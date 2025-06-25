Casino.ua расширяет игровое предложение: стартовало партнерство с Push Gaming

Украинская онлайн-платформа Casino.ua продолжает совершенствовать свой продукт, объявив о новом стратегическом партнерстве с Push Gaming — международным провайдером, специализирующимся на инновационных видеослотах.

Push Gaming уже более десяти лет работает на мировом рынке, а его игры известны узнаваемым стилем, технической адаптивностью и ориентацией на качественный пользовательский опыт. Слоты провайдера поддерживают новейшие графические решения, а также оптимизированы для игры с разных устройств от смартфонов до десктопов.

"Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям аудитории – и запуск игр Push Gaming именно тот случай, когда запрос пользователей и стратегия развития продукта сошлись. Уверены, наши игроки оценят этот уровень", – прокомментировал Александр Бабенко, директор Casino .ua.

В компании подчеркивают, что сотрудничество с Push Gaming стало частью долгосрочной стратегии платформы, в частности, в направлении расширения контентной библиотеки и внедрения технологических решений для удобного геймплея. В фокусе – качественный международный продукт, адаптированный к запросам украинских пользователей.

Глобальные стандарты в локальном исполнении

Партнерство по Push Gaming — еще один пример того, как украинские digital-платформы постепенно внедряют глобальные стандарты качества в локальном сегменте развлечений. Игры провайдера уже получили высокую оценку игроков в Европе, Канаде и странах Азии – теперь они доступны и на Casino.ua.