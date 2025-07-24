Кемпінг на подвір’ї: 7 необхідних речей, які вам знадобляться

Зоряне небо, приємне потріскування вогнища, свіже повітря та максимальний комфорт... Що може бути кращим і простішим за кемпінг на подвір’ї? Ця чудова розвага запам’ятається дітям на все життя і принесе не менше задоволення дорослим. При цьому не потрібно їхати далеко від дому, пакувати великі рюкзаки, боячись забути щось необхідне. Кемпінг на подвір’ї — це можливість не лише відпочити на природі, але й познайомити дітей із кемпінгом, особливо якщо ви плануєте вирушити в справжній похід. Однак, перш ніж розкладати намет, переконайтеся, що у вас є все необхідне для комфортного перебування. Наступний список допоможе організувати незабутній кемпінг на подвір’ї.

Намет

Затишок у наметі. Джерело: Pixabay

Звісно, жоден кемпінг на подвір’ї неможливий без цієї деталі. Якщо ви купуєте намет на чотири особи для сім’ї, пам’ятайте, що він може вмістити лише стільки людей. Тому, якщо хочете трохи більше простору, обирайте більш просторі варіанти, щоб почуватися комфортно. Для встановлення намету оберіть рівне місце. Якщо ідеально рівної ділянки знайти не вдається, лягайте спати так, щоб голова була на вищій частині землі. Важлива ідея для кемпінгу в саду — встановлювати намет вдень, щоб уночі, за потреби, легко дістатися до будинку, а шлях залишався вільним.

Ще одна особливість — зверніть увагу на дорогу. Якщо ви досить близько до неї, фари автомобілів щоразу освітлюватимуть ваше тимчасове житло, заважаючи спати.

Ще один лайфхак для кемпінгу на подвір’ї — використовуйте брезент, якщо дно вашого намету не є водонепроникним.

Совок і щітка

Ідея кемпінгу на подвір’ї полягає в тому, щоб весело та активно проводити час на природі. Це означає, що діти мільйон разів заходитимуть і виходитимуть із намету. З самого початку встановіть правило, що взуття в наметі заборонене. Однак бруд і сміття неминуче потраплятимуть всередину, тому ми рекомендуємо взяти маленький набір із совка та щітки.

Надувний матрац

Якщо ви вирушаєте в похід, ймовірно, спатимете на тонкому килимку. Однак під час кемпінгу на подвір’ї можна зробити це трохи комфортніше. Для цього ми рекомендуємо використовувати надувний матрац. Порада від досвідчених кемперів — надувайте його всередині намету.

Окрім матраца, можна також використовувати легкі пінні килимки, які зручно брати з собою в справжні походи. Вони не займають багато місця, легкі та легко складаються.

Подушки

До необхідних речей для кемпінгу на подвір’ї належать зручні подушки. Будинок зовсім поруч, тож немає потреби задовольнятися складеним светром чи курткою під головою. Візьміть стільки подушок, скільки потрібно, адже діти люблять мати їх багато.

Ковдри або спальні мішки

Кількість шарів одягу залежить від сезону та погоди, звісно. Однак уночі точно стане прохолодніше, тому переконайтеся, що у вас є теплий спальний мішок або ковдра під час облаштування кемпінгу на подвір’ї. Якщо дитині холодно чи некомфортно, вона навряд чи захоче залишитися до кінця. Ви можете придбати спальні мішки як для дорослих, так і для дітей, розраховані на різні температури, і вони можуть бути дуже креативними, наприклад, у формі мумії.

Портативний зарядний пристрій

Якщо ви не хочете влаштовувати повний цифровий детокс, вам знадобиться мобільний телефон, наприклад, як будильник уранці чи для перевірки часу. У цьому випадку ми рекомендуємо взяти портативний зарядний пристрій для кемпінгу на подвір’ї, особливо якщо вранці потрібно їхати на роботу чи відвозити дітей до школи.

Ліхтарик

Кемпінг із максимальним комфортом удома. Джерело: Pixabay

Що робити під час кемпінгу на подвір’ї ввечері? Коли сонце сяде, вам точно знадобляться ліхтарики. Ви можете розповідати страшні й веселі історії біля вогнища, освітлюючи обличчя, або організувати пошук скарбів, заздалегідь підготувавши безпечний квест. Також можна придбати спеціальні ліхтарі для наметів, які підвішуються до верхівки намету. Так ви зможете навіть почитати улюблену книгу перед сном.

Веселі ідеї для кемпінгу на подвір’ї

Для справді незабутнього досвіду варто продумати, які активності на свіжому повітрі ви проводитимете. Ось кілька ідей, які можна включити до вашого списку.

Активні ігри на свіжому повітрі. Футбол, фризбі, бадмінтон або навіть твістер — класичні варіанти, які забезпечать дружнє змагання та години веселощів. Обирайте ігри залежно від віку учасників і доступного простору.