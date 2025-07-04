Лучшие парки и сады Амстердама: топ-10 природных достопримечательностей столицы

После длительных прогулок по столице и исследования туристических достопримечательностей нет ничего более расслабляющего, чем провести время в живописном природном оаге посреди шумного города. Лучшие парки Амстердама ждут вас каждый день. Устройте пикник или утреннюю пробежку, поиграйте в бадминтон, покатайтесь на велосипеде или просто прогуляйтесь по красивым пейзажам – десятки зон отдыха в городе подарят вам только приятные впечатления. Обязательно добавьте хотя бы один из известных парков Амстердама к вашему маршруту путешествия.

1. Вонделпарк

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Van Baerlestraat & Stadhouderskade, Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://www.vondelpark.nl/

Добро пожаловать в Вонделпарк. Источник: Image by user32212/Pixabay

Среди лучших парков Амстердама – Вонделпарк. Каждый год эта зона отдыха привлекает около десяти миллионов посетителей. Вонделпарк славится красивыми озерами, вековыми деревьями и удивительным розарием. Несмотря на популярность, каждый может найти тихий уголок для уединения и отдыха.

Вонделпарк основан в 1856 году в популярном английском стиле. Кроме природных достопримечательностей, локация наполнена разнообразными заведениями питания на любой вкус. Летом здесь организуют бесплатные концерты живой музыки и другие выступления под открытым небом, а зимой можно прокатиться на коньках. Особое внимание следует обратить на скульптуры в форме рыб, созданные самим Пабло Пикассо.

2. Беатрикспарк

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Beethovenstraat & Diepenbrockstraat, Амстердам, Нидерланды

Этот относительно современный парк в Амстердаме был открыт для публики в 1938 году. Беатрикспарк расположен на пересечении двух каналов, с большим количеством детских площадок, пешеходных дорожек и живописным прудом. Здесь можно увидеть несколько интересных статуй и арт-инсталляций, а летом спрятаться от солнца под кронами развесистых лиственных деревьев.

Изюминкой Беатрикспарка является "сад врача", где растут лекарственные травы и дикие овощи.

3. Рембрандтпарк

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Orteliuskade, Amsterdam, Netherlands

Немного удаленный от толп туристов, этот обширный парк в Амстердаме отражает любимый буколический стиль всемирно известного художника. Рембрандтпарк располагает всем необходимым для идеального отдыха на природе: от густых лесов и солнечных полян до озер с утками и лебедями.

Особенностью локации, открытой в 1973 году, старейший контактный зоопарк в столице. Также здесь есть детская площадка, удобные лавочки и необычные скульптуры современных художников. Любители наблюдения за птицами смогут полюбоваться примерно сорока видами птиц. Летом местные любят собираться для пикников с портативными барбекю и любимым местным пивом.

4. Вестерпарк

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Haarlemmerweg, Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://westergas.nl/en/

Известный парк Амстердама славится как место проведения лучших музыкальных и гастрономических фестивалей. Вестерпарк является частью комплекса Westergasfabriek, где сосредоточены многие модные рестораны и бары города, а также артхаусный кинотеатр.

В парке много зон отдыха, где можно устроить пикник или просто посидеть на мягкой зеленой траве под деревьями. По желанию можно арендовать лодку, чтобы прогуляться по каналу Haarlemmerweg, ведущему в центр города. Летом можно посетить общественные сады, прилегающие к Вестерпарку.

5. Еросмуспарк

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Erasmusgracht, Амстердам, Нидерланды

Необычный парк, который стоит посетить в Амстердаме, демонстрирует стиль, характерный известному нидерландскому художнику Мондриану. Эрасмуспарк – это гармония линий и цветов, ландшафта и размеров растений. Территория парка пронизана сетью каналов и пешеходных дорожек. Зимой эта замечательная зона отдыха привлекает любителей конькобежия, когда пруды замерзают, а летом здесь проводятся различные мероприятия и выставки арт-инсталляций.

6. Амстердамский лес (Amsterdamse Bos)

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Bosbaanweg 5, Amstelveen, Нидерланды

Вебсайт : https://www.amsterdamsebos.nl/

Активности на любой вкус. Источник: https://www.amsterdamsebos.nl/

Один из самых больших и известных парков Амстердама — Амстердамский лес, расположенный в окрестностях столицы. Любимая зона отдыха местных – многочисленные извилистые дорожки и велодорожки, по которым так приятно гулять в тени развесистых деревьев. Также здесь есть много зеленых лужаек, где можно устроить атмосферные пикники, и оборудованные кемпинговые площадки. В Амстердамском лесу есть довольно большое озеро, включая центр проката водных велосипедов. На канале Босбан регулярно проводятся соревнования по гребле, в которых может принять участие каждый.

Весной в Амстердамский парк съезжаются люди со всей страны и даже из-за границы, чтобы полюбоваться цветением сакуры и сделать великолепные фото. Если вы путешествуете с детьми, посетите козину ферму Geitenboerderij Ridammerhoeve, где можно погладить животных и купить натуральное мороженое из местного молока. По одной части Амстердамского леса курсирует исторический трамвай, а также инсталляции Сержа Верхойгена, Тома Классена и других.

7. Амстелпарк

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Europaboulevard, Amsterdam, Netherlands

Самый красивый парк в Амстердаме привлекает большое количество посетителей ежегодно, прежде всего благодаря ухоженному ботаническому саду, включающему долину рододендронов с более чем 130 сортами растений и розарий.

Амстелпарк, основанный в 1972 году, создан для Всемирной садовой выставки Floriade. Кроме прогулок по живописным пешеходным дорожкам, мини-гольф является одним из любимых видов досуга местных. Также на территории Амстелпарка есть монументальная ветряная мельница Рикер, датируемая 1636 годом, и медная статуя Рембрандта.

Этот красивый парк в Амстердаме привлекает виндсерферов и любителей водных видов спорта благодаря большому озеру. Кроме того, здесь оборудованы кемпинговые площадки.

8. Франкендаэл Парк

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Middenweg 72, Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://www.huizefrankendael.nl/

Главной достопримечательностью этого прекрасного парка в Амстердаме является пригородный дом XVII века, последний в собственном роде в столице. Поэтому любителям истории и архитектуры следует обязательно посетить Франкендаэл Парк. Прилегающая зона отдыха хорошо ухожена и включает в себя уникальные исторические сады.

В последнее воскресенье каждый месяц на территории Франкендаэл Парка организуется органический рынок, где можно приобрести местные продукты. Если вы захотите перекусить после прогулки, рекомендуем посетить атмосферный ресторан De Kas, занимающий здание старой теплицы.

9. Сарфаатипарк

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Ceintuurbaan, Амстердам, Нидерланды

Среди прекрасных парков и садов Амстердама – Сарфаатипарк, расположенный в модном районе Де Пейп. Эта зона отдыха, хотя и небольшая, очень уютная, настоящая природная оаза посреди шумного города. Сарфаатипарк расположен рядом с популярным рынком Альберта Кейпа, который работает ежедневно, кроме воскресенья. Несмотря на такое соседство, локация обособлена и тиха, без велосипедистов. В центре парка есть большое озеро с популяцией уток. Зону отдыха часто выбирают для пикников на пышной зеленой траве.

10. Оостерпарк

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Oosterpark, Amsterdam, Netherlands

Большинство известных парков и зон отдыха Амстердама расположены вблизи центра. Однако, если вы хотите провести время среди местных и избежать туристов, добавьте в свой маршрут Оостерпарк, расположенный в мультикультурном районе Ост. Здесь обитают разнообразные дикие птицы, такие как серые цапли, утки и даже попугаи, а также большой пруд.

Прогуливаясь по парку, обратите внимание на скульптуры и инсталляции суринамских и нидерландских художников. Еще одна особенность Оостерпарка – событие, происходящее каждое воскресенье в 13:00. Амстердамцы и гости собираются вокруг "каменного спикера", где каждый может выступить, если вкладывается в отведенное время.