Уникальная возможность для Украины: как воспользоваться ослаблением влияния Кремля на Кавказе и Черном море

Не только Азербайджан

Пару слов о Кавказе и Чёрном море на фоне конфликта Баку и Москвы

Конфликт Баку и России активно обсуждается в украинской прессе. С точки зрения эмоционального восприятия логично – проблемы Москвы вызывают интерес. Пытался в комментариях и видео упоминать, что вопрос не только в Азербайджане – речь идёт об изменениях подходов к политике у целого ряда государств. И, если говорить о Южном Кавказе, имеем интереснейшую последовательность новостей связанную,в первую очередь, с Арменией. А так же немного с Грузией. Начну по порядку.

Итак, ещё 13 марта Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения и соглашения о границе. В переговорах активно пыталась участвовать Россия. Как ключевой игрок и посредник. Но ни в Баку ни в Еревене не оценили таких стремлений и договорились между собой. Более того, окружение Пашиняна весьма недвусмысленно намекнуло, что подразделения ФСБ РФ вряд ли будут участвовать в охране границы на согласованных участках. Вопрос лишь в дате финальной встречи и подписании документов. Вчера пришла новость, что она состоится в ОАЭ в конце июля. После чего Армения может рассчитывать на постепенный выход из экономической изоляции. То есть откроется логистика через Азербайджан и, возможно, Турцию. А это уже само по себе ослабляет влияне Кремля.

Но кроме этого имеем резкую активизацию КНР на армянском направлении. Пекин рассматривает Ереван как партнёра в своей зоне влияния. Для Армении, интерес к которой со стороны США и государств ЕС носит, скорнее, формальный характер, это возможность сбалансировать российское влияние и резко уменьшить зависимость от РФ. И тут имеем сразу несколько новостей.

В апреле 2025 года, после 9 месячного перерыва назначается новый посол КНР в Армении. И, по сложившейся в последние три года традиции китайской дипломатии в пост-СССР, он не имеет опыта работы в РФ. А работал в центральной комиссии по внешней политике КПК – органе, отвечающим за аналитику международных процессов и формирование региональных и страновых стратегий. 26.06 Перед начало европейского турне, Ван И посетил Ереван. Где провёл встречи как с руководством МИД так и других ведомств. Визит такого уровня без долгой предварительной работы (помним, что посла не было 9 месяцев) свидетельствует об интересе Пекина к государству и желании использовать выгодный для себя момент для продвижения своих интересов. Вчера приходит новость что Армения официально заявил (заявление МИД) о желании вступления в ШОС. И тут стоит напомнить историю этой организации. Которая создавалась по инициативе РФ и была призвана стать неким клубом "Россия +" в Центральной Азии. А сегодня это инструмент китайской внешней политики, который всё больше наполняется военным компонентом и для ряда центральоазиатских государств уже является альтернативой ОДКБ.

То есть имеем процесс, который уже успешно апробирован в Узбекистане, Казахстане, сейчас идёт в Кыргызстане – Китай выдавливает российское влияние из интересующих его государств.

На этом можно было бы поставить точку, если бы не несколько дополнительных факторов.

Грузия в апреле 2025 года передаёт строительство порта в Анаклии китайским инвесторам. Это резкий укол интересам США, которые рассчитывали что в проект войдут американские компании (и которые были заявлены как участники). Но для Соединённых штатов идея порта, скорее, была вопросом далёкой перспективы. А вот для КНР и Турции – необходимостью. Ведь эти два государства активно реализуют "Транскаспийский" и "Южный" маршруты инициативы "Пояс и Путь". А Турция, к тому же проекты канала "Стамбул" и Iraq Developmemt road, логистика которых так же частично замыкается на чёрное море.

В июне запущен в эксплуатацию (отправлен первый поезд) ЖД маршрут (ЖД-море-ЖД) Китай-Азербайджан как раз по транскаспийскому коридору. И в пресс-релизе отмечается что грузы далее пойдут в Грузию и.. Сербию (вот вам и интерес к портам)

Премьер-Министр Грузии Кабахидзе, выступая перед парламентом 27 июня заявляет, что сотрудничество с КНР является "одним из важнейших приоритетов" правительства страны.

Если свести все эти процессы в одно, то имеем конфигурацию, которая напрямую влияет на будущее позиционирование Украины. В частности:

Китай и Турция активизировали политику по постепенному вытеснению российского влияния с Кавказа. Процесс затрагивает даже Грузию (хотя в отношении этой страны Кремль будет активно пытаться играть на сохранение и усиление присутствия) Турция стремится стать новой доминантой в черноморском регионе. И тут имеем явный украинский интерес – Анкара не заинтересована в восстановлении влияния России. Китай рассматривает, как минимум, восточную часть Черноморья как зону своих интересов и своего, либо разделённого с Турцией влияния. Но тут стоит отметить, что ни Анкара ни Пекин напрямую не вступают в долгие пикировки с Москвой. Отдавая это "право" своим региональным партнёрам. Тем более, что уменьшение российского влияния в интересах этих государств. Китай заинтересован в черноморском регионе, поскольку выстраивает вторую "ось партнёрства" в Европе, куда входят Румыния, Венгрия и Сербия. Где последняя будет неким "узлом" китайского влияния. Чёрное море в таком случае – зона транзита товаров, влияние на логистику и баланс сил. При этом базовый логистический маршрут планировался (и планируется) через Турцию. Но создавшаяся ситуация на Кавказе позволяет Пекину попробовать создать дополнительный, через Азербайджан, возможно, Армению и Грузию. Турция заинтересована в реализации своих инициатив по Чёрному морю, часть из которых идёт в русле китайских интересов (Азербайджан, Грузия, логистика в направлении придунайских государств). И эти инициативы естественным образом ограничивают возможности РФ по усилению своего влияния.

И это, как минимум то, на что стоит обращать внимание украинскому МИД и Офису президента. Ведь создаётся уникальная возможность сыграть на интересах сразу двух мощных государств. Кстати, при полной поддержке ряда наших европейских партнёров (тут стоит напомнить, что тот же Ван И сейчас совершает турне по европейским столицам).