Croatia Airlines возобновляет рейсы Загреб-Бухарест, расширяя возможности для путешествий пассажиров

Croatia Airlines возобновила прямые рейсы между Загребом и Бухарестом, выполняемые трижды в неделю - во вторник, четверг и субботу. Операции начались в начале июля и продлятся до конца октября 2025 года. Для рейсов используются недавно добавленные самолеты Airbus A220, которые были введены во флот авиакомпании для улучшения региональных связей в Центральной и Юго-Восточной Европе.

Восстановленный маршрут является частью более широкой инициативы по улучшению коротких авиаперелетов в пределах Европы. Это прямое сообщение предлагает путешественникам ряд преимуществ:

Продолжительность полета менее двух часов

Подходит как для отдыха, так и для деловых поездок

Эффективная альтернатива длительным и менее удобным поездкам поездом или автобусом

Упрощает планирование путешествий и сокращает общее время в пути

Посетители, прибывающие в Бухарест, имеют удобный доступ к нескольким известным местным достопримечательностям. Среди них – Therme București, признанный одним из крупнейших оздоровительных центров Европы. Кроме того, есть монастырь Снагов, расположенный на острове, который считается последним пристанищем Влада Цепеша. Любящие активный отдых найдут пешеходные и велосипедные маршруты, а также разнообразные водно-болотные угодья в природном парке Комана.

В Хорватии прибывающие в Загреб посетители могут быстро добраться до самых привлекательных мест страны. Национальный парк Плитвицкие озера известен своими ярко-голубыми озерами и живописными водопадами. Город Самобор популярен благодаря традиционному десерту кремшнита и историческому центру. Озеро Ярун, расположенное в городе, является любимым местом для плавания, водными видами спорта и активным отдыхом на природе.

Впечатляющие Плитвицкие озера. Источник: https://np-plitvicka-jezera.hr/en/

Возвращение этого авиасообщения открывает путешественникам возможность исследовать более гибкие маршруты путешествий по Восточной и Центральной Европе. Это способствует более простым поездкам на выходные и пересечению границ без длительных переездов. Для независимых туристов и региональных путешественников этот маршрут открывает доступ к направлениям, ранее труднодоступным из-за ограниченных транспортных возможностей. Это подчеркивает растущую тенденцию среди туристов искать менее известные направления за пределами основных туристических центров.