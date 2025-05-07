Який літак найшвидший у світі: наскільки швидкими є сучасні пасажирські авіаперевезення та чи настане ера надзвукових польотів

Історія світової авіації — це справжній парад приголомшливих відкриттів та дивовижних винаходів. З давніх-давен люди мріяли літати, і через кілька епох брати Райт наприкінці XIX століття представили перший моторизований літак, здатний триматися в повітрі тривалий час.Звичайно, перші літальні апарати не були швидкими. Наприклад, легкий спортивний літак Альберто Сантос-Дюмона у 1909 році досягав швидкості до 90 км/год. На той час це вважалося неймовірним і новаторським, але сьогодні викликає лише поблажливу усмішку. Здається, минуло лише сто років, що не так багато у масштабі історії, але саме це століття зіграло приголомшливу роль у розвитку аерокосмічних технологій. Тож подивімося, якої швидкості може досягати найшвидший літак сьогодення?

З якою швидкістю літає сучасний літак?

Середня швидкість пасажирських літаків досягає 1000 км/год. Джерело: Image Freepik

З часом літаки стали одним із найулюбленіших способів пересування на великі відстані. І це цілком логічно, враховуючи їхню перевагу в швидкості. Автомобілі, кораблі та поїзди змушують подорожувальника витрачати набагато більше часу в дорозі — часу, який можна було б провести на шезлонгу з коктейлем у руці. Швидкість літака робить його найшвидшим способом подорожі, особливо у віддалені місця. Але наскільки швидкий він насправді?Передусім, відповідь залежить від типу літака. Планери зі швидкістю від 70 до 280 км/год є досить "повільними", якщо порівнювати їх із пасажирськими літаками, середня швидкість яких становить близько 1000 км/год. Цей показник також називається крейсерською швидкістю, розрахованою на великі висоти. Під час злету літак набагато повільніший: пілоти орієнтуються приблизно на 300 км/год.Приватні джети літають ще швидше — близько 1100 км/год. Але навіть це не межа: порівняно з військовими літаками ці цифри виглядають смішно. Наприклад, розвідувальний літак ВПС США Blackbird здатен досягати швидкості до 3535 км/год. Очолюють рейтинг найшвидших літаків світу так звані "ракетні літаки", оснащені ракетним двигуном. Вони можуть досягати швидкості майже 12 000 км/год.

Яка швидкість літака під час злету?

В астрономіці й авіації злет вважається моментом, коли літак втрачає контакт із землею, тобто коли його шини відриваються від злітної смуги. Офіційно ж літак вважається злетілим, коли він досягає висоти близько 10 метрів. Для цього він повинен розвинути певну швидкість, яка варіюється залежно від типу літака. Для пасажирських літаків це в межах від 250 до 345 км/год.Чим менша вага літака, тим меншою має бути швидкість для злету. Для легких типів достатньо 80–150 км/год. Щоб підняти в повітря такий важкий літак, як пасажирський лайнер, потрібен досить сильний зустрічний вітер, щоб крила могли ковзати по повітряному потоку. Тому злет найважчого у світі транспортного літака Airbus A380, що досягає максимальної ваги 560 тонн, здається справжнім дивом.

Яка швидкість літака при подоланні звукового бар’єру?

Реактивні літаки здатні долати звуковий бар'єр. Джерело: Image Leszek Stępień/Pixabay

Логічно, що для подолання звукового бар’єру літак повинен досягти надзвукової швидкості, тобто летіти швидше за сам звук. Швидкість поширення звуку в просторі залежить від температури середовища. Наприклад, при температурі 20 °C швидкість звуку становить 333 м/с (1200 км/год). Тобто, щоб подолати звуковий бар’єр, літак має перевищити цю швидкість. Для стандартних пасажирських літаків це наразі неможливо. З військовими машинами — зовсім інша справа. Це найшвидші сучасні літаки у світі, реактивні двигуни яких дозволяють їм досягати швидкостей до 2000 км/год, тож подолання звукового бар’єру для досвідчених пілотів — звична справа.А що таке звуковий бар’єр насправді? До того, як уперше його подолали у 1947 році, люди боялися, що в повітрі справді утворюється якась "стіна", об яку літак розіб’ється. Але насправді звуковий бар’єр — це акустичне явище. Потужний двигун літака випромінює велику кількість гучного звуку, який поширюється у вигляді звукових хвиль. Але завдяки своїй приголомшливій швидкості літак "наздоганяє" ці хвилі, ніби "стискаючи" звук, і в результаті виникає гучний бавовк. Пілот літака його зовсім не чує. На відміну від людей, які спостерігають це із землі.

Надзвукова швидкість цікавила не лише розробників військової техніки. Франція створювала літак Concorde, який міг досягати максимальної швидкості 2179 км/год — це приблизно вдвічі швидше за сучасні пасажирські літаки. Він міг долетіти з Нью-Йорка до Лондона за три години, тоді як інші літаки витрачали на це вдвічі більше часу. Concorde почав експлуатуватися у 1976 році, але великого попиту на ці надзвукові літаки не було. Після аварії 25 липня 2000 року в аеропорту Шарля де Голля в Парижі, коли літак після злету врізався у невеликий готель за кілька кілометрів від аеропорту, загинули всі 109 осіб на борту та ще четверо в готелі, експлуатацію Concorde було припинено. У 2003 році літак зняли з експлуатації, а компанія-розробник припинила існування. Проте цей літак досі залишається символом приголомшливих інженерних досягнень минулого століття.Особливо тому, що інші компанії підхопили цю ідею, сподіваючись створити найшвидші комерційні літаки у світі, здатні долати звуковий бар’єр. Наразі існує кілька стартапів, які розробляють моделі, здатні літати з надзвуковою швидкістю та ще швидше доставляти пасажирів у пункти призначення. Очікується, що їхні складні гібридні технології не лише збільшать потужність, а й зроблять повітряні подорожі більш екологічними.

Який пасажирський літак є найшвидшим у світі?

Сучасні літаки, що використовуються для пасажирських перевезень, не можуть змагатися в швидкості з Concorde чи винищувачами. Але їхні швидкості все одно вражають. Давайте розглянемо п’ятірку моделей, які можуть претендувати на перемогу в рейтингу найшвидших літаків світу.

Boeing 777 (4 місце)

Кілька моделей літаків Boeing претендують на звання найшвидших літаків. Джерело: Image Norbert/Pixabay

Цей літак американського виробництва, представлений у 1995 році, рекламувався як ідеальний літак для далеких перельотів з великим простором усередині. Він вміщає максимум 396 пасажирів і досягає крейсерської швидкості 1037 км/год завдяки двом потужним турбінам. Цей літак активно використовується такими відомими авіакомпаніями, як British Airways, United Airlines та Emirates.

Boeing 787 і Airbus A380 (3 місце)

Airbus A380 вважається найбільшим серед пасажирських літаків у світі (вміщає до 853 осіб) і одним із найшвидших. Завдяки двигунам виробництва Rolls-Royce його крейсерська швидкість досягає 1049 км/год. Він відомий низьким рівнем шуму, просторим салоном і передовими технологіями. Його конкурент Boeing 787 — такий самий швидкий. Його нова технологія двигуна відзначається меншим споживанням пального, а місткість — до 335 осіб.

Boeing 747-400 (2 місце)

Із крейсерською швидкістю приблизно 1055 км/год цей літак отримує срібло в рейтингу найшвидших літаків світу. Розрахований максимум на 660 осіб, цей широкофюзеляжний літак є найбільш продаваним серед американських моделей. Ефективні двигуни роблять його порівняно економічним.

Boeing 747-8i (1 місце)

Титул найшвидшого пасажирського літака у світі належить ще одному широкофюзеляжному Boeing із крейсерською швидкістю 1060 км/год і місткістю до 342 пасажирів. Він має вдосконалений дизайн з кращими льотними характеристиками, ефективну аеродинаміку та сучасні двигуни.