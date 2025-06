Немає часу нудьгувати: путівник найцікавішими місцями Мілана

Мілан – дивовижне місто моди, де створюються найвишуканіші речі для найстильніших жінок. Кожен куточок тут дихає стилем і елегантністю, а вітрини манять витонченими нарядами та аксесуарами. Але Мілан – це не лише рай для шопоголіків і модниць, це також місто, багате на історію та культуру, яке вражає архітектурними шедеврами та мистецькими скарбами. У цій статті ми розповімо про найкращі місця для відвідування в Мілані, популярні музеї та галереї, де ви надихнетеся мистецтвом різних епох і стилів, найзатишніші ресторани та кафе, де можна скуштувати автентичну італійську кухню, а також модні оригінальні квартали, де ви відчуєте атмосферу сучасного міста. Готуйтеся до захоплюючої подорожі Міланом, найстильнішим містом Італії!

Найвідоміші та вражаючі місця для відвідування в Мілані

Мілан – місто з багатьма сюрпризами, яке дивує модними місцями, архітектурними шедеврами та стародавніми пам’ятками історії й культури. Готові дізнатися про чотири найвідоміші та величні місця для відвідування в Мілані, які не залишать вас байдужими? Тоді читайте далі.

Кафедральний собор Дуомо

Символ і гордість Мілана, один із найбільших і найгарніших готичних соборів у світі. Його будівництво розпочалося в 1386 році і тривало понад 600 років. Собор вражає своїми розмірами, оздобленням і деталями: він може вмістити до 40 тисяч осіб, має 135 шпилів і понад 3 тисячі статуй.

Усередині ви побачите величні колони, картини, вітражі, реліквії та твори мистецтва, а піднявшись на дах, будете зачаровані видом на місто та Альпи.

Вебсайт: https://www.duomomilano.it/en/

Адреса: P.za del Duomo, 20122 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 7202 3375

Кафедральний собор Дуомо – місце, яке варто відвідати в Мілані.

Галерея Вітторіо Емануеле II

Галерея Вітторіо Емануеле II. Джерело: Image by Antonio Cansino from the Pixabay website

Розкішний торговий центр, розташований поруч із собором Дуомо. Його будували між 1865 і 1877 роками в неокласичному та еклектичному стилі й назвали на честь першого короля об’єднаної Італії. Галерея має форму чотирикутника з куполом і арками, прикрашеними фресками, мозаїками та скульптурами. Тут розташовані магазини, кафе, ресторани, книгарні та готелі, а також музей і театр.

Вебсайт: https://www.yesmilano.it/esplora/luoghi/galleria-vittorio-emanuele-ii

Адреса: P.za del Duomo, 20123 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 8845 5555

Галерея Вітторіо Емануеле II – чудове місце для відвідування, щоб відчути атмосферу епохи буржуазії та моди, а також виконати традиційний ритуал: покрутитися на п’яті на мозаїці із зображенням бика, щоб привернути удачу.

Парк Семпіоне

Найбільший і найзеленіший парк Мілана, який займає площу близько 40 гектарів. Його створили в 1888 році на місці колишнього військового арсеналу та назвали на честь одного з героїв Рісорджименто, Джузеппе Семпіоне. Парк пропонує багато можливостей для відпочинку та розваг: тут можна прогулюватися алеями та галявинами, кататися на велосипеді чи човні, відвідати бібліотеку, акваріум, планетарій або спортивний центр.

Адреса: Piazza Sempione, 20154 Milano MI, Italy

У парку розташований найвідоміший замок Сфорца, місце, яке варто побачити в Мілані.

Замок Сфорца

Одна з найважливіших історичних і культурних пам’яток Мілана, побудована в XV столітті як резиденція та фортеця династії Сфорца, яка правила містом два століття. Замок кілька разів реставрували та перебудовували, поки в XX столітті він не став музеєм. Сьогодні ви можете відвідати кілька експозицій, присвячених різним галузям мистецтва та історії музею:

стародавнє мистецтво;

музичні інструменти;

єгипетська культура;

прикладне мистецтво.

Однак найцінніша колекція замку – це музей мистецтва Відродження, де можна побачити твори великих художників:

Леонардо да Вінчі;

Мікеланджело;

Браманте;

Мантенья.

Вебсайт: https://www.milanocastello.it/

Адреса: Piazza Castello, 20121 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 8846 3700

Замок Сфорца – захоплююче місце з безліччю цікавого, що дозволяє зануритися в епоху Відродження та насолодитися її шедеврами.

Найкращі музеї та галереї Мілана, де можна насолодитися мистецтвом різних епох і стилів

Фортеця Сфорца, Мілан. Джерело: Image by Dejan Dodic from the Pixabay website

Мілан – це не лише місто моди, а й місто мистецтва. Тут ви знайдете багато музеїв і галерей, які представляють різноманітні колекції та виставки, від античності до сучасності. Ми зібрали топ-5 цікавих і якісних музеїв і галерей Мілана, які варто відвідати любителям мистецтва.

Бібліотека Амброзіана

Один із найстаріших і найпрестижніших музеїв Мілана, заснований у 1618 році кардиналом Федеріко Борромео як частина бібліотеки Амброзіана. Музей містить понад 1500 творів мистецтва:

картини;

графіку;

скульптури;

декоративне мистецтво;

рідкісні рукописи та книги.

Серед найцінніших експонатів – картон Рафаеля для "Афінської школи", портрет Музиканта Леонардо да Вінчі, кошик із фруктами Караваджо, а також Атлантичний кодекс і портретний кодекс Леонардо да Вінчі.

Вебсайт: https://www.ambrosiana.it/

Адреса: Piazza Pio XI, 2, 20123 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 806921

Бібліотека Амброзіана порадує вас шедеврами італійського та європейського мистецтва, унікальними документами та об’єктами, пов’язаними з історією та культурою цього захоплюючого туристичного напрямку в Мілані.

Музей П’єта Рондаміні

Музей присвячений останній і незавершеній роботі Мікеланджело – скульптурі П’єта Рондаміні, над якою він працював до своєї смерті в 1564 році. Скульптура зображує Христа, що спирається на коліна Марії, і відрізняється від інших версій П’єти своєю елегантністю, динамікою та виразністю.

Розташований у замку Сфорца, у приміщенні колишнього іспанського гарнізонного шпиталю, музей є сучасним простором, де скульптура Мікеланджело займає центральне місце. Відвідувачі мають доступ до відео-, аудіо- та текстових матеріалів, які досліджують життя та творчість великого художника, а також історію та значення його останньої роботи.

Вебсайт: https://rondanini.milanocastello.it/

Адреса: Piazza Castello, 20121 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 8846 3703

П’єта Рондаміні – цікаве місце для відвідування в Мілані.

Фонд Prada

Музей сучасного мистецтва, створений у 1993 році італійським дизайнером моди Мiuccia Prada та її чоловіком Патріціо Бертеллі. Він розташований у колишній винокурні XX століття на півдні Мілана і є комплексом із семи будівель різної архітектури та призначення, включно з вежею, подіумом, кінотеатром і баром.

Фонд Prada зберігає та експонує колекцію сучасного мистецтва, яка включає твори великих художників:

Деміен Герст;

Джефф Кунс;

Енді Воргол;

Сальвадор Далі.

Вебсайт: https://www.fondazioneprada.org/

Адреса: L.go Isarco, 2, 20139 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 5666 2611

Тимчасові виставки, лекції, майстер-класи та культурні заходи, присвячені різним аспектам мистецтва та творчості, залишать позитивні та незабутні спогади.

Музей П’єта Пеццолі

Дуомо, Мілан. Джерело: Image by Antonio Cansino from the Pixabay website

Заснований у 1881 році італійським колекціонером і меценатом Джузеппе Пеццолі, який заповів свою розкішну резиденцію та колекцію мистецтва місту Мілану. Музей розташований у історичному центрі Мілана, неподалік від театру Ла Скала, і є будинком-музеєм із інтер’єрами XIX століття та предметами побуту, а також колекціями, такими як:

картини;

скульптури;

зброя;

ювелірні вироби;

годинники.

Серед найвідоміших експонатів – "Мадонна Літта" Леонардо да Вінчі, "Портрет жінки" П’єро делла Франческа та автопортрет Антонелло да Мессіна.

Вебсайт: https://museopoldipezzoli.it/

Адреса: Via Alessandro Manzoni, 12, 20121 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 794889

Музей П’єта Пеццолі – популярне місце для відвідування в Мілані.

Музей Дуомо

Музей відкрито в 1953 році і присвячено історії та мистецтву кафедрального собору Дуомо, головного символу та пам’ятки Мілана. Розташований у двоповерховій будівлі поруч із собором, музей пропонує відвідувачам ознайомитися з різними аспектами будівництва та оздоблення собору, а також його релігійним і культурним значенням.

У ньому зберігається понад 200 експонатів:

скульптури;

фрески;

вітражі;

малюнки;

моделі;

реліквії;

А також експонати, що ілюструють розвиток собору з XIV по XX століття.

Вебсайт: https://www.duomomilano.it/en/

Адреса: P.za del Duomo, 12, 20122 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 7202 3375

На даху собору, де можна насолодитися захоплюючим видом на місто та його околиці, ви отримаєте багато задоволення та незабутніх емоцій.

Найстильніші та наймодніші квартали Мілана, де можна насолодитися шопінгом і побачити останні тренди в одязі та дизайні

Мілан – місто, яке диктує моду не лише в Італії, а й у всьому світі. Тут розташовані найрізноманітніші та оригінальні магазини, бутики, аутлети та ринки, що пропонують товари на будь-який смак і бюджет. Хочете дізнатися, де можна зануритися в атмосферу моди та стилю, а також зробити незабутні покупки? Ми розповімо про три найпопулярніші та найцікавіші квартали Мілана для модниць.

Золотий квадрат

На шляху до великої моди. Джерело: Image by ann_designs from the Pixabay website

Quadrilatero della Moda, або Золотий квадрат, – найвідоміший і найпрестижніший квартал Мілана, центр високої моди у світі. Він обмежений чотирма вулицями: Via Montenapoleone, Via Manzoni, Via della Spiga та Corso Venezia.

Тут розташовані бутики найвідоміших і найдорожчих брендів:

Armani;

Versace;

Dolce & Gabbana;

Prada;

Gucci.

Ви побачите найновіші колекції одягу, взуття, аксесуарів і ювелірних виробів, а також зустрінете знаменитостей і моделей у фірмових магазинах.

Quadrilatero della Moda – місце, де ви відчуєте себе частиною еліти та світу гламуру.

Навільї

Navigli, або Навільї, – квартал Мілана, розташований уздовж каналів, побудованих у XII столітті для транспортування товарів. Це місце має особливий шарм і атмосферу, яка приваблює багатьох туристів і місцевих жителів. Тут є багато магазинів, що пропонують вінтажні, антикварні та ремісничі вироби, а також сувеніри, книги, одяг і аксесуари.

У цьому кварталі працює найбільший і найстаріший ринок Мілана, Fiera di Sinigaglia, який пропонує низькі ціни на різноманітні товари, від одягу та взуття до музичних інструментів і велосипедів.

Навільї – місце, де ви знайдете унікальні та оригінальні речі й надихнетеся неймовірними краєвидами каналів і архітектури.

Порта Нуова

Найсучасніший і найінноваційніший квартал Мілана. Його створено в XXI столітті в рамках проєкту оновлення та розвитку міського простору. Тут можна побачити футуристичні хмарочоси, торговельні центри, парки та площі, що поєднують високі технології, екологію та дизайн.

Тут розташовані знакові споруди:

Bosco Verticale – два будинки, вкриті рослинами, що створюють ефект вертикального лісу;

– два будинки, вкриті рослинами, що створюють ефект вертикального лісу; Unicredit Tower – найвища будівля в Італії, висотою 231 метр.

Порта Нуова – відоме місце, де ви відчуєте дух нового Мілана та його амбіції, а також здійсните покупки в наймодніших магазинах.

Мілан здивує та зачарує різними гранями та сюрпризами кожного гостя. Тут ви знайдете не лише сучасні та модні місця, а й стародавні, величні пам’ятки, що відображають його славне минуле та культурне багатство. Пориньте в безмежний простір шопінгу та стилю, мистецтва та творчості, представлених у різних епохах.

Мілан – місто, яке задовольнить будь-які смаки та інтереси відвідувачів, а також подарує незабутні враження та емоції.