Війна затягнулась на довше, ніж ворог розраховував, тому його методи будуть чимдалі більш жорсткими

Вчора ввечері в годину пік в центрі Києва було 1,5 кг(!) тротилу – його до повної кав’ярні вже встигла занести жінка, завербована ворогом. СБУ перехопила її в останній момент.

Ні, вона не злісна прибічниця Путіна. І не україноненависниця. Просто жертва телефонної вербовки: жінка була впевнена, що виконує прохання наших спецслужб.

На жаль, подібне ще буде неодноразово: і телефонне шахрайство, і телефонна вербовка так чи інакше успішно знаходять своїх жертв. Тому будьте пильними: хто заходить до людних приміщень з більшими пакунками, рюкзаками, коробками, згортками. Хто поводиться при тому незвично, демонструє, що не надто розуміє, нащо сюди прийшов і що тепер має робити. Хто розгублено дивиться на телефон і явно чекає розпоряджень, що далі. Це цілком може виявитись чергова жертва ФСБ з вибухівкою. Жертва – бо виживання таких "кур’єрів" ніколи не передбачається.

В нас війна, яка затягнулась на довше, ніж ворог розраховував, тому його методи будуть чимдалі більш жорсткими. Зважайте на своє оточення всюди і завжди.