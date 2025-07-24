Партнерство Air New Zealand з OpenAI: ШІ змінює авіацію

Air New Zealand розпочала нову еру цифрових інновацій, уклавши партнерство з OpenAI, ставши першою авіакомпанією в Новій Зеландії, яка співпрацює безпосередньо з американською компанією зі штучного інтелекту. Ця ініціатива передбачає впровадження передових технологій штучного інтелекту в щоденні операції авіакомпанії для оптимізації внутрішніх робочих процесів і забезпечення довгострокового підвищення ефективності. Впровадження цих систем наразі триває в усіх корпоративних підрозділах.

У рамках партнерства авіакомпанія розробила понад 1500 спеціалізованих ШІ-асистентів, відомих як Custom GPTs. Ці інструменти допомагають керувати різними внутрішніми операціями, зокрема:

Аналіз даних

Внутрішня комунікація

Операційне планування

Планування технічного обслуговування літаків

Рутинні адміністративні завдання

Ці інструменти спрямовані на скорочення ручної праці, допомогу персоналу в прийнятті своєчасних рішень і покращення командної роботи між технічними та планувальними підрозділами.

З точки зору пасажирів, ці зміни можуть призвести до швидшого обслуговування та більш послідовної комунікації. Системи штучного інтелекту можуть допомогти обробляти запити клієнтів, надавати оновлення про подорож у реальному часі та підвищувати оперативність під час збоїв, таких як затримки чи перенесення рейсів. Покращена підтримка клієнтів через цифрові канали може скоротити час очікування та зробити рутинні взаємодії більш плавними, як перед вильотом, так і під час процедур в аеропорту.

Окрім покращення обслуговування, штучний інтелект, як очікується, підвищить надійність польотів. Покращена точність планування, ефективніша підготовка літаків і краща координація можуть сприяти зменшенню кількості скасувань і підвищенню пунктуальності. Ця зміна особливо важлива для пасажирів із щільними стиковками чи жорсткими графіками, оскільки знижує ймовірність раптових затримок.

"Ми розглядаємо ШІ як можливість для нашої команди в Air New Zealand і спосіб покращити досвід наших клієнтів. Він допомагає нам швидше вирішувати проблеми, краще обслуговувати клієнтів і переосмислювати, як виконується робота. Співпраця безпосередньо з OpenAI дозволяє нам не лише отримати доступ до передових технологій, але й впливати на те, як вони застосовуються в реальному світі." Ніхіл Равішанкар, головний цифровий директор Air New Zealand

Використання ШІ в авіаційному секторі розширюється, оскільки авіакомпанії адаптуються до нових вимог і технологій, що з’являються. Для пасажирів цей зсув вказує на більш автоматизовані та прозорі подорожі. Хоча повний ефект проявиться поступово, поточні застосування свідчать про прогрес у тому, як авіакомпанії керують послугами та надають своєчасну інформацію під час подорожей. Ця тенденція показує, як технології стають ключовим інструментом для вирішення операційних питань у авіаційній галузі.