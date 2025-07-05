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Лаос может стать новым участником агрессии против Украины

Кирилл СазоновКирилл Сазонов

Лаос может стать новым участником агрессии против Украины
Лаос может стать новым участником агрессии против Украины

По информации ГУР, на фоне потерь на фронте и дефицита ресурсов московия активизирует попытки вовлечь в войну новых иностранных партнеров под прикрытием "гуманитарных" миссий. На этот раз – Лаос.

Кремль организует прибытие в курскую область России сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса, якобы для "разминирования". На начальном этапе речь идет о 50 лаосских военнослужащих-саперах.

ГУР МО:

РФ, прикрываясь гуманитарной, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, фактически используя его для обеспечения боевых действий против Украины.

Источник:facebook.com

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