Это, как некоторые футболисты, могут помочь подросткам не стать алкоголиками, если они просто посмотрят на их путь. Или рок звезды как ходячая реклама того, что наркотики убивают (если ты, конечно, не из Роллинг Стоунз и не продал крепкого дьявола). Просто можно вешать портреты этих людей в школах и писать "Не будь Милевский - не пей" и "Не будь как Ломаченко, не ходи к московскому попу".

Более того, когда говорит Ломаченко, то иногда хочется, чтобы он не то, что жевал. А даже лучше бы он пил. Как Алиев и Милевский вместе. И это не может быть объяснено только тем, что он боксер и ему часто избивали по голове. Тем более, что головы футболистов страдают больше.

Это же нужно, чтобы человек, который мог стать символом украинского успеха и быть примером для подражания, превратился в ходячую позор. Изо рта которой теперь вылетает только рафинированная российская пропаганда. Теперь он и ТЦК борется, повторяя слово в слове российскую пропаганду, направленную на срыв мобилизации в Украине. Ставя знак равенства между украинским военным и русским военным преступником. Как говорится "какая разница".

Интересно, где он набрался? Вопрос, конечно, риторический.

Мы все знаем ответ. И понимаем, что кратчайший путь к русскому миру лежит через "мохнатую" русскую церковь. И это точно не та дорога, которая ведет тебя в храм.

И Ломаченко, каждый раз, когда открывает рот, фактически кричит о том, что мы должны выбрасывать московских попов с украинской земли. Даже если это может не понравиться Такеру Карсону.