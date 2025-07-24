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Війна в Україні

Війна затягнулась на довше, ніж ворог розраховував, тому його методи будуть чимдалі більш жорсткими

Олексій ГолобуцькийОлексій Голобуцький

Війна затягнулась на довше, ніж ворог розраховував, тому його методи будуть чимдалі більш жорсткими
Війна затягнулась на довше, ніж ворог розраховував, тому його методи будуть чимдалі більш жорсткими

Вчора ввечері в годину пік в центрі Києва було 1,5 кг(!) тротилу – його до повної кав’ярні вже встигла занести жінка, завербована ворогом. СБУ перехопила її в останній момент.

Ні, вона не злісна прибічниця Путіна. І не україноненависниця. Просто жертва телефонної вербовки: жінка була впевнена, що виконує прохання наших спецслужб.

На жаль, подібне ще буде неодноразово: і телефонне шахрайство, і телефонна вербовка так чи інакше успішно знаходять своїх жертв. Тому будьте пильними: хто заходить до людних приміщень з більшими пакунками, рюкзаками, коробками, згортками. Хто поводиться при тому незвично, демонструє, що не надто розуміє, нащо сюди прийшов і що тепер має робити. Хто розгублено дивиться на телефон і явно чекає розпоряджень, що далі. Це цілком може виявитись чергова жертва ФСБ з вибухівкою. Жертва – бо виживання таких "кур’єрів" ніколи не передбачається.

В нас війна, яка затягнулась на довше, ніж ворог розраховував, тому його методи будуть чимдалі більш жорсткими. Зважайте на своє оточення всюди і завжди.

Джерело:facebook.com

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