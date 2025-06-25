Доступные рейсы из Манчестера на начало июля открывают скрытые жемчужины Европы.

С приближением летнего сезона пассажиры, вылетающие из аэропорта Манчестера, все еще могут найти бюджетные варианты путешествий в несколько европейских направлений. Рейсы, отправляемые с начала по середину июля, стоят менее £80 за обратное путешествие, а некоторые предложения начинаются от £28. Путешественники могут воспользоваться этими тарифами в ранний летний межсезонный период, когда спрос еще не достиг уровня, характерного для пика отпускного сезона.

Направления по акционным тарифам включают:

Майорка

Неаполь

Пула

Безье

Рейсы выполняются преимущественно лоукост-авиакомпаниями, такими как Ryanair и Jet2.com с запланированными датами путешествий между концом июня и серединой июля. Эти маршруты открывают доступ к прекрасным пляжам, очаровательным городкам и спокойным прибрежным зонам, идеальным для отдыха перед началом пикового сезона. Такие тарифы обычно пользуются большим спросом, что может привести к ограниченной доступности и быстрой распродаже.

Путешественники, выбирающие Майорку, могут исследовать пляж Алькудия с его спокойными мелкими водами, пройти по пешеходным тропам Серра-де-Трамунтана или отдохнуть в прибрежном городе Пуэрто-Полленса. Те, кто летит в Пулу, могут насладиться природными видами национального парка Каменяк, полюбоваться видами вдоль набережной Ровиня и расслабиться на пляжах Верудела. Эти направления предлагают активный отдых на природе, подходящий как для коротких поездок, так и для более длинных отпусков в спокойные недели июля.

Неаполь открывает доступ к острову Капри с его культовой Голубой пещерой, прибрежным городом Сорренто, известным видами на Везувий, и красочным побережьем Позитано на Амальфийском побережье. Безье обеспечивает доступ к популярным местам, таким как песчаное побережье Вальрас-Плаж, пригодный для велосипедов канал дю Миди и прибрежный город Кап-д'Агд. Эти локации объединяют природу, побережье и традиционную городскую жизнь, которые остаются активными даже вне пикового сезона.

Доступные рейсы из Манчестера на начало июля открывают скрытые жемчужины Европы.

Запуск этих дешевых рейсов к началу июля способствует более гибкому и независимому планированию путешествий. Это позволяет людям с гибким графиком воспользоваться более низкими тарифами и открыть менее переполненные направления. Путешественники могут сочетать спокойное природное окружение с аутентичной местной культурой, что позволяет наслаждаться содержательными отпусками вдали от переполненного и дорогостоящего пикового сезона.

Детали рейсов

Аэропорт вылета : Манчестер, Великобритания

: Манчестер, Великобритания Период путешествий : Конец июня – середина июля

: Конец июня – середина июля Стоимость : от £28 до £80 за обратный билет

: от £28 до £80 за обратный билет Авиакомпании : Ryanair, Jet2.com

: Ryanair, Jet2.com Направления : Майорка, Неаполь, Пула, Безье

Ключевые преимущества

Доступ к менее переполненным пляжам и городкам в межсезонный период.

Бюджетные тарифы для гибкой планировки путешествий.

Возможность совместить природу, культуру и отдых на побережье.

Удобные маршруты к недооцененным европейским жемчужинам, таким как Пула и Безье.

Дешевые рейсы из Манчестера на начало июля 2025 года открывают путешественникам доступ к скрытым европейским сокровищам, от живописных пляжей Майорки до очаровательных прибрежных городков Пулы и Безье. Благодаря лоукост-авиакомпаниям, таким как Ryanair и Jet2.com, путешественники могут насладиться бюджетными путешествиями, спокойным отдыхом и аутентичной культурой, избегая пикового сезона.