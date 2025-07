Найдешевший спосіб подорожувати Лондоном: поради для бюджетних мандрівок

Лондон — одне з найпопулярніших міст світу з його фантастичними музеями, знаменитими пабами, унікальною архітектурою та не менш цікавими людьми. Метрополіс пропонує безліч розваг, але деякі з них можуть бути досить дорогими. На щастя, є способи заощадити в Лондоні, від дешевих поїздів і метро до готелів і пам’яток. Мандрівники з обмеженим бюджетом, які правильно спланують свою поїздку, обов’язково насолодяться відвідуванням космополітичної столиці.

Лондонський міст. Джерело: Pixabay

Безкоштовна екскурсія Будинком парламенту

Одна з найвідоміших локацій столиці Великобританії точно має бути у вашому списку бажань. Для тих, хто шукає найдешевший спосіб подорожувати Лондоном, безкоштовна екскурсія стане ідеальним рішенням, де ви зможете насолодитися дивовижною архітектурою та побачити місце, де приймалися численні важливі та доленосні рішення.

Зазвичай екскурсія коштує 29 фунтів стерлінгів, але для тих, хто проживає у Великобританії або планує свій час заздалегідь, є можливість скористатися цією послугою безкоштовно. Програма діє як "тур демократичного доступу", щоб поширювати знання про демократичний процес у країні. Варто зазначити, що екскурсію можна забронювати за шість місяців, звернувшись до члена парламенту (MP).

Адреса: Palace of Westminster, London SW1A 0AA, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.parliament.uk/visit

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Palace+of+Westminster,+London+SW1A+0AA,+United+Kingdom

Сідайте на автобус, якщо не поспішаєте

Цей вид громадського транспорту може бути найдешевшим способом дістатися до Лондона. Подорож автобусом особливо підходить для тих, хто планує відвідати Лондон і проживає в іншій частині Великобританії. Однак квитки потрібно купувати заздалегідь. Найдешевші квитки можна знайти на сайтах National Express і Megabus. При оплаті онлайн комісія в обох випадках становить £1.5.

Майте на увазі, що подорож автобусом може зайняти досить багато часу. Наприклад, поїздка з Манчестера до столиці триває близько 5.5 годин. Поїздом ця подорож займає лише 2 години. Однак, якщо ви хочете заощадити, обирайте автобус. За умови бронювання заздалегідь можна знайти квитки за £5–6 (Манчестер–Лондон).

Посилання на сайти:

Біг-Бен Великого годинника Вестмінстера. Джерело: Pixabay

Дешеві готелі в Лондоні

Як і в більшості подорожей, основна витрата — це проживання, особливо коли йдеться про дуже популярну столицю. Однак є кілька порад щодо розміщення, які допоможуть знайти найдешевший спосіб подорожувати Лондоном, не розорившись.

Бронюйте "кімнату без надмірностей" (no-frills room). Така кімната коштуватиме від £35 за ніч, але за Wi-Fi, рушники, косметику тощо потрібно буде доплатити.

Така кімната коштуватиме від £35 за ніч, але за Wi-Fi, рушники, косметику тощо потрібно буде доплатити. Знайдіть хостел. Цей тип розміщення дуже популярний у Лондоні. За розумну ціну можна знайти чисту та охайну кімнату з сусідами або без.

Цей тип розміщення дуже популярний у Лондоні. За розумну ціну можна знайти чисту та охайну кімнату з сусідами або без. Зупиніться в гуртожитку в центрі міста. Ця послуга доступна в деяких університетах під час канікул, коли студенти відсутні. Щоб знайти кімнату, рекомендуємо використовувати зручні сервіси TravelStay і University Rooms.

Посилання на сайти:

Основна порада — шукати житло заздалегідь, що дозволить знайти найвигідніші варіанти.

Дешеві квитки на метро, поїзди та інший громадський транспорт у Лондоні

TfL (Transport for London) може бути досить складним, особливо для тих, хто вперше відвідує столицю. Ви можете оплачувати поїздки в метро, автобусах, поїздах тощо такими способами:

паперові квитки;

смарт-карта Oyster;

безконтактні дебетові або кредитні картки.

Якщо ви не знаєте нюансів, можна значно переплатити. Тож наступні поради допоможуть заощадити багато грошей на громадському транспорті.

Не купуйте паперові квитки. Цей спосіб подорожі значно дорожчий. Наприклад, одна поїздка в метро коштуватиме £6.30 з паперовим квитком, який діє лише тут, або £2.50 при оплаті карткою Oyster.

Цей спосіб подорожі значно дорожчий. Наприклад, одна поїздка в метро коштуватиме £6.30 з паперовим квитком, який діє лише тут, або £2.50 при оплаті карткою Oyster. Зменшуйте витрати вдвічі. У годину пік ціна може бути на 50% вищою, тому, щоб заощадити, використовуйте додаток Single Fare Finder, щоб відстежувати менш завантажені години залежно від маршруту чи транспорту.

У годину пік ціна може бути на 50% вищою, тому, щоб заощадити, використовуйте додаток Single Fare Finder, щоб відстежувати менш завантажені години залежно від маршруту чи транспорту. Діти подорожують безкоштовно або зі знижкою. Найімовірніше, для цього знадобиться персоналізована картка Zip Oyster, яку потрібно замовити заздалегідь. Вона дає право на безкоштовний проїзд або значну знижку залежно від віку дитини.

Найімовірніше, для цього знадобиться персоналізована картка Zip Oyster, яку потрібно замовити заздалегідь. Вона дає право на безкоштовний проїзд або значну знижку залежно від віку дитини. Крім того, користувачі картки Oyster мають право на відшкодування в деяких випадках, наприклад, якщо ви більше не використовуєте проїзний або з вас стягнули плату за довшу поїздку, ніж ви фактично здійснили.

Посилання на сайт TfL: http://www.tfl.gov.uk

Single Fare Finder: http://tfl.gov.uk/fares/single-fare-finder

Червоний автобус і червона телефонна будка. Джерело: Pixabay

"Політ" над Темзою за 5 фунтів

Тур на гелікоптері не вписується в концепцію дешевої подорожі до Лондона, адже коштує щонайменше £130. Однак є невеличка хитрість, яка дозволяє значно заощадити. Пропонуємо здійснити поїздку на канатній дорозі Emirates Air Line, яка пропонує не менш вражаючі краєвиди, ніж із кабіни гелікоптера. Ви можете оплатити поїздку карткою Oyster або паперовим проїзним, інакше ціна буде вдвічі вищою — £6 для дорослих і £3 для дітей в один бік.

Адреса: Emirates Greenwich Peninsula, London SE10 0FJ, United Kingdom

Посилання на сайт: http://tfl.gov.uk/modes/emirates-air-line

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Emirates+Air+Line,+Emirates+Greenwich+Peninsula,+London+SE10+0FJ,+United+Kingdom

Як орієнтуватися як місцевий

Для вашої зручності рекомендуємо встановити безкоштовний додаток Citymapper, який дозволяє планувати маршрут, обирати найзручніший транспорт, знаходити найближчу зупинку або переглядати інформацію про можливі затримки та навіть тарифи.

Посилання на Citymapper: http://citymapper.com

До та з аеропорту за трохи більше £3

Більшість лондонських аеропортів розташовані не так близько до центру міста. Тому іноді дорога туди може коштувати дорожче, ніж бюджетний переліт. Гарна ідея — взяти таксі, якщо ви подорожуєте групою, щоб розділити витрати, інакше поїзд буде економічнішим варіантом.

Щоб заощадити на поїздці, використовуйте бронювання квитків, наприклад, на сайтах Green Line, Easybus тощо. Однак найдешевший спосіб дістатися до Лондона з Хітроу — це метро, заплативши лише £3.10 карткою Oyster або дебетовою карткою замість £10 на поїзді.

Посилання на сайти:

Уникайте черг

Найпопулярніші пам’ятки також є найзатребуванішими. Тому ви можете простояти в черзі досить довго. Щоб уникнути цього не надто приємного досвіду, використовуйте функцію Google Times, яка дозволяє відстежувати, як довго і в який час певна локація (від музею до спортзалу) буде зайнята. Наприклад, Лондонський Тауер найкраще відвідувати в суботу з 9 до 10 ранку, тоді як найжвавіші години — з 12:00 до 15:00.

Посилання на Google Maps: http://maps.google.com

Лондонське метро. Джерело: Pixabay

Відвідуйте музеї Лондона безкоштовно

Англійська столиця відома великою кількістю культурних і освітніх закладів. Однак не завжди потрібно купувати дорогі квитки, щоб побачити шедеври на власні очі. Серед музеїв, які пропонують безкоштовний вхід, є такі:

Національна портретна галерея (National Portrait Gallery)

Адреса: St Martin’s Place, London WC2H 0HE, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.npg.org.uk

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=National+Portrait+Gallery,+St+Martin’s+Place,+London+WC2H+0HE,+United+Kingdom

Британський музей (British Museum)

Адреса: Great Russell St, Bloomsbury, London WC1B 3DG, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.britishmuseum.org

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=British+Museum,+Great+Russell+St,+Bloomsbury,+London+WC1B+3DG,+United+Kingdom

Науковий музей (Science Museum)

Адреса: Exhibition Rd, South Kensington, London SW7 2DD, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.sciencemuseum.org.uk

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Science+Museum,+Exhibition+Rd,+South+Kensington,+London+SW7+2DD,+United+Kingdom

Національна галерея (National Gallery)

Адреса: Trafalgar Square, London WC2N 5DN, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.nationalgallery.org.uk

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=National+Gallery,+Trafalgar+Square,+London+WC2N+5DN,+United+Kingdom

Імперський військовий музей (Imperial War Museum)

Адреса: Lambeth Rd, London SE1 6HZ, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.iwm.org.uk

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Imperial+War+Museum,+Lambeth+Rd,+London+SE1+6HZ,+United+Kingdom

Музей природознавства (Natural History Museum)

Адреса: Cromwell Rd, South Kensington, London SW7 5BD, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.nhm.ac.uk

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Natural+History+Museum,+Cromwell+Rd,+South+Kensington,+London+SW7+5BD,+United+Kingdom

Також навіть платні заклади надають безкоштовний вхід у певні дні та години. Розклад доступний на офіційних сайтах.

Види з висоти за захмарними цінами

Найрекламованіший оглядовий майданчик — це The Shard, найвища будівля Великобританії заввишки 310 метрів. Однак вхідний квиток коштує не менше £35, що суперечить ідеї "найдешевшої подорожі до Лондона". Але фантастичні краєвиди доступні не лише з вершини The Shard.

Прізмроуз-Гілл (Primrose Hill). Пагорб, розташований на північ від знаменитого Ріджентс-парку, пропонує надзвичайний вид на все місто, навіть якщо погода не найкраща.

Адреса: Primrose Hill, London NW3 3NA, United Kingdom

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Primrose+Hill,+London+NW3+3NA,+United+Kingdom

Тейт Модерн (Tate Modern). На шостому поверсі ресторану можна отримати найкращий вид на собор Святого Павла, а щоб побачити Темзу та стадіон Вемблі, потрібно піднятися на відкриту оглядову терасу на верхньому поверсі будівлі Блаватнік.

Адреса: Bankside, London SE1 9TG, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Tate+Modern,+Bankside,+London+SE1+9TG,+United+Kingdom

Emirates Air Line. Канатна дорога простягається від Royal Victoria Dock до Грінвіча. Вхід коштує £5, діти до п’яти років — безкоштовно.

Адреса: Emirates Greenwich Peninsula, London SE10 0FJ, United Kingdom

Посилання на сайт: http://tfl.gov.uk/modes/emirates-air-line

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Emirates+Air+Line,+Emirates+Greenwich+Peninsula,+London+SE10+0FJ,+United+Kingdom

Тауерський міст (Tower Bridge). Знаменитий міст із його скляною підлогою — must-see. Квитки коштують £11.40, але їх потрібно купувати щонайменше за день.

Адреса: Tower Bridge Rd, London SE1 2UP, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.towerbridge.org.uk

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Tower+Bridge,+Tower+Bridge+Rd,+London+SE1+2UP,+United+Kingdom

Александра-Палас (Alexandra Palace). Безкоштовний вид на Північний Лондон

Адреса: Alexandra Palace Way, London N22 7AY, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.alexandrapalace.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Alexandra+Palace,+Alexandra+Palace+Way,+London+N22+7AY,+United+Kingdom

Якщо ви все ж хочете відвідати The Shard, рекомендуємо піднятися до бару на 31-му поверсі. Ціни на коктейлі, звісно, захмарні, але це все одно буде дешевше, ніж вхід на оглядовий майданчик.

Адреса The Shard: 32 London Bridge St, London SE1 9SG, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.the-shard.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=The+Shard,+32+London+Bridge+St,+London+SE1+9SG,+United+Kingdom

Хитрість із залізничним квитком для відвідування пам’яток

Національні залізниці Лондона пропонують безкоштовний вхід до пам’яток столиці за наявності залізничного квитка до столиці з їхнім логотипом. Це дуже зручний і дешевий спосіб дістатися до Лондона та побачити найпопулярніші локації. Однак є хитрість, щоб заощадити, навіть якщо ви не користуєтеся поїздом.

Для цього потрібно роздрукувати ваучер на сайті Days Out Guide і купити два найдешевші квитки до станції. Наприклад, якщо ви з другом плануєте відвідати собор Святого Павла та Тауер, купіть два квитки за £3.90 від Hackney Downs до Liverpool Street, і ви зможете заощадити понад £45! Важливо мати при собі залізничний квиток.

Посилання на Days Out Guide: http://www.daysoutguide.co.uk

Безкоштовний вхід до Вестмінстерського абатства та собору Святого Павла, але з максимальною повагою

Вхід до культових пам’яток столиці може коштувати близько £20. Однак у вас є можливість відвідати ці місця не як турист, а відвідавши офіційну службу безкоштовно. Так, зазвичай ви не матимете доступу до всіх зон, але це унікальна можливість побачити, що насправді відбувається всередині собору чи абатства. Наприклад, у каплиці Лондонського Тауера проводяться недільні служби, а у Вестмінстерському абатстві — щоденні. Головне — пам’ятати, що релігійна служба — це щось особливе, тож будьте стриманими та поважайте інших. Також бажано не використовувати камери та не розмовляти голосно.

Вестмінстерське абатство (Westminster Abbey): Адреса: 20 Dean’s Yard, London SW1P 3PA, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.westminster-abbey.org

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Westminster+Abbey,+20+Dean’s+Yard,+London+SW1P+3PA,+United+Kingdom

Собор Святого Павла (St. Paul’s Cathedral): Адреса: St. Paul’s Churchyard, London EC4M 8AD, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.stpauls.co.uk

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=St.+Paul’s+Cathedral,+St.+Paul’s+Churchyard,+London+EC4M+8AD,+United+Kingdom

Організуйте власну пішохідну екскурсію

Багато досвідчених мандрівників кажуть, що найкращий спосіб познайомитися з містом — це прогулянки пішки. У Лондоні величезна кількість компаній пропонує різноманітні тури різної вартості. Однак за допомогою сайту Free Tours By Foot ви можете познайомитися зі столицею безкоштовно та не менш цікаво. Сервіс пропонує велику кількість інтерактивних мап і інформації про пам’ятки. Тур Harry Potter Sights із вибраними сценами та моментами з книг вартий уваги!

Посилання на Free Tours By Foot: http://www.freetoursbyfoot.com/london-tours

Їжа зі знижкою понад 50%, але лише ввечері

Багато популярних мереж пропонують величезні знижки на страви перед закриттям. Ця порада особливо корисна для любителів суші. Знижки також доступні на різноманітні тістечка, сендвічі, які швидко псуються, рибні страви, салати тощо. Крім того, рекомендуємо встановити безкоштовний додаток Too Good To Go, який дозволяє купувати страви чи цілі продуктові набори за найнижчою ціною, щоб зробити найдешевшу подорож до Лондона реальністю. Просто введіть свою адресу та перевірте найближчі магазини та ресторани, які пропонують ці послуги.

Посилання на Too Good To Go: http://www.toogoodtogo.com