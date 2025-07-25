Мадрид отримує щоденні рейси на модернізованому далекомагістральному літаку Emirates

Починаючи з 16 вересня 2025 року, Emirates розпочне експлуатацію оновленого Boeing 777 на маршруті між Мадридом і Дубаєм. Це оновлення приносить перероблені інтер’єри кабін і вперше представляє клас преміум-економії авіакомпанії в Іспанії. Мадрид стає першим іспанським напрямком, включеним до програми модернізації салонів авіакомпанії, яка спрямована на покращення досвіду пасажирів на далекомагістральних міжнародних рейсах.

Щодня рейси з’єднують Мадрид і Дубай у передбачуваному циклі, забезпечуючи активність маршруту та дозволяючи пасажирам розраховувати на стабільний час подорожі. Ось як виглядає щоденний розклад:

EK143 вилітає з Дубая вдень і прибуває до Мадрида незадовго до настання ночі, о 20:20 за місцевим часом.

EK144 вилітає з Мадрида пізно ввечері та прибуває до Дубая рано вранці наступного дня, одразу після 07:00.

Завдяки вильотам, запланованим на пізній вечір в Іспанії та середину дня в ОАЕ, розклад підтримує як нічний переліт, так і зручні пересадки в межах одного дня.

Нова опція сидінь додана на маршруті до Мадрида. Джерело: Emirates

Мандрівники, які летять на схід із Мадрида, можуть дістатися до таких міст, як Коломбо та Куала-Лумпур, із однією пересадкою в Дубаї. Коломбо є ключовим пунктом для внутрішніх подорожей по Шрі-Ланці, тоді як Куала-Лумпур пропонує відправну точку для транскордонних подорожей по всій Південно-Східній Азії. Ці маршрути особливо зручні для мандрівників із кількома зупинками, пропонуючи плавні міжконтинентальні з’єднання через Дубай без тривалих пересадок чи нічних перебувань.

Мадрид вітає пасажирів, що прибувають із заходу, прямо в історичному центрі, що полегшує початок дослідження міста. Прогулянка площею Пласа-Майор або неспішна прогулянка в парку Ретіро дарує можливість відчути місцеве життя та чарівність відкритих просторів. Після перебування в місті мандрівники можуть продовжити подорож швидкісним поїздом до таких напрямків, як Кордова, відома своєю історичною мечеттю-собором, або Валенсія, з її прибережними набережними та сміливими міськими пейзажами.

Вечірній вид на набережну Мутра Корніш. Джерело: unsplash

Зміни в салонах є частиною ширшої модернізації флоту, яка оновлює старіші літаки новими конфігураціями сидінь і дизайном інтер’єру. Для мандрівників, які використовують Мадрид як транзитний або відправний пункт, це означає більш послідовне середовище на борту під час далекомагістральних перельотів. Введення оновленого літака відображає поступовий перехід до стандартизації варіантів подорожей на ключових міжнародних маршрутах.