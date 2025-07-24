easyJet запускає літні маршрути до Кабо-Верде та Грузії з Великобританії

easyJet відкрила бронювання на свій літній розклад 2026 року, що охоплює рейси з 15 червня по 13 вересня. Ця новина стосується мільйонів мандрівників, які планують поїздки в найжвавіші місяці року. Завдяки вильотам із аеропортів по всій Великобританії, це рішення надає пасажирам довший період для попереднього планування подорожей і може допомогти уникнути зростання цін на квитки чи обмеженої доступності місць ближче до дати вильоту.

Окрім великих хабів, розклад включає 87 000 рейсів до Великобританії та з неї, що вилітають із 22 аеропортів. Серед них:

Belfast International – маршрути до південноєвропейських напрямків

– маршрути до південноєвропейських напрямків Liverpool John Lennon – сполучення з Іспанією, Португалією та Центральною Європою

– сполучення з Іспанією, Португалією та Центральною Європою London Southend – менш завантажені альтернативи основним лондонським аеропортам

– менш завантажені альтернативи основним лондонським аеропортам Bristol – сполучення з прибережними регіонами Середземномор’я

– сполучення з прибережними регіонами Середземномор’я Glasgow – охоплює як курортні, так і міські напрямки по всій Європі

До списку також входять нові маршрути до Кабо-Верде та Грузії, які розширюють асортимент літніх варіантів для мандрівників із Великобританії.

"Наша широка мережа коротких маршрутів, що охоплює сотні напрямків із 22 аеропортів Великобританії, пропонує неперевершений вибір для тих, хто планує відпустку на наступний рік. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб привітати їх на борту." Софі Деккерс, головний комерційний директор easyJet

Мандрівники, які цього літа прибудуть до Кабо-Верде, опиняться в межах досяжності двох визначних островів: Сал і Боа-Віста. Сал відомий соляним кратером Педра-де-Луме всередині згаслого вулкана та сусіднім містечком Санта-Марія, відомим своїм рибальським пірсом і пляжем, що виходить на Атлантику. Боа-Віста пропонує пустелю Віана, невелику внутрішню пустелю, сформовану вітрами, та корабельну аварію Кабо-Санта-Марія, що стоїть біля узбережжя з 1968 року.

Подорож до Грузії відкриває доступ до Кутаїсі та Тбілісі, двох міст, які відображають різні сторони країни. Кутаїсі розташований неподалік від монастиря Гелаті, релігійної пам’ятки XII століття, та Печери Прометея, відомої своїми вапняковими утвореннями та підземними річками. Тбілісі поєднує лабіринт вузьких вуличок і тихих двориків із районом Абанотубані, де теплі сірчані води течуть під округлими дахами бань сотні років.

Печера Прометея біля Кутаїсі. Джерело: unsplash

Цей ранній випуск розкладу відображає ширшу тенденцію в авіаційній галузі до розширення вікон бронювання. З огляду на високий попит на літні подорожі, особливо під час шкільних канікул, авіакомпанії надають доступ до рейсів раніше, щоб полегшити попереднє планування. Для пасажирів це означає більше часу для вибору дат, порівняння цін і організації проживання. Це також сигналізує про рух до більшої передбачуваності в плануванні сезонних подорожей серед великих перевізників.