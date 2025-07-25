Будапешт вітає готель Radisson Collection поблизу ключової міської пам’ятки

Нещодавно відкритий готель Radisson Collection Hotel, Basilica Budapest розпочав роботу за кілька метрів від Базиліки Святого Стефана в центрі Будапешта. Розташований у ретельно відреставрованій неокласичній будівлі, готель із 71 номером пропонує прямий вид на Базиліку та розташований в одному з найжвавіших і найвідвідуваніших туристичних районів міста. Готель, який уже працює, надає мандрівникам ще одну можливість зупинитися в центрі, що особливо зручно, коли місто заповнене під час фестивалів, державних свят чи інших великих подій.

Прямо в центрі Будапешта готель забезпечує мандрівникам швидкий доступ до жвавих міських площ, головних перехресть, а також найближчих станцій метро та трамвайних зупинок. Будівля раніше була школою, але тепер стоїть у самому серці міста, оточена офісами, старовинними будівлями та гамірними вулицями, де повсякденне життя постійно перетинається. Відвідувачі, які приїжджають на коротку поїздку чи фестивальний вікенд, можуть легко вирушити на прогулянку та досліджувати місто, не потребуючи планування довгих маршрутів чи дотримання фіксованих розкладів.

Номери, розроблені для комфорту та краєвидів на місто. Джерело: Radisson Hotels

Гості, які зупиняються поблизу, можуть дійти пішки до площі Свободи (Liberty Square), великого відкритого простору, популярного для громадських заходів, місцевих кафе та неформальних зустрічей. За коротку прогулянку розташований дворик Гозду (Gozsdu Courtyard), який приваблює вечірні натовпи своїми з’єднаними терасами, продуктовими ятками та музичними закладами. Ці місця дають змогу зазирнути в повсякденне життя Будапешта, віддалене від офіційних музеїв, і приваблюють мандрівників, які шукають активні райони з легким доступом до їжі, культури та нічного життя.

Також неподалік знаходиться площа Деака Ференца (Deák Ferenc Square), одна з найжвавіших пішохідних зон міста, де відвідувачі часто стикаються з вуличними виступами або дизайнерськими ярмарками вихідного дня. Вулиця моди (Fashion Street), що розташована за кілька кварталів, відома своєю сумішшю угорських бутиків та міжнародних брендів, що робить її зручною зупинкою для невимушеного шопінгу. Ці райони не потребують додаткового транспорту і доступні пішки, що забезпечує зручність для тих, хто досліджує місто самостійно.

Робочі простори з видами на історичний Будапешт. Джерело: Radisson Hotels

Поява готелю підкреслює, як центр Будапешта продовжує розвиватися як пішохідний, компактний напрямок для мандрівників. Замість розширення розміщення до околиць, дедалі більше об’єктів з’являються там, де люди насправді проводять свій час. Для відвідувачів це означає коротші маршрути між готелем і найактивнішими районами міста, що дозволяє менше зосереджуватися на логістиці та більше на тому, що може запропонувати Будапешт.