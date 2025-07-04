Путин показал Трампу чего хочет на самом деле

Массированный комбинированный удар по Киеву был нанесён аккомпанементом с телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и владимиром путиным.

Дональд Трамп выразил разочарованием этим разговором, заметив, что он не видит желания путина завершить войну. Разительное изменение риторики, с учетом, что ещё буквально недавно Трамп говорил обратное, мол, путин желает завершения войны.

Думаю, фотографии и видео затянутого смогом Киева, после ударов российских оккупантов, должны стать пояснительным фактажом для Трампа, чего хочет на самом деле путин. Тем более что массированный, концентрированный удар по Киеву это плевок путина в лицо Трампу! Мол, хочешь опять поговорить о мире? Ну, давай, давай.

Это форма давления и даже унижения. Уникальный случай в мировой истории, когда над президентом США настолько показательно пытаются доминировать и принижать. Интересно, насколько ещё хватит ущемлённого эго Дональда Трампа это терпеть?