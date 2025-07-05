Лучшие курорты ''все включено'' на Мальдивах предлагают незабываемый опыт отпуска

Снежно-белые пляжи, роскошные бунгало и виллы, кристально чистые лагуны и удивительный тропический отдых – все это доступно в лучших курортах "все включено" на Мальдивах. Архипелаг состоит из почти 1200 островов, разбросанных в Индийском океане у побережья Шри-Ланки. Это идеальное направление для пляжного отдыха, ведь здесь можно найти отели на любой вкус, предлагающие неограниченные развлечения и удобства мирового класса.

Следует учесть, что на Мальдивах немного курортов с полным пансионом, а пакеты, включающие алкогольные напитки и разнообразные экскурсии, найти еще сложнее. Однако, учитывая количество островов и гостиниц, вы можете выбрать лучший вариант для семейного отдыха или романтического путешествия. Следующий список содержит топ-13 курортов "все включено" на Мальдивах, чтобы облегчить ваш выбор.

1. Centara Grand Island Resort & Spa

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : South Ari Atoll, Maldives

Вебсайт : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/cirm

Шикарный отдых в отеле с видом. Источник: freepik

Ваше пребывание в Centara Grand Island Resort & Spa начинается с трансфера на гидросамолете и скоростном катере. Этот великолепный курорт "все включено" на Мальдивах расположен на прекрасном острове в Южном Ари Атолле. Варианты размещения включают более ста номеров, в том числе виллы, расположенные среди пышных садов или над мерцающими бирюзовыми водами.

Комплекс идеально подходит для семей. Среди удобств:

детские клубы, включая подростков;

фитнес-центр;

сувенирный магазин;

спа-центр;

детский бассейн и т.д.

У берега находится затонувший корабль, который чрезвычайно интересно исследовать во время снорклинга, наблюдая за оживленной морской жизнью. На курорте есть несколько вариантов питания, включая итальянский и тайский рестораны и снек-бары.

Лучший тариф "все включено" на Мальдивах включает в себя неограниченные закуски в течение дня, премиум-еду и напитки, а также послеобеденный чай. План Grand All-Inclusive также охватывает дайвинг-туры и круизы на закате. Следует учесть, что любые активности, а также посещение ресторанов необходимо бронировать заранее, желательно за 24 часа.

2. Lux* South Ari Atoll

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Dhidhoofinolhu, South Ari Atoll, Maldives

Вебсайт : https://www.luxresorts.com/en/hotel-maldives/luxsouthariatoll

Из 193 вилл и бунгало над водой и удобствами мирового класса, Lux* South Ari Atoll, как следует из названия, заслуженно претендует на звание одного из лучших курортов "все включено" на Мальдивах. Комплекс, расположенный на острове Дидхуфинох, предлагает вкусную еду и большой выбор напитков в шести ресторанах и пяти снек-барах. Еда и алкоголь включены в стоимость пакета, а также неограниченное мороженое, которое обязательно понравится не только детям, но и взрослым.

Младшие гости будут в восторге от клуба PLAY, который каждый день предлагает новые и увлекательные занятия. Пока дети развлекаются, взрослые могут наслаждаться спа-процедурами или прокатиться на велосипедах. Гости люкса South Ari Atoll имеют доступ к морской заповедной зоне, где можно заняться дайвингом, поплавать рядом с дельфинами, рифовыми рыбами и даже китовыми акулами.

3. Lily Beach Resort & Spa

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Huvahendhoo Island, South Ari Atoll, Maldives

Вебсайт : https://www.lilybeachmaldives.com/

Отличные удобства, погружные бассейны и джакузи, доступ к пляжу и фантастические виды на океан – это минимум, который может предложить один из лучших курортов "все включено" на Мальдивах. Lily Beach Resort & Spa расположен на частном острове в Южном Ари Атолле.

План Platinum включает следующие удобства и активности:

питание в двух элитных ресторанах;

закуски и напитки в трех барах;

занятия йогой, волейболом и теннисом;

ежедневно пополняемый минибар;

экскурсии (круиз на закате, однодневная поездка в рыбацкую деревню, дайвинг в коралловом саду и т.п.).

Lily Beach Resort & Spa – отличный выбор для семейного отдыха, ведь здесь есть бесплатный детский клуб Turtle. Курорт предлагает разные варианты размещения: от элегантных пляжных вилл до современно оформленных люксов. Для тех, кто планирует романтический отпуск, идеальным выбором станет дом над водой с частным бассейном, террасой, джакузи и услугами дворецкого.

4. Komandoo Maldives Island Resort

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Lhaviyani Atoll, Maldives

Вебсайт : https://www.komandoomaldives.com/

В список топ-13 курортов "все включено" на Мальдивах входит Komandoo Maldives Island Resort, расположенный на атолле Лавиане. Этот комплекс предназначен только для взрослых. Помимо роскошных бунгало над водой, некоторые из которых включают в себя частное джакузи, курорт предлагает золотой пакет "все включено", который включает незабываемый круиз на закате и скидки на определенные спа-процедуры.

Персонал курорта может помочь организовать разнообразные экскурсии, включая групповую поездку на виндсерфинг. Также стоит забронировать ужин или по крайней мере обед в великолепном ресторане 5.8 Undersea, крупнейшем в мире полностью стеклянном подводном ресторане. Пока вы наслаждаетесь уникальными блюдами из дегустационного меню, можно наблюдать за черепахами, тропическими рыбами и даже скатами.

5. Outrigger Maldives Maafushivaru

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Maafushivaru Island, South Ari Atoll, Maldives

Вебсайт : https://www.outrigger.com/hotels-resorts/maldives/south-ari-atoll/outrigger-maldives-maafushivaru-resort

Роскошные бунгало среди бирюзовых вод. Источник: https://www.outrigger.com/

Среди идеальных курортов "все включено" на Мальдивах, которые лучше всего подходят для пар. Комплекс расположен на небольшом, но очень красивом острове, который можно обойти через десять минут.

Варианты размещения варьируются от бунгало над бирюзовой лагуной, каждое с приватным переходом, до просторных вилл прямо на белом песчаном пляже. Номера включают роскошную мраморную ванную комнату и террасы с потрясающими видами. Гости могут также забронировать виллу с частным бассейном.

План "все включено" включает в себя завтрак, обед и ужин, а также пополняемый минибар в номере. В течение трех ночи, кроме возможности заниматься немоторными видами спорта, предоставляются скидки на спа-процедуры, посещение местных ресторанов, снорклинг или круиз на закате на выбор.

6. Constance Moofushi

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Moofushi Island, South Ari Atoll, Maldives

Вебсайт : https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/maldives/moofushi/

Начните незабываемое путешествие на борту традиционной лодки доу, совершив тур вокруг острова Муфуши, расположенного в Южном Ари Атолле. Constance Moofushi – это прекрасный курорт "все включено" на Мальдивах, который предлагает все необходимое для идеального отпуска: от изысканной кухни и премиум-напитков до стильных просторных номеров.

Гостям доступны разнообразные варианты размещения, включая пляжные виллы и бунгало над водой, предлагающие панорамные виды на Индийский океан. Лучший тариф "все включено" на Мальдивах включает в себя вкусные блюда в ресторане, где меню меняется каждый день, неограниченные фирменные коктейли и вина из собственного винного погреба отеля.

Более 30 уникальных дайвинг-локаций находятся в пределах получасовой поездки от острова, если, конечно, вы захотите оставить свою комфортную виллу с соломенной крышей, возвышающейся над бирюзовыми водами.

7. Constance Halaveli

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Halaveli Island, North Ari Atoll, Maldives

Вебсайт : https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/maldives/halaveli/

Этот пятизвездочный курорт "все включено" на Мальдивах расположен на приватном острове в Северном Аре Атолле. До Constance Halaveli можно добраться на гидросамолете из международного аэропорта Мале менее чем за полчаса.

Курорт идеально подходит для семей, ведь младшие гости могут развлекаться в детском клубе, пока взрослые исследуют яркую жизнь Индийского океана, наслаждаются спа-процедурами или просто загорают на частной солнечной террасе. Среди популярных активностей - наблюдение за дельфинами и снорклинг.

Вы можете остановиться в стильно оформленных виллах, предназначенных для разного количества гостей. Большинство апартаментов включают бассейн, джакузи на открытом воздухе и меблированные террасы. Тарифы "все включено" включают неограниченные напитки и питание, но только в выбранных ресторанах. Гости также получают две запланированные лодочные экскурсии во время пребывания.

8. Four Seasons Resort & Spa Voavah Island

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Voavah Island, Baa Atoll, Maldives

Вебсайт : https://www.fourseasons.com/maldivesvoavah/

На Мальдивах курорты "все включено" предлагают уникальный опыт, включая возможность жить как настоящая знаменитость на отдаленном частном острове в атолле Баа. Four Seasons – это роскошь мирового класса в райском уголке. Курорт имеет гидросамолет и частную яхту, спа-центр над бирюзовой лагуной, лучших шеф-поваров и многое другое.

Остров, который можно полностью забронировать для частного отдыха, может вместить до 21 гостя в самом высоком комфорте. Комплекс предлагает неограниченные возможности для водных видов спорта, таких как дайвинг, снорклинг, SUP-серфинг и т.д.

9. Kandolhu Maldives

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Kandolhu Island, North Ari Atoll, Maldives

Вебсайт : https://www.kandolhumaldives.com/

Один из самых лучших курортов "все включено" на Мальдивах предлагает размещение в 30 стильных и просторных виллах. Апартаменты располагают большими ванными комнатами с окнами от пола до потолка, открывающими чрезвычайные виды.

Kandolhu Maldives расположен на Северном Аре Атолле, окруженный песчаными пляжами и пышными зелеными садами. Чтобы получить лучший опыт беззаботного отпуска, стоит воспользоваться тарифом Kandolhu Ultimate Includes, включающим ужины в пяти ресторанах, круиз на закате или снорклинг, а также скидку на спа-процедуры.

10. Adaaran Prestige Water Villas

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Raa Atoll, Maldives

Вебсайт : https://www.adaaran.com/prestigewatervillas/

Десять элитных вилл с солнечными террасами со стеклянным дном и обилием натурального дерева в интерьере возвышаются над чистыми водами атолла Раа. Adaaran Prestige Water Villas - это топовый курорт "все включено" на Мальдивах, который предлагает удобства мирового класса и множество приятных мелочей, таких как шампанское по прибытии, ежедневные свежие закуски и фрукты и т.д. Кроме того, доступна круглосуточная услуга дворецкого.

Особое внимание следует уделить чрезвычайным виллам, которые предлагают фантастические виды, в частности, на Малое вдали. Просторная ванная комната имеет стеклянный пол, а терраса оснащена бассейном и обеспечивает прямой доступ к океану.

В рамках пакета "все включено" гости получают напитки и питание в ресторанах Farivalhu Fine Dining и Kithajima, фотокруиз на закате или ночную рыбалку, а также оборудование для снорклинга. В комплексе есть большой бассейн, дайвинг-центр и спа.

11. Kihaa Maldives

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Kihaa Island, Baa Atoll, Maldives

Вебсайт : https://www.kihaamaldives.com/

Для тех, кто ищет максимальной приватности и уединения, Kihaa Maldives – хороший выбор. Комплекс расположен на частном острове в атолле Баа и демонстрирует все преимущества роскошного отпуска "все включено". Кроме того, цена бронирования включает ежедневные приемы пищи и напитки в главном ресторане отеля Kihaa с буфетом. Активности и развлечения, доступные гостям Kihaa Maldives, включают:

водные лыжи;

дайвинг;

виндсерфинг;

снорклинг;

косметические процедуры и массажи в награждённом спа над водой.

Курорт подходит для семей с детьми, ведь для младших гостей предусмотрена веселая развлекательная программа. Есть также возможность воспользоваться необычными экскурсиями, такими как наблюдение за дельфинами, поездки в аутентичные местные деревни, круизы на закате и т.д.

12. Meeru Island Resort & Spa

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Meerufenfushi Island, North Male Atoll, Maldives

Вебсайт : https://www.meeru.com/

Отдых у бассейна в отеле. Источник: https://www.meeru.com/

Один из самых больших и старейших курортов на Мальдивах – Meeru Island Resort & Spa, который предлагает классический опыт отдыха на райских островах. Комплекс состоит из двух частей: одна предназначена только для взрослых, другая идеально подходит для семей с детьми. В любом случае вы найдете отличные рестораны и бары, водные виды спорта и беззаботный отпуск самого высокого уровня.

Этот курорт предлагает тариф "все включено плюс", включающий следующие преимущества:

ежедневные завтраки, обеды и ужины в одном из двух буфетных ресторанов;

неограниченные алкогольные и безалкогольные напитки;

уроки гольфа;

бесплатные групповые занятия дайвингом и т.д.

Также в стоимость бронирования входит один ужин из трех блюд за каждые пять дней пребывания в ресторанах Hot Rock или Asian Wok.

13. Baros Maldives

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Baros Island, North Male Atoll, Maldives

Вебсайт : https://www.baros.com/

Для персонализации вашего пребывания на островах Индийского океана в атолле Северный Малый Baros Maldives предлагает несколько вариантов пакетов "все включено". Самый популярный — тариф Blissful Baros, включающий следующие преимущества:

шампанское и фрукты по прибытии;

завтрак и ужин в элегантном ресторане Lime на лагуне;

ежедневное купание на рассвете;

трансфер в аэропорт;

скидки на ужин в ресторанах The Lighthouse и Cayenne Grill.

Для любителей активного отдыха доступен пакет Book Direct, предоставляющий бесплатное оборудование для снорклинга и немоторные водные виды спорта. Обязательно отправляйтесь в экскурсии, чтобы исследовать Мальдивы из воды и суши.