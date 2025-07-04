Восстановление рейсов из Мюнхена в Касабланку открывает двери в Западную Африку

Royal Air Maroc возобновляет прямое авиасообщение между Мюнхеном и Касабланкой с 20 октября 2025 года. Этот маршрут ранее был частью регулярной сети авиакомпании, но был приостановлен из-за пандемии, и с тех пор он не функционировал. Возвращение рейса возобновляет регулярные авиаперелеты между югом Германии и крупнейшим городом Марокко, обеспечивая возобновленное сообщение между аэропортом Мюнхена и Северной Африкой после нескольких лет перерыва в расписании.

Детали расписания рейсов :

Рейсы будут выполняться дважды в неделю, в понедельник и пятницу.

Используется самолет Boeing 737-800.

Двустороннее сообщение будет действовать в оба дня путешествий.

С 20 по 26 октября рейсы будут прибывать в Мюнхен в 18:00 и отправляться в Касабланку в 19:00.

С 27 октября, с началом зимнего расписания, прибытие смещается на 17:10, а отправление – на 18:10.

Касабланка также служит пересадочным пунктом для путешествий в другие африканские города. Дакар расположен у океана, откуда местные лодки доставляют людей на остров Горе, тихий остров с узкими тропинками и старыми каменными постройками, сохраняющими вес истории. Аккра простирается вдоль побережья с постоянным движением на улицах и старыми фортами, стоящими как молчаливые свидетели историй, сформировавших город. Royal Air Maroc соединяет эти города с Касабланкой короткими рейсами, так что путешественникам не придется делать пересадки через большие европейские аэропорты.

Проводящие время в Касабланке найдут несколько мест, достойных посещения. Мечеть Хасана II простирается над океаном и открыта для экскурсий для немусульманских посетителей. Это одна из самых больших мечетей на континенте с детальной мраморной отделкой. Недалеко от центра расположен квартал Хабус, объединяющий французский стиль планировки с марокканскими арками и фонтанами. Этот район известен своими пекарнями, старыми аркадами и небольшими книжными магазинами, отражающими многослойное прошлое города.

Набережная мечеть Касабланки открыта для посетителей. Источник: unsplash

Восстановление этого маршрута является частью более широкой тенденции авиакомпаний возобновлять сети рейсов, которые были приостановлены во время пандемии. Если вы начинаете путешествие из Баварии или вылетаете из Мюнхена, эти рейсы теперь предоставляют прямой путь в города Северной и Западной Африки, устраняя некоторые привычные объезды. Это также может уменьшить зависимость от пересадок из-за больших и перегруженных европейских хабов, придавая пассажирам дополнительную гибкость в планировании путешествий.