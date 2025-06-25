ТОП-14 лучших отелей в Марракеше: от королевских вилл с бассейнами и хамамами до берберских палаток в экзотических локациях

Марракеш – это яркий город, где гармонично сочетаются три культуры: европейская, африканская и арабская. Он постоянно развивается, предлагая туристам роскошные условия для отдыха. Лучшие отели Марракеша сопоставимы с блестящими бриллиантами с многочисленными гранями, предлагающими элитные удобства, номера с изысканным дизайном и первоклассный уровень обслуживания.

Если вы хотите ярких эмоций и впечатлений, это место идеально подойдет для летнего отдыха. Прогулки по очаровательным улицам города, посещение местного базара с дружеской атмосферой и вкусные ужины в ресторанах – это лишь малая часть вариантов для приятного досуга в городе с южным темпераментом. Посещение старинных мечетей и дворцов непременно подарит незабываемый опыт.

Приглашаем вас изучить изысканные отели Марракеша. Они приветствуют посетителей, предлагая просторные номера с изысканными интерьерами и легкой аурой загадочности. Мы уверены – наше путешествие будет увлекательным.

Hotel Nobu Marrakech

⭐️⭐️⭐️ (3.8 из 5)

Если вы мечтаете посетить отличный отель в Марракеше с королевскими номерами и исключительной гастрономической сценой, выбирайте Nobu. Престижное название заведения полностью оправдывает себя. Отель имеет удивительную атмосферу, олицетворяющую лучшие традиции африканской эстетики.

Шесть причин, почему следует посетить Nobu во время следующего отпуска:

Роскошные номера с мебелью из красного дерева и изысканным декором.

Удобное расположение в районе Ивернаж, вблизи медины и рынков с богатым ассортиментом экзотических фруктов и специй.

Возможность аренды транспорта непосредственно в отеле, где водители доставят вас в популярные туристические локации этого яркого города.

Бирюзовый бассейн и бар на крыше с коктейлями и потрясающими видами на живописные окрестности.

Впечатляющая кухня в одном из лучших отелей Марракеша. Обязательно отведайте тажин – мясо, запеченное с овощами, и томатный суп с острыми специями. Для полного блаженства выпейте чашку мятного чая, поданного эффектно в серебряном чайнике.

Лучшие предложения на незабываемые экскурсии – отель регулярно организует шикарные выезды в Атласские горы с пикниками в пустыне и катанием на верблюдах. В отеле Nobu царит приятная атмосфера. Источник: Pixels

Перед сном наслаждайтесь многогранным мерцающим закатом с его множеством оттенков красного и желтого – и ваш отпуск будет полным.

Бронирование : https://marrakech.nobuhotels.com/

Адрес : Av. Echouhada et, Rue du Temple, Marrakech 40000

Телефон : +212 5244-24255

Maison Brummell Majorelle

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

Maison Brummell Majorelle прочно входит в топ-10 отелей Марракеша. Он расположен в престижном районе Мажорель, вблизи музея Сен-Лорана и одноименного пышного сада. Серо-розовая гостиница искусно отражает лучшие традиции стиля ар-нуво. Его плавные линии и пастельные цвета создают чувство свободы и безопасности в райском оазисе. Поразительной особенностью отеля является спиральная лестница из таделакта.

Путешественники приятно удивлены и немного ошеломлены обустройством номеров в лучшем месте для проживания в Марракеше. Полы из камня терраццо гармонируют с мебелью ручной работы. Все номера украшены эффектными деталями:

Мебель из дерева и латуни от Maison Nicole;

Подвесные светильники Vesoi;

Сантехника от известного итальянского бренда Neve;

Дверные аксессуары Lama от Джо Понти.

Досуг в Maison Brummell Majorelle такой же красочный, как и декор. Здесь можно поплавать в бирюзовом бассейне, окруженном роскошными тропическими растениями. Вокруг бассейна и в внутреннем дворике есть уютные зоны отдыха.

Мраморный хаммм на территории предлагается терапевтические массажи и мягкие процедуры очистки кожи, расслабляющий подогреваемый бассейн или паровая комната.

Maison Brummell предлагает изысканные деликатесы и напитки на любой вкус. Здесь подают вкусные завтраки в формате шведского стола. Обязательно попробуйте марокканский хлеб и африканские блины с медово-масляной начинкой, чтобы почувствовать богатый спектр тонких вкусов и ароматов. Блюда из яиц и свежевыжатые соки из экзотических фруктов идеально дополняют завтраки отеля.

Любимое место для отдыха гостей – каминный зал с модульной мебелью и загадочной атмосферой.

Бронирование : https://rosemarymarrakech.com/

Адрес: 7 Rue Al Madina, Marrakech 40000, Марокко

Телефон : +212 8086-25000

Rosemary

⭐️⭐️⭐️ (3.0 из 5)

В историческом квартале медины Риад Зитун Дждид удобно расположен отличный отель Rosemary в Марракеше. Лоранс Линарт и ее муж Аюб Буалам приложили много усилий, чтобы создать его новый облик. Они вложили немало труда в обновление фасада и интерьера гостевого дома, часто посещаемого путешественниками.

Гости могут выбрать из различных номеров в отеле с различными размерами и удобствами.

Clemande с двуспальной кроватью и балконом.

с двуспальной кроватью и балконом. Jacaranda с просторной кроватью и привлекательными видами на внутренний дворик отеля.

с просторной кроватью и привлекательными видами на внутренний дворик отеля. Cocoon с качественной мебелью, дорогими тканями и марокканскими деревянными резьбами.

Rosemary Suite с эффектными произведениями искусства, индивидуальным постельным бельем и халатами LRNCE.

с эффектными произведениями искусства, индивидуальным постельным бельем и халатами LRNCE. The Bird's Nest с продуманными интерьерами, от цветовой гаммы до декоративных элементов. Бассейны Rosemary's поражают своей красотой. Источник: Pixels

Если вам нужен просторный номер в лучшем отеле Марракеша, бронируйте частный люкс на пять человек с роскошным наполнением и мини-кухней.

Некоторые внутренние дворики Rosemary оборудованы бассейнами. На территории есть много интересного для путешественников:

Дружеское кафе с изысканной отделкой в изумрудных тонах с золотыми деталями.

Библиотека с ореховыми стенами и огромными книжными шкафами, невесомой лестницей и креслами со слегка потертой кожаной обивкой.

Бар Bill's оформлен в черно-белых тонах, с широким выбором коктейлей и десертов.

Впечатляющая коллекция художественных произведений, включая репродукции серии Amazonia NFT Себастьяна Салгадо.

Бронирование : https://rosemarymarrakech.com/

Адрес : 25 Rue de la Bahia, Marrakech 40000, Марокко

Телефон : +212 5243-84426

Farasha Farmhouse

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (5.0 из 5)

Интересующий вас отель, расположенный в живописной оливковой роще на улице Ру де Фес, посетите Farasha Farmhouse. Это сооружение ассоциируется с галереей под открытым небом. В создании и дизайне отеля принимали участие талантливые мастера, такие как Фред и Розена Чарма и Эйр о Карре.

Здесь качественный таделакт гармонично сочетается с огромными тканевыми инсталляциями Амины Эль Готаиби. Спокойная атмосфера с нотками домашнего тепла достигается с помощью пушистых ковров и мягких итальянских диванов. Каждая деталь на своем месте, включая книги на прикроватных тумбочках. Из окон открываются виды на величественные Атласские и Джбилетские горы.

Farasha Farmhouse, одна из популярных гостиниц Марракеша, стоит посетить, чтобы почувствовать настоящую роскошь в экзотической локации. Это достигается благодаря важным объектам:

Прекрасная кухня. Вкусные деликатесы готовятся из натуральных продуктов из органической фермы отеля.

Рекордно длинный 50-метровый бассейн, помогающий ощутить райское расслабление и восстановить душевное равновесие гостей.

Уютная лаундж-зона у бассейна с тенистыми оливковыми деревьями.

Воспалительные развлечения в стиле нью-эйдж, положительно возбуждающие отдыхающих.

Бронирование : https://farashafarmhouse.com/

Адрес : Farasha, Marrakech, Марокко

Телефон : +212 661-324475

La Mamounia

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Список наиболее оцененных отелей Марракеша традиционно возглавляет La Mamounia. Она идеально подойдет, если вы ищете убежище от городского шума в объятиях божественной природы. От живописных садов с лимонными деревьями и голубым бассейном до соблазнительной кухни с преобладанием вкусных местных деликатесов здесь есть все детали.

Отель имеет три просторных гостевых дома с VIP-удобствами. Номера выходят на улицу с мечетью Кутубия и живописными крышами.

Как сувенир из вашего магического путешествия в рай Марокко, приобретите плетеные корзины, неоновые глиняные кувшины и изысканные ковры от талантливого дизайнера Мартина Раффона в Геле.

Бронирование : https://mamounia.com/

Адрес : Avenue Bab Jdid, Marrakech 40040, Марокко

Телефон : +212 5243-88600

El Fenn

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.2 из 5)

Отель El Fenn, прекрасное место для проживания в Марракеше, имеет богатую историю и эффектный вид, поскольку он вырезан из мрамора. Сегодня он насчитывает 12 риадов с шикарной внутренней отделкой. Сюда стоит приехать, чтобы почувствовать прелести марокканского отпуска с королевским шармом:

Хорошо ухоженные, свеже оформленные номера с декором в стиле ар-нуво и фирменным убранством. Диваны, вдохновленные серединой века, стоят рядом с современной дизайнерской мебелью. Номера украшены пальмовыми лампами Maison Jansen, что наполняет их уникальной атмосферой дома и спокойствия.

Потрясающий бассейн на крыше с красивыми видами.

Спа с самым современным оборудованием и роскошными салонными процедурами для лица и тела.

Уютные внутренние дворики с вьющимися растениями и пышными апельсиновыми деревьями.

Отель украшен оригинальными произведениями искусства от знаменитого Брэнсона. Наслаждайтесь коктейлями с лимонным джином вечером в баре на крыше, любуясь удивительными городскими пейзажами с элегантными крышами минаретов и жилых домов с красочными кровлями.

Многие путешественники на вопрос, какой самый красивый отель в Марракеше, отвечают, что это El Fenn, поскольку он успешно воплощает лучшие традиции африканского шарма и гостеприимства.

Бронирование : https://el-fenn.com/

Адрес : Derb Moulay Abdullah Ben Hezzian, 2, Marrakech 40000, Марокко

Телефон : +212 5244-41210

Royal Mansour

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Если вам актуальна тема лучших отелей Марракеша, обязательно рассмотрите Royal Mansour. Он принадлежит королю Марокко Мохаммеду VI и раскинулся на огромной территории площадью 5 гектаров.

Императорский дворец включает 53 гостевых риад с розовыми стенами, которые распределены на трех этажах. У каждого дома есть роскошные спальни с минималистическими интерьерами. Виды на Атласских горах из окон помогают ощутить атмосферу величия этих сказочных мест.

Royal Mansour славится роскошными номерами с изысканными внутренними двориками. Источник: Pixels

Гости постоянно удивлены такими объектами:

Внутренние дворики, выложенные дорогой плиткой Zelling. Элегантные арки и двери с марокканскими резьбами дополняют оригинальную архитектуру в африканском стиле. Фонтаны, подвесные фонари и плетеная мебель излучают особую энергию тепла и гостеприимства Royal Mansour.

Просторный бассейн с бирюзовой водой.

Спа расположен в изысканной металлической конструкции с элегантными декоративными элементами, напоминающими кружевное плетение. Здесь можно пройти курс омолаживающих процедур с использованием элитных салонных продуктов.

Вкусные деликатесы трех ресторанов под руководством известного французского шеф-повара Янника Аллена заставляют путешественников пускать слюну.

Бронирование : https://www.royalmansour.com/marrakech/

Адрес : Rue Abou Abbas El Sebti, 40000, Марокко

Телефон : +212 5298-08080

Oberoi Marrakech

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Секрет отличных мест для отдыха в Марракеше очень прост. Всё здесь направлено на приумножение приятных ощущений отдыхающих. Если ваша душа стремится к императорской роскоши, отправляйтесь к Oberoi Marrakech, "рожденному" у подножия Атласских гор. Он расположен на 28 акрах живописных оливковых рощ.

Четыре ярких плюса отеля, ради которых стоит сюда приехать:

Хорошо оформленные номера с террасами, стильной мебелью и дизайнерским декором. Номера украшены картинами местных художников, на которых виден африканский темперамент.

Отель может похвастаться большим закрытым бассейном и оздоровительным клубом.

Здесь предостаточно развлечений: от пешеходных променадов и верховой езды до катания на горных велосипедах и посещения спа-центра с самым современным оборудованием.

Недалеко от Oberoi Marrakech расположены яркие достопримечательности города, включая музей Пальмерай. Любители спокойных уличных видов спорта оценят посещение гольф-полов Golf Amelkis, находящихся всего в 4 км.

Oberoi Marrakech, который входит в список лучших мест для проживания в Марракеше, может принимать деловые встречи в своих хорошо оборудованных помещениях.

Бронирование : https://www.oberoihotels.com/

Адрес : Marrakech Route de, Rte d'Ouarzazate, Marrakesh 40000, Марокко

Телефон : +212 525-081515

Four Seasons Marrakech

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Если вы ищете отличные места для проживания в - Марракеш с детьми, выбирайте Four Seasons Marrakech. Эта замечательная локация в стиле бохо предлагает не только хорошо обустроенные номера на любой вкус, но и берберские палатки для романтических ночевок. В клубе Beldi Country Club отдыхающих обучают гончарству и верховой езде.

Отель радует туристов с первых шагов. Во лбу их ждут оригинальные подносы с ароматным мятным чаем и миндалем. В огромной клетке здесь живут экзотические птицы, поющие свои мелодичные песни.

Для юных путешественников владельцы отеля подготовили много приятных бонусов:

Детские халаты из мягких тканей и большой выбор обучающих игрушек.

Увлекательные занятия в детском клубе, где обучают танцам и выпеканию "вкусов".

Бассейн для детей с теплой водой.

Хорошо обустроенная площадка для баскетбола и других веселых игр под открытым небом.

Показ фильмов и организация пикников среди волшебной природы.

Для взрослых также множество развлечений в самом крутом отеле Марракеша. Здесь можно посетить спа с хамамом, поиграть в теннис, расслабиться в бассейне или заняться йогой. Побалуйте себя ароматным чаем и пиццей, приготовленной в дровяной печи и соблазнительным мороженым для ощущения полной гармонии и блаженства.

Бронирование : https://www.fourseasons.com/

Адрес : Av. de la Ménara, Marrakech, Марокко

Телефон : +212 5243-59200

Mandarin Oriental, Marrakech

Архитектура отелей в Марракеше, включая Mandarin Oriental, является аутентичной и привлекательной. Источник: Pixels

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Отели Марракеша, которые стоит посетить, поражают своей роскошью и красочным дизайном. Mandarin Oriental тщательно подготовил 54 виллы с просторными спальнями, каменными полами и элегантными стенами из таделакта. С помощью благородных колонн удается создать торжественную атмосферу.

Пять преимуществ отеля Mandarin Oriental:

Роскошные ванные комнаты с мраморными хаммамами.

Огромный сад площадью в 20 гектаров с цветами всех видов.

Современный спа с новым оборудованием.

Богатый выбор деликатесов и напитков в ресторанах отеля.

Организация увлекательных экскурсий в живописные сады с экзотическими фруктами и овощами.

Список преимуществ самой популярной гостиницы в Марракеше на этом не заканчивается. Для путешественников есть шикарный бассейн с уютными зонами отдыха. Занятия йогой помогают держать тело в тонусе и глубже познавать свой духовный мир. А если захочется отпраздновать в уединенной среде, закажите вкусный ужин прямо в номер с аппетитными деликатесами и напитками.

Бронирование : https://www.mandarinoriental.com/

Адрес : Av. de la Ménara, Marrakech, Марокко

Телефон : +212 5243-59200

Riad Goloboy

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Самые оцененные отели Марракеша часто удивляют гостей смелыми образами и неожиданным дизайном интерьера. К таким заведениям относится Riad Goloboy, над дизайном которого упорно трудилась Беатрис Фояс. Она использовала синий цвет для оформления внутреннего дворика и яркий фон для своих работ, заслуживающих высокой похвалы.

Заведение расположено в центральной части знаменитого района Сиди Мимуна с массой интересных достопримечательностей. Лобби отеля украшено эффектной скульптурой собаки, исполненной в розовых тонах.

Особенности дизайна номеров лучшей гостиницы для проживания в Марракеше:

Стены номеров окрашены в благородные темные тона, что помогает создать камерную и немного мечтательную атмосферу.

Среди мебели ведущее место занимает кожаная мебель и камин с изысканными коваными деталями. Мебельные атрибуты в номерах эксклюзивны, поскольку покупались по заказу.

Благородные кресла светлого цвета и банкетки из охристого бархата добавляют нотку королевского шика в номера.

Черный таделакт искусно использован для бара и лаунджа, а полы украшены восточными мотивами.

Планируется в ближайшее время реконструкция отеля, чтобы включить просторный бассейн, спа-центр и новые спальни с первоклассными удобствами, поэтому сюда следует приехать.

Бронирование : http://www.riadgoloboy.com/

Адрес : 94 Derb Sidi M'barek, Marrakech 40000, Марокко

Телефон : +212 666-704604

Kasbah Beldi

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Если вы думаете о лучшем месте для проживания в - Марракеш, посетите отель Kasbah Beldi, расположенный в волшебном селе Амизмиз. Он находится в магическом месте, вблизи большого изумрудного озера, окруженного вековыми соснами и Атласскими горами с поразительными вершинами.

Отель гостеприимно открывает двери для посетителей, предлагая выбор из 30 хороших спален с просторными кроватями и качественной фурнитурой.

Среди многочисленных преимуществ одного из топ-10 отелей Марракеша выделяются:

Два бирюзовых бассейна.

Хамам с красочными стеклянными элементами.

Две столовые с великолепной марокканской кухней.

Панорамные окна в лоджиях, откуда приятно любоваться красочными пейзажами.

Здесь есть много вариантов для досуга. Путешественники часто устраивают пикники под изумрудными деревьями, удобно расположившись на берберском ковре. И, конечно, отдых у бассейна с бокалом ароматного вина на фоне красочного марокканского заката всегда оказывает магический эффект на гостей.

Бронирование : https://kasbahbeldi.com/

Адрес : Lac de Lalla Takerkoust, Village de Talet 42103, Марокко

Телефон : +212 5243-83950

The Source

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 из 5)

По словам опытных экспертов по путешествиям, самым красивым отелем в Марракеше является The Source, который занимает 5 акров живописных территорий. Во время оформления гостиницы владелец заведения Лоран Коэн мастерски использовал музыкальную концепцию.

Есть номера с оригинальными названиями. Номер, названный Rolling Stones, оформлен с пурпурными барочными стенами. Просторные помещения отеля оснащены элегантной авторской мебелью.

Самые взыскательные и богатые путешественники выбирают виллы с частными бассейнами. Любители экстремального и романтического отдыха на природе предпочитают бронировать берберские палатки с кондиционерами.

Спа с интересным названием "White on White" предлагает гостям экзотические процедуры:

The Sound of Silence с резонирующими тибетскими чашами.

Forever Young – оздоровительный массаж с аргановым маслом и целебными экстрактами опунции.

Ресторан крутого места для отдыха в Марракеш также умеет удивлять. Здесь отдыхающие наслаждаются вкусом африканских супов и салатов, курицы с овощами и изысканными закусками из тропических фруктов. А выпечка здесь просто отличная.

Гости отеля плавают в бассейне под приятный аккомпанемент музыкантов или любуются панорамными видами на горные хребты. Если хотите разбавить отпуск "ложкой" городской гаммы, обязательно посетите местный рынок, музеи и галереи волшебного города.

Бронирование : https://thesourcemarrakech.com/

Адрес : Km 10 route de l'ourika, Marrakech 40000, Марокко

Телефон : +212 5298-02107

Villa Azzaitouna

Лучшие отели Марракеша для проживания характеризуются привлекательным фасадом и оригинальной внутренней отделкой. Villa Azzaitouna всегда входит в список таких заведений.

Для гостей подготовлены три виллы, расположенные в райском уголке с пышными оливковыми деревьями. Роскошь отеля действительно впечатляет:

Каждая из вилл имеет индивидуальный бассейн, окруженный экзотическими растениями, и частный хаммам для полезных процедур для тела.

Номера со вкусом меблированы стильной мебелью. На индийских кроватях charpoy сон всегда сладок и спокоен.

Гостиная украшена большим камином, эксклюзивными произведениями искусства и дизайнерским декором.

В Villa Azzaitouna царит дружеская атмосфера, и, учитывая, что алкоголь здесь запрещен, можно не беспокоиться, что ваш отдых побеспокоят шумные соседи после веселой вечеринки.

Мы надеемся, что наш обзор лучших отелей Марракеша с шикарным дизайном и высоким уровнем сервиса будет вам полезен. Вам остается только выбрать место для беззаботного отдыха среди сказочных ландшафтов.

Пусть ваше путешествие поможет воплотить ваши мечты!