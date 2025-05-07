Какой самолет самый быстрый в мире: насколько быстры современные пассажирские авиаперевозки и наступит ли эра сверхзвуковых полетов

История мировой авиации – это настоящий парад потрясающих открытий и удивительных изобретений. С давних пор люди мечтали летать, и через несколько эпох братья Райты в конце XIX века представили первый моторизированный самолет, способный держаться в воздухе длительное время. Конечно, первые летательные аппараты не были быстрыми. К примеру, легкий спортивный самолет Альберто Сантос-Дюмона в 1909 году достигал скорости до 90 км/ч. В то время это считалось невероятным и новаторским, но сегодня вызывает лишь снисходительную улыбку. Кажется, прошло всего сто лет, что не так много в масштабе истории, но именно этот век сыграл потрясающую роль в развитии аэрокосмических технологий. Итак, посмотрим, какой скорости может достигать самый быстрый самолет настоящего?

С какой скоростью летает современный самолет?

Средняя скорость пассажирских самолетов достигает 1000 км/ч. Источник: Image Freepik

Со временем самолеты стали одним из любимых способов передвижения на большие расстояния. И это вполне логично, учитывая их преимущество в скорости. Автомобили, корабли и поезда заставляют путешественника тратить гораздо больше времени в пути — времени, которое можно было бы провести на шезлонге с коктейлем в руке. Скорость самолета делает его самым быстрым способом поездки, особенно в отдаленные места. Но насколько быстр он на самом деле? Прежде всего, ответ зависит от типа самолета. Планеры со скоростью от 70 до 280 км/ч достаточно "медленными", если сравнивать их с пассажирскими самолетами, средняя скорость которых составляет около 1000 км/ч. Этот показатель также называется крейсерской скоростью, рассчитанной на большие высоты. Во время взлета самолет гораздо медленнее: пилоты ориентируются примерно на 300 км/ч. Частные джеты летают еще быстрее – около 1100 км/ч. Но даже это не предел: по сравнению с военными самолетами, эти цифры выглядят смешно. К примеру, разведывательный самолет ВВС США Blackbird способен достигать скорости до 3535 км/ч. Возглавляют рейтинг самых быстрых самолетов мира так называемые ракетные самолеты, оснащенные ракетным двигателем. Они могут достигать скорости около 12 000 км/ч.

Какая скорость самолета во время взлета?

В астрономии и авиации взлет считается моментом, когда самолет теряет контакт с землей, то есть, когда его шины отрываются от взлетной полосы. Официально же самолет считается взлетевшим, когда он достигает высоты около 10 метров. Для этого он должен развить определенную скорость, варьирующуюся в зависимости от типа самолета. Для пассажирских самолетов это в пределах от 250 до 345 км/ч. Чем меньше вес самолета, тем меньше должна быть скорость для взлета. Для легких типов достаточно 80-150 км/ч. Чтобы поднять в воздух такой тяжелый самолет, как пассажирский лайнер, нужен достаточно сильный встречный ветер, чтобы крылья могли скользить по воздушному потоку. Поэтому взлет тяжелейшего в мире транспортного самолета Airbus A380, достигающего максимального веса 560 тонн, кажется настоящим чудом.

Какова скорость самолета при преодолении звукового барьера?

Реактивные самолеты способны преодолевать звуковой барьер. Источник: Image Leszek Stępień/Pixabay

Логично, что для преодоления звукового барьера самолет должен достичь сверхзвуковой скорости, то есть лететь быстрее самого звука. Быстрота распространения звука в пространстве зависит от температуры среды. К примеру, при температуре 20 °C скорость звука составляет 333 м/с (1200 км/ч). То есть, чтобы преодолеть звуковой барьер, самолет должен превысить скорость. Для стандартных пассажирских самолетов это невозможно. С военными машинами совсем другое дело. Это самые быстрые современные самолеты в мире, реактивные двигатели которых позволяют им достигать скоростей до 2000 км/ч, поэтому преодоление звукового барьера для опытных пилотов — обычное дело. А что такое звуковой барьер на самом деле? До того, как его впервые преодолели в 1947 году, люди боялись, что в воздухе действительно образуется некая "стена", о которой самолет разобьется. Но на самом деле звуковой барьер – это акустическое явление. Мощный двигатель самолета излучает большое количество громкого звука, распространяющегося в виде звуковых волн. Но благодаря своей потрясающей скорости самолет "догоняет" эти волны, словно "сжимая" звук, и в результате возникает громкий хлопок. Пилот самолета его совсем не слышит. В отличие от людей, наблюдающих это из земли.

Сверхзвуковая скорость интересовала не только разработчиков военной техники. Франция создавала самолет Concorde, который мог достигать максимальной скорости 2179 км/ч — это примерно вдвое быстрее современных пассажирских самолетов. Он мог долететь из Нью-Йорка в Лондон за три часа, тогда как другие самолеты тратили на это вдвое больше времени. Concorde начал эксплуатироваться в 1976 году, но большого спроса на эти сверхзвуковые самолеты не было. После аварии 25 июля 2000 года в аэропорту Шарля де Голля в Париже, когда самолет после взлета врезался в небольшую гостиницу в нескольких километрах от аэропорта, погибли все 109 человек на борту и еще четверо в отеле, эксплуатация Concorde была прекращена. В 2003 году самолет был снят с эксплуатации, а компания-разработчик прекратила существование. Однако этот самолет до сих пор остается символом потрясающих инженерных достижений прошлого века. Особенно потому, что другие компании подхватили эту идею, надеясь создать самые быстрые коммерческие самолеты в мире, способные преодолевать звуковой барьер. В настоящее время существует несколько стартапов, разрабатывающих модели, способные летать со сверхзвуковой скоростью и еще быстрее доставлять пассажиров в пункты назначения. Ожидается, что их сложные гибридные технологии не только увеличат мощность, но и сделают воздушные путешествия более экологичными.

Какой пассажирский самолет самый быстрый в мире?

Современные самолеты, используемые для пассажирских перевозок, не могут соперничать в скорости с Concorde или истребителями. Но их скорости все равно поражают. Давайте рассмотрим пятёрку моделей, которые могут претендовать на победу в рейтинге самых быстрых самолетов мира.

Boeing 777 (4 место)

Несколько моделей самолетов Boeing претендуют на звание самых быстрых самолетов. Источник: Image Norbert/Pixabay

Этот самолет американского производства, представленный в 1995 году, рекламировался как идеальный самолет для дальних перелетов с большим пространством внутри. Он вмещает максимум 396 пассажиров и достигает крейсерской скорости 1037 км/ч благодаря двум мощным турбинам. Этот самолет активно используется такими известными авиакомпаниями, как British Airways, United Airlines и Emirates.

Boeing 787 и Airbus A380 (3 место)

Airbus A380 считается самым большим среди пассажирских самолетов в мире (вмещает до 853 человек) и одним из самых быстрых. Благодаря двигателям производства Rolls-Royce его крейсерская скорость достигает 1049 км/ч. Он известен низким уровнем шума, просторным салоном и передовыми технологиями. Его конкурент Boeing 787 – такой же быстрый. Его новая технология двигателя отличается меньшим потреблением горючего, а вместимость – до 335 человек.

Boeing 747-400 (2 место)

С крейсерской скоростью около 1055 км/ч этот самолет получает серебро в рейтинге самых быстрых самолетов мира. Рассчитанный максимум на 660 человек, этот широкофюзеляжный самолет является самым продаваемым среди американских моделей. Эффективные двигатели делают его сравнительно экономичным.

Boeing 747-8i (1 место)

Титул быстрого пассажирского самолета в мире принадлежит еще одному широкофюзеляжному Boeing с крейсерской скоростью 1060 км/ч и вместимостью до 342 пассажиров. Он имеет усовершенствованный дизайн с лучшими летными характеристиками, эффективную аэродинамику и современные двигатели.