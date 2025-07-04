Историческая гостиница в Хельсинки присоединится к бренду Waldorf Astoria

Хельсинки готовится стать первым городом в Северных странах, принимающим отель Waldorf Astoria. Компания Hilton заключила партнерство с M&L Group для ребрендинга отеля The Hotel Maria, расположенного в районе Круунунхака в столице Финляндии. Этот район известен неоклассическими зданиями и тихой атмосферой, а также близостью к историческому центру Хельсинки. Полный ребрендинг планируется завершить к концу 2025г. Гостям не придется менять свои планы, поскольку отель будет оставаться открытым и работать как обычно, пока обновления будут проходить в фоновом режиме.

Здание отеля датируется 1880 годами и расположено на тихой улице, окруженной посольствами, министерствами и жилыми дворами. В рамках обновления отеля добавляются новые удобства, соответствующие ожиданиям современных путешественников, но сохраняют местный колорит.

Велнес-зона с традиционной финской сауной и комнатами для релакса

Современная фитнес-студия, оборудованная для повседневного использования

Рестораны на территории, которые подают местные и сезонные блюда с утра до вечера

Эти нововведения направлены на поддержку гостей, ценящих комфорт и культурный контекст во время пребывания.

"Мы рады сотрудничеству с M&L Group, чтобы представить бренд Waldorf Astoria в Финляндии. Приближаясь к 300 роскошным отелям в регионе EMEA, приятно подписать соглашение о первой гостинице в Северных странах. Столица Финляндии в последние годы демонстрирует рост туристического спроса, и мы с нетерпением ждем удовлетворения потребностей еще более широкой аудитории путешественников, открывая нашу четвертую собственность в городе", — Патрик Фицгиббон, старший вице-президент по развитию, Европа, Ближний Восток и Африка, Hilton.

Прямо через дорогу от отеля расположена булыжная улица Софиянката, одна из старейших сохранившихся улиц Хельсинки. Она предлагает тихий маршрут между историческими зданиями и выходит на Рыночную площадь, где посетители могут наблюдать за паромами или просматривать киоски, продающие жареную корюшку и местные ягоды. Через несколько минут ходьбы вы попадете на променад Эспланада — бульвар, обсаженный деревьями, где местные жители отдыхают на скамейках, слушают уличных музыкантов или заходят в старинные кафе, такие как Kappeli.

В нескольких шагах от отеля возвышается Хельсинкский собор с его мягким зеленым куполом и высокими белыми колоннами. Это одно из тех построек, которое тихо подсказывает, что вы в Хельсинки, еще до того, как вы проверите карту. Через несколько улиц отсюда стоит дом Седергольма — старейшее каменное здание в центре Хельсинки, датированное 1757 годом. Эти достопримечательности предоставляют путешественникам прямую связь с многослойной историей Хельсинки, и все они находятся в пешей доступности от новой гостиницы.

Вид с площади на Сенатский холм. Источник: unsplash

Если вы посещаете Хельсинки, это не просто очередное открытие отеля. Это шанс остановиться в самом сердце города, где можно ходить пешком почти повсюду и ощущать местный ритм без необходимости в карте. В отличие от гостиниц возле вокзала или аэропорта, это место предлагает прямой доступ к паркам, небольшим магазинам и прибрежным тропам. Поскольку Хельсинки превращается из города для транзитных остановок в полноценное туристическое направление, это открытие отражает, как городской туризм в Северных странах становится более многослойным и глубоко укорененным в местную культуру.