Курорты ''все включено'' на Виргинских островах: Где провести роскошный и выгодный отпуск в Карибском бассейне

Виргинские острова – отличное направление для поездки на выходные из Соединенных Штатов благодаря возможности спонтанной планировки. Американские Виргинские острова включают три больших карибских острова и около пятидесяти меньших островов и рифов. Они покрыты мягким сахарным песком и славятся отличными местами для снорклинга. Вы можете выбрать место проживания на Виргинских островах в зависимости от ваших ожиданий отпуска. Благодаря специальным тарифам "все включено" вы также можете сделать свои путешествия дешевле. Санта-Крус – самый большой остров с широким спектром развлечений, Сент-Томас имеет оживленный круизный порт, а значительная часть Сент-Джона является защищенным национальным парком.

Американские Виргинские острова стали домом для многих хороших курортов, но не все они предлагают пакеты "все включено". Раньше большинство имели пакеты с полным или полупансионом, но впоследствии отказались от них. Однако некоторые курорты ввели пакеты "все включено", чтобы гости могли наслаждаться яркими рифами и солнцем Виргинских островов, не беспокоясь о счетах и времени. Независимо от того, путешествуете ли вы с семьей, отправляетесь на романтический отпуск или отдыхаете с друзьями, этот путеводитель с обзором лучших курортов "все включено" на Американских Виргинских островах с удобствами, активностями и развлечениями поможет вам спланировать карибский отпуск.

Divi Carina Bay Beach Resort & Casino, Санта-Крус

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : 5025 Turner Hole, Christiansted, St Croix 00820, USVI

Вебсайт : https://www.diviresorts.com/divi-carina-bay-beach-resort.htm

Курорт на острове Санта-Крус создал отличную программу отдыха для взрослых. Источник: Image Diviresorts.com

Этот роскошный пляжный отель на Виргинских островах – единственный курорт только для взрослых на острове Санта-Крус с пакетами "все включено". Центральное место в его развлекательной программе занимает ночное казино с современными игровыми автоматами и настольными играми. Кроме того, здесь есть отличные удобства после того, как вы насытитесь азартными играми. Гости курорта могут расслабиться у бассейнов с пресной водой на берегу моря или поиграть в пикбол на одном из четырех кортов. Для любителей тенниса также есть корт. На территории отеля есть 5 ресторанов и баров, включая гриль у бассейна и рынком-буфетом. Курорт также оказывает помощь в организации туров, чтобы вы могли посетить интересные и красивые места архипелага, такие как Национальный исторический парк и экологический заповедник Солт-Ривер-Бей или знаменитая фабрика рома Captain Morgan.

Для размещения гостей курорт предлагает шикарные, недавно отремонтированные, элегантные номера с современным декором в пляжных тонах и видом на океан. В каждом номере есть частный патио или балкон. Как один из лучших курортов "все включено" только для взрослых на Виргинских островах, он является фаворитом среди молодоженов и любителей пляжного отдыха, также приезжающих сюда ради пейзажей Биолюминесцентного залива.

Bolongo Bay Beach Resort, Сент-Томас

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : 7150 Bolongo, St Thomas 00802, USVI

Вебсайт : https://www.bolongobay.com/

Этот курорт "все включено" на Виргинских островах в заливе Болонго предлагает одну из самых разных программ, поскольку это первый курорт с тарифом USVI. Пакет включает неограниченное количество пищи и напитков (буфета нет, все блюда заказываются по меню) и все немотовые водные виды спорта, включая серфинг, каяки и т.д. За дополнительную плату гости могут заказать экскурсию на катамаране для снорклинга с черепахами или коктейльный тур на закате.

Это один из самых лучших курортов "все включено" на Виргинских островах для семей. Курорт расположен на побережье столицы и крупнейшем городе Шарлотт-Амале. Он предлагает гостям уникальное расположение: 25 премиум-номеров с видом на бескрайний блестящий белый песок и потрясающую панораму океана. В некоторых номерах есть пляж, оформленные в тропическом стиле и частный балкон с видом на залив Болонго. Гости курорта имеют доступ к двум бассейнам с гамаками и двум ресторанам. Бар у бассейна предлагает огромное количество напитков. Развлекательная программа для гостей включает снорклинг возле затонувших кораблей, утреннюю пляжную йогу, каякинг, гребли на каноэ и виндсерфинг.

Почти все включено курорты

Divi Carina Bay и Bolongo Bay – единственные курорты на Американских Виргинских островах, предлагающие классические пакеты "все включено", где цена включает проживание, еду, напитки и развлечения. Кроме них, на Виргинских островах есть много невероятных мест с ресторанами и активностями, которые предлагают досуг, подобный традиционному отпуску "все включено".

Lovango Resort & Beach Club, Сент-Джон

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Lovango Cay, St John 00830, USVI

Вебсайт : https://www.lovangoresort.com/

Курорт предлагает несколько вариантов размещения для гостей. Источник: Image Lovangovi.com

Этот курорт с видом на залив Канил расположен на частном острове в 10 минутах на лодке от Сент-Джона и Сент-Томаса. Он не предлагает традиционный пакет "все включено", как Divi Carina Bay и Bolongo Bay, но имеет специальные программы для романтических отпусков и длительного пребывания на Виргинских островах. Доступны различные варианты размещения, поэтому каждый найдет что-нибудь для себя. К примеру, комфортные виллы популярны для семейного отдыха. Путешественники, которые ищут уникальный опыт, выбирают домики на деревьях. Гости могут остановиться в комфортных палатках с внутренними и внешними душами и прекрасными видами океана в глемпинг-кемпах.

Удобства включают: ухоженный бассейн с видом на Карибское море, два ресторана и бар. Ресторан Waterfront предлагает изысканную кухню, а Sandpit Wood-Fired Flatbreads and Bar – идеальное место для вкусного обеда или непринужденного ужина. Ресторан Lovango Social обязателен для посещения воскресного бранча. Этот курорт имеет все для любителей песка и волн. Курортный паром доставит вас к потрясающему пляжу Honeymoon для снорклинга, прогулок или велопоездок вдоль берега. Не упустите возможность посетить бутики и магазины села Лованго.

Sand Castle On The Beach, Санта-Крус

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : 127 Smithfield, Frederiksted, St Croix 00840, USVI

Вебсайт : https://www.sandcastleonthebeach.com/

Еще один отличный курорт только для взрослых на Виргинских островах расположен на самом красивом девственном пляже Санта-Круса. Хотя это не курорт "все включено", он включает в себя континентальный завтрак, приветственный напиток и широкий спектр удобств. Отель предлагает пять вариантов номеров: от более простых и экономичных студий до одно- и двухкомнатных апартаментов или просторных, светлых пляжных вилл. Номера-студии оснащены большими кроватями и частными балконами.

Удобства для гостей включают в себя два бассейна с пресной водой, пляж в нескольких шагах, а также ресторан Beach Side Café с красочной островной кухней и сезонным меню. Идеально для любителей водных видов спорта, здесь есть отличный снорклинг, глубоководная рыбалка, катание на водных лыжах и каяках вдоль песчаных берегов. Если повезет, вы можете увидеть вылупление черепах: ястребиные, кожистые и зеленые черепахи выбрали Американские Виргинские острова своим домом и местом гнездования. Кроме того, гости могут отправиться на джип-туры, прокатиться на лошадях вдоль пляжа и поиграть в гольф. Курорт дружественный к представителям ЛГБТК+ сообщества.

The Buccaneer Beach & Golf Resort, Санта-Крус

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : 5007 Estate Shoys, Christiansted, St Croix 00820, USVI

Вебсайт : https://www.thebuccaneer.com/

Один из самых роскошных курортов на Американских Виргинских островах расположен на острове Санта-Крус. Хотя у него нет традиционных тарифов "все включено", он предоставляет гостям все удобства, необходимые для отпуска в одном идиллическом месте. Это замечательное место для семейного отдыха, получившего престижные награды. Курорт является первым семейным отелем на острове, который продолжает работать, сочетая шарм старосветского гостеприимства с современным сервисом. К услугам гостей 340 акров, включая гостиничные номера с частными патио или балконами, а также виллу на 6 спален с собственной полулунной террасой и бассейном. Независимо от выбранного места, гости могут рассчитывать на увлекательные виды и приятные бризы.

На территории отеля есть 4 ресторанов, а также Brass Parrot и Beachfront Cabana Dining предлагает частные рестораны. Другие удобства для гостей включают в себя два бассейна с пресной водой, легкий доступ к нескольким тропическим пляжам, частные занятия йогой и спа, теннис, фитнес-центр и поле для гольфа на 18 лунок. The Buccaneer Beach & Golf не классифицируется как курорт "все включено" на Виргинских островах, но имеет выгодные специальные предложения для медового месяца, романтических выходных, праздников или других событий с особым набором активностей и удобств.

Secret Harbour Beach Resort, Сент-Томас

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : 6280 Estate Nazareth, St Thomas 00802, USVI

Вебсайт : https://www.secretharbourvi.com/

Виргинские острова - рай для любителей пляжного отдыха и водных видов спорта. Источник: Image Secretharbourvi.com

Хотя этот бутик-кондоминиум не является технически курортом "все включено" на Американских Виргинских островах, при бронировании здесь можно заказать подобный вариант. Он расположен в спокойной восточной части острова Сент-Томас на пляже. Предлагаются номера и апартаменты с интересным тропическим декором, потолочными вентиляторами, полностью оборудованными кухнями, частными балконами или террасами и видами на океан и холмы острова. Белый пляж с бирюзовыми карибскими водами и гамаками под пальмами расположен в нескольких шагах от вашего номера.

Курорт располагает двумя ресторанами и барами, такими как The Patio – ресторан в стиле тик-бара с карибской и юго-западной кухней прямо на пляже, или Sunset Grille с видом на океан. Гости имеют доступ к полноценному фитнес-центру, бассейну с пресной водой с шезлонгами и спа-услугами. Также предлагаются лодочные прогулки и водные виды спорта. Курорт дружен с семьями, но дети до 17 лет должны находиться под наблюдением родителей у бассейна или в фитнес-центре. Вы можете отдыхать на Американских Виргинских островах в этом курорте и сэкономить благодаря пакетам "все включено", которые могут включать скидки на развлечения, проживание и аренду оборудования.