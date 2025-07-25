Найкращі клуби Рима: топ-10 дискотек і барів в італійській столиці

Усі дороги ведуть до Рима. І якщо ви вже в Вічному місті, а сонце сховалося за горизонтом, усі дороги ведуть до найкращих клубів Рима. Нічне життя тут сповнене кольорів і пригод, пропонуючи безліч місць для танців, прослуховування чудової музики та розваг. Нічне життя Рима варіюється від спокійних лаунджів до енергійних дискоклубів, із локаціями від старого міста до передмість. Римські клуби мають особливу клубну культуру, де основні розваги починаються пізніше. Розпочинайте свій вечір у Римі з аперитиву близько 19:00, після чого слідує пізня вечеря, яка може тривати до 22:00. Саме тому майже всі нічні клуби та бари тут пропонують чудові повноцінні меню їжі та напоїв. А після вечері можна вирушити на танцмайданчик, де вечірки тривають до світанку.

Ви можете знайти свій улюблений заклад, ознайомившись із топом клубів Рима, Італія. Здійсніть віртуальний тур нічними закладами, щоб дізнатися більше про їхні розваги, вечірки та клієнтуру, і насолоджуйтесь римськими ночами в усій їхній красі.

1. Alcazar Live

Інтер’єр клубу зберігає атмосферу кінотеатру. Джерело: Alcazarlive.it

Адреса: Via Cardinale Merry del Val, 14, 00153 Roma RM, Italy

Посилання на сайт: http://www.alcazarlive.it

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Alcazar+Live,+Via+Cardinale+Merry+del+Val,+14,+00153+Roma+RM,+Italy

Цей найкращий клуб Рима колись утілював нову концепцію нічного життя міста, поєднуючи розваги з живою музикою. Це одне з найвідвідуваніших місць, розташоване в самому серці Рима в будівлі колишнього кінотеатру Трастевере. Розваги тут починаються в четвер, коли натовпи стікаються на джем-сесії у стилях фанк і соул. У п’ятницю та суботу проходять регулярні концерти італійських та міжнародних виконавців у жанрах фанк, соул, R&B і диско, які тримають танці до пізньої ночі.

Інтер’єр нічного клубу досі нагадує кінотеатр із червоними оксамитовими кріслами та широкою сценою. На верхньому ярусі, де колись стояв кінопроектор, тепер розташований невеликий ресторан з італійською та міжнародною кухнею та хорошим вибором напоїв.

2. Piper Club

Адреса: Via Tagliamento, 9, 00198 Roma RM, Italy

Посилання на сайт: http://www.piperclub.it

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Piper+Club,+Via+Tagliamento,+9,+00198+Roma+RM,+Italy

Це місце — один із найстаріших дискоклубів в Італії, який досі входить до топ-10 клубів Рима. Це найвідоміша дискотека Рима, яка почала приймати відвідувачів ще в 1965 році та швидко стала центральним місцем для андеграундного та бітницького руху. Нічний клуб розташований за десять хвилин від центру міста в районі Коппеде та приваблює відвідувачів танцювальною залою площею тисячу квадратних метрів, яка може вмістити понад 1500 осіб. Сьогодні тут виступають найкращі діджеї національної та міжнародної сцени, а також проходять живі концерти популярних гуртів.

3. Art Cafè

Адреса: Via del Galoppatoio, 33, 00197 Roma RM, Italy

Посилання на сайт: http://www.artcaferoma.it

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Art+Cafè,+Via+del+Galoppatoio,+33,+00197+Roma+RM,+Italy

Цей нічний клуб — елегантний і дорогий заклад із великою кількістю місця для танців до ранку, чудовим вибором музики та концертами найкращих діджеїв світу. Це також популярне місце для живих виступів відомих італійських і зарубіжних артистів.

У списку відомих клубів Рима це одне з найгарячіших і найгламурніших місць, де збирається модна публіка. Щоб потрапити всередину, потрібно записатися до гостьового списку на сайті клубу, а потім пройти фейс-контроль. Дрес-код тут суворий і досить вимогливий, тож підготуйте найкращі вбрання, щоб виглядати відповідно. Такі вимоги, до речі, встановлюють багато римських клубів. Вартість квитка становить близько 15 доларів і включає коктейль у клубі. Ціна напоїв і закусок досить висока, але їхній асортимент вражає.

4. Qube

Адреса: Via di Portonaccio, 212, 00159 Roma RM, Italy

Посилання на сайт: http://www.qubedisco.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Qube,+Via+di+Portonaccio,+212,+00159+Roma+RM,+Italy

Багато клубів Рима відомі своїми унікальними та безшабашними вечірками. Qube — хороший приклад такого закладу. Це також один із найбільших дискоклубів із довгою та захоплюючою історією. З початку 90-х кожної п’ятниці ЛГБТ-спільнота Рима проводить тут шалені вечірки Muccassina Night.

Клуб розташований у історичному районі Казале-Бертоне. Заклад має три поверхи з музикою від джазу та хаусу до диско, тож кожен гість знайде місце для вечірки та танців за своїм смаком або може переміщатися між рівнями. Програма клубу розпланована на весь рік — багато захопливих подій, концертів і сетів від найвідоміших діджеїв.

5. Profumo Spazio Sensoriale

Адреса: Via di Villa Lauchli, 1, 00191 Roma RM, Italy

Посилання на сайт: http://www.profumoroma.it

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Profumo+Spazio+Sensoriale,+Via+Lauchli,+1,+00191+Roma+RM,+Italy

Концепція цього закладу, який поєднує ресторан і клуб, створює ідеальне місце для яскравих вечірок і відпочинку цілий рік. Ця локація на півночі міста має внутрішній і зовнішній зовнішній простір і оточена великою парковою зоною з флористичними арт-інсталяціями. Це популярне місце для великих подій, музичних і культурних вечорів. Ресторан пропонує середземноморську кухню з новими інтерпретаціями, а також є коктейльний бар із величезним вибором напоїв. Місце також включає один із найкращих клубів Рима. Це улюблене місце зустрічей місцевих жителів, які збираються тут, щоб співати італійські та зарубіжні композиції 60-х і 80-х років і танцювати під сучасні діджейські сети до світанку.

6. Shari Vari Play House

Кожен рівень клубу має власний дизайн і унікальну атмосферу. Джерело: Sharivari.it

Адреса: Via di Torre Argentina, 78, 00186 Roma RM, Italy

Посилання на сайт: http://www.sharivariroma.it

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Shari+Vari+Play+House,+Via+di+Torre+Argentina,+78,+00186+Roma+RM,+Italy

Не дивно, що популярні найкращі клуби Рима, як-от Shari Vari Play House, приваблюють найстильнішу міжнародну та місцеву публіку. Цей трирівневий клуб розташований у самому серці історичного міста в старовинному особняку XVII століття та пропонує різноманітні жанри, від хіп-хопу до хаусу. Є кілька танцювальних залів, підземна зона, кілька барів із вибором коктейлів за середніми для Рима цінами та затишний ресторан. Римські клуби починають основні розваги ближче до півночі. Клуб відкритий щодня, крім понеділка, але найкрутіші вечірки проходять у п’ятницю та суботу.

7. Jackie O’

Адреса: Via di S. Francesco a Ripa, 11, 00153 Roma RM, Italy

Посилання на сайт: http://www.jackieoroma.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Jackie+O’,+Via+di+S.+Francesco+a+Ripa,+11,+00153+Roma+RM,+Italy

Популярний заклад у традиціях La Dolce Vita розташований неподалік від знаменитої Віа Венето. Нічний клуб приймає відвідувачів понад 50 років, тож його відвідує заможна публіка різного віку. Це один із найексклюзивніших і найелегантніших клубів Рима, Італія.

Музичний супровід у цьому клубі порадує гостей італійською класикою: композиціями 70–90-х років і живими виступами. Інтер’єр клубу вражає ретро-декором, а на першому поверсі відвідувачі можуть знайти піано-бар із ще стильнішою атмосферою, ніж у танцювальній залі. Клуб працює весь тиждень, крім неділі, з півночі до 4 ранку.

8. Toy Room

Адреса: Via degli Avignonesi, 73, 00187 Roma RM, Italy

Посилання на сайт: http://www.toyroomroma.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Toy+Room,+Via+degli+Avignonesi,+73,+00187+Roma+RM,+Italy

Представник всесвітньо відомого бренду, який володіє популярними клубами в Дубаї, Лос-Анджелесі, Лондоні та Міконосі, з’явився в Римі в 2016 році. Дуже швидко він став одним із найпопулярніших місць для модників і любителів вечірок і заслужив своє місце в топі клубів Рима. Відразу від порога він вражає сучасним еклектичним дизайном із рожевими неоновими вогнями, яскравими вивісками та графіті, а на танцмайданчику відвідувачів зустрічає анімований діджей Джеймс Да Круз і його знаменитий талісман — плюшевий ведмедик, який тусуватиметься з вами всю ніч.

9. The Sanctuary Eco Retreat/Voodoo Bar

Адреса: Via delle Terme di Traiano, 4A, 00184 Roma RM, Italy

Посилання на сайт: http://www.thesanctuaryrome.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=The+Sanctuary+Eco+Retreat,+Via+delle+Terme+di+Traiano,+4A,+00184+Roma+RM,+Italy

The Sanctuary Eco Retreat займає площу тисячу квадратних метрів із велнес-центром, спа, рестораном і баром у тропічному стилі з дерев’яними меблями, східними килимами на підлозі та затишними ліжками. Це не зовсім типовий представник римських клубів, але також місце для повного релаксу. Voodoo Bar — чудове місце, щоб насолодитися живою музикою, діджейськими сетами та мистецькими перформансами, а потім танцювати до ранку. Вибір напоїв включає класичні та фірмові коктейлі, а кухня пропонує середземноморські та азійські страви.

10. Nur Bar

Адреса: Via del Teatro Valle, 19, 00186 Roma RM, Italy

Посилання на сайт: http://www.nurbarroma.it

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Nur+Bar,+Via+del+Teatro+Valle,+19,+00186+Roma+RM,+Italy

Римські клуби в історичній частині міста можна знайти майже на кожному кроці. Nur Bar розташований у величній історичній будівлі між Пантеоном і площею Навона. Клуб займає простір близько 900 квадратних метрів, розділений на два рівні з кількома залами. Тут є чудовий ресторан із коктейльним баром і стильний дискоклуб, а у вихідні — веселий піано-бар. Витончена атмосфера з люстрами з муранського скла та декором у стилі нео-бароко відповідає духу європейської столиці.

Якщо ви шукаєте хороші клуби в Римі, це чудовий варіант, щоб тусуватися всю ніч у серці міста. Але бронюйте столик заздалегідь, оскільки заклад дуже популярний, особливо серед молоді.