Террор в Киеве. Как выжить и не проиграть войну с Россией

День независимости США начался с большого фейерверка в Киеве. Но не такого, на который тянет посмотреть в здравом уме

Пока Дональд Трамп считает американские ракеты ПВО, Путин, вооруженный до зубов дешевыми иранскими и северокорейскими ракетами, обрушивает украинские тылы.

Новости об обстреле поступили к нам с подругой в автобусе. " Выбрались на короткий отдых ", - называется.

– Смотри, как на прогулку вышел мой сын, – показывает она фото маленького мальчика в медицинской маске с папой. Это попытка защитить ребенка от продуктов горения всего, чего только можно было себе представить. Что-то подобное было разве что в фотохрониках лондонских бомбардировок, когда правительство раздавало противогазы с целью защиты на случай бомбардировки ядовитым газом со стороны гитлеровской Германии.

Как выжить, когда всем безразлично, убьют тебя или нет? Особенно когда Дональд Трамп так и не может раз и навсегда положить телефонную трубку. Европейцы на майские праздники обещали "коалицию решительных", потому что здесь "решается безопасность нашего континента", но форс где-то исчез. И наконец французский лидер сам болтал по телефону с Путиным, но так же бессмысленно, как и до полномасштабного вторжения. Кремлевский карлик над Макроном откровенно злорадствовал и в очередной раз обвинил Запад в том, что тот " много лет создавал в Украине антироссийский плацдарм ", " потакал нарушением прав русскоязычных жителей, а теперь затягивает боевые действия ". Добавим в эту компанию ситуативных союзников — их руководители не скрывают, что затягивание российской войны им выгодно. Так как американцы не могут заниматься Китаем в полной мере.

Что дальше и как жить в этом квесте на выживание — когда между обстрелами и прядями черного дыма пытаешься просто выжить.

Россия обещает еще более массированный комбинированный ракетно-дроновый удар. Чтобы к обжаренным производствам и спальникам добавились новые пожары и разрушения. Пауза от американцев, жадно считающих свои ракеты, чтобы не дать их Украине бесплатно — что может быть лучшим моральным стимулом для террора против гражданского населения?

Нет, есть еще один, о котором пишет издание Politico: спецпредставитель президента США Стив Виткофф хочет добиться отмены санкций… против российской энергетики. Что ж, современные американские господа точно знают, как правильно помочь киллеру добить жертву.

Но списывать все это на старческий маразм Трампа и инфантильность Европы тоже не стоит. Потому что в это время у нас спасают от тюрьмы друзей президента и министр единства Алексей Чернышев здесь эталонный пример. Харкнуть в лицо правоохранительных органов, обществу, выйти под залог с помощью сомнительных друзей с такими же неестественными доходами.

Или еще более яркая попытка спасти своих неблагочестивых поставщиков оборонки. Врешь, кради, снабжай откровенный мусор на фронт на пике русского наступления — и будешь спасен, если приближен к столу.

Поэтому логично, что на фронте ситуация порой не лучше, чем в обстрелянных городах. Военным не хватает оружия, не хватает людей, не хватает каких-либо перспектив — что с этой службой вообще? Россияне изучают эти настроения очень тщательно и поэтому прицельно бьют по полигонам и ТЦК. Чтобы даже те, кто был не прочь мобилизоваться и пойти на службу, боялся этого гораздо больше при капитуляции.

Дипломатические успехи? По сути, мы их видим во всей красе на американском треке. Уже совершенно речь не идет ни о гарантиях безопасности, ни о перспективах НАТО. Здесь бы добиться продажи нам ракет и боеприпасов американского производства за все деньги мира.

Вместо презентации и круглых столов с бесконечными стендами и стратегиями стоит наконец-то подумать о том, а как сбивать российские дроны. Пока Киев не лежит в руинах и есть еще кем сбивать это смертоносное оружие.

Нарисованные презентации и пафосные посиделки не помогают холодному душу реальности — Россия несколько лет строит заводы по сбору шахедов. Китай в обход санкций поставляет их составляющие. Некоторые наши свирепые союзники тоже не прочь поторговать с Россией — буквально на днях стало известно, как несколько чешских фирм отправили туда дефицитные станки.

А значит, наш голос в мире слаб. И мы не донесли важного мнения. Сегодня Россия устраивает "блиц" Киеву — завтра то же самое будет ждать любую столицу Европы, до которой дотянутся российские руки.

Время, когда нам аплодировали в стенах парламентов и саммитов, окончательно кончилось. Пришло время, когда нас спрашивают: а какое оружие вы сами сделали своими руками для победы?

Специально для Эспрессо