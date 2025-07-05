Скандинавы получают прямые зимние рейсы на Пхукет для более быстрого доступа к пляжам Таиланда.

С декабря 2025 года путешественники смогут летать без пересадок из Скандинавии в Пхукет, популярное место в Юго-Восточной Азии для зимнего отдыха, вместе с Norse Atlantic Airways. Вылеты из стокгольмского аэропорта Арланда (ARN) начнутся 4 декабря, а из аэропорта Осло Гардермуэн (OSL) – 8 декабря. Оба маршрута будут действовать раз в неделю в течение зимнего сезона, что отражает большой интерес к путешествиям в теплые края Северной Европы.

В этом сезоне путешественники из Швеции и Норвегии смогут избежать привычных пересадок и добраться до Пхукета более прямым путем. Ожидается, что прямые рейсы будут отвечать потребностям разных типов путешественников, в частности:

семей, ищущих удобные поездки на отдых;

пенсионеров, стремящихся к длительному пребыванию в более теплом климате;

долгосрочных посетителей, таких как цифровые кочевники или убегающие от зимы.

"Запуск прямых рейсов из Осло и Стокгольма в Пхукет является свидетельством этого доверия — и наше обещание сделать дальние путешествия более доступными, комфортными и вдохновляющими. С этими новыми маршрутами мы продолжаем нашу миссию соединять континенты с духом исследования, который всегда был частью нашей скандинавской ДНК", – Бьорн Торе Ларсен, генеральный директор Norse Atlantic Airways.

Благодаря новым рейсам посетители будут иметь более легкий доступ к самым популярным природным и прибрежным достопримечательностям Пхукета. Среди них – пляж Фридом, известный своим уединенным расположением и чистой водой, находящийся лишь в короткой поездке от Патонга. Еще одной привлечением является Большой Будда – 45-метровая статуя на вершине холма, предлагающая панорамные виды южного Пхукета. Для любителей морской природы остров Корал (Ко Хаэ), доступный на лодке, предлагает тихие места для снорклинга и пляжных развлечений.

Эти рейсы обеспечивают путешественникам более удобный путь к местам за пределами побережья Пхукета. Недалеко от побережья, в заповеднике слонов Пхукета, посетители могут получить нравственный опыт наблюдения за спасенными слонами, живущими естественно и мирно в защищенной среде. Каждый выходной ночной рынок Нака заполняется людьми, которые пробуют уличную еду и осматривают изделия ручной работы, рассказывающие историю этого региона.

Этические впечатления от дикой природы ждут Пхукета. Источник: unsplash

С более широкой туристической перспективы эти прямые рейсы отражают тенденцию к упрощенным далеким путешествиям, соответствующим измененным предпочтениям путешественников. Сокращение времени путешествия и уменьшение хлопот, вероятно, помогут скандинавским путешественникам лучше планировать поездки и способствовать росту туризма в Таиланд. Больше авиакомпаний, которые сосредотачиваются на прямых сезонных маршрутах, означает, что путешественники могут наслаждаться более быстрыми и гибкими путешествиями в отдаленные места.