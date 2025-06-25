Crowne Plaza откроется в коммерческом центре Лагоса, предоставляя больше возможностей для путешественников к 2028 году.

Лагос готовится к открытию отеля Crowne Plaza на 119 номеров, запланированному на начало 2028 года в рамках франчайзингового соглашения между IHG Hotels & Resorts и Watercress Hotel International Limited. Строительство состоится в районе Икеджа, где сосредоточена значительная часть коммерческой и административной деятельности Лагоса. Операции будут контролировать Valor Hospitality Partners, поддерживающие цель IHG по расширению присутствия в ключевых городах Африки.

Для международных и местных путешественников открытие Crowne Plaza Lagos Ikeja расширит варианты размещения и их доступность. Поскольку Лагос часто сложно ориентироваться, отель вблизи важных транспортных узлов может обеспечить дополнительные удобства для гостей. Туристы, впервые посещающие Лагос, могут считать, что глобальные гостиничные бренды предлагают более предполагаемое качество и комфорт.

"Мы гордимся сотрудничеством с IHG Hotels & Resorts, чтобы представить в Лагосе всемирно известный бренд Crowne Plaza. Наше видение этого объекта – создать знаковую гостиницу, которая отображает энергию и амбиции Лагоса, одновременно не только отвечая, но и превышая международные стандарты, которых ожидают". ( Самуэль Аинде, исполнительный директор Watercress Hotel International Limited)

Расположение отеля вблизи международного аэропорта Муртала Мухаммеда обеспечивает легкий доступ к важным правительственным зданиям и бизнес-центрам. Отель, расположенный в Икедже, также сможет посетить популярные места для отдыха, такие как торговый центр Ikeja City Mall, оживленный рынок электроники Computer Village и яркую улицу Allen Avenue, известную своей ночной жизнью и местными заведениями питания. Проживание в новой гостинице позволит быстро и удобно добраться до этих популярных локаций.

Новый отель также может привлечь путешественников, желающих исследовать город дальше, благодаря удобным маршрутам в прибрежные и развлекательные зоны. Гости смогут посетить пляж Элегуши для отдыха на побережье, Центр сохранения Лекки, чтобы пройти одним из самых длинных канатных мостов в Западной Африке, или провести время на оживленной площади Тафава Балева, центральном месте для общественных собраний и культурных событий. Стратегическое расположение отеля вблизи основных дорог может сократить время в пути на эти места.

Пляж Элегуши станет доступнее. Источник: unsplash

В более широком контексте этот проект является шагом вперед в усилиях Лагоса по поддержке туризма и деловых поездок. Благодаря более надежным вариантам размещения и улучшенному доступу к разнообразным городским и прибрежным достопримечательностям город становится лучше подготовленным для приема более широкого круга посетителей. Эти изменения, как ожидается, облегчат путешествия в главный бизнес-центр Нигерии и предоставят путешественникам больше вариантов размещения.