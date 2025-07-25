13 найкращих музеїв Лондона, які варто відвідати: цікаві та пізнавальні заняття в місті

Аристократія Лондона та його жителі живляться особливою любов’ю та цікавістю до світу мистецтва, історії та соціальних наук. Саме тому музеї Лондона та художні виставки завжди переповнені не лише туристами, а вихідні в Лондоні — це активний, хаотичний броунівський рух, сповнений сенсу та мети.

Досліджуючи туристичну мапу Лондона, ви знайдете десятки музеїв і місць, рекомендованих до відвідування в місті. Але чи варто бігати по всіх них, якщо у вас є лише вихідні чи один день? Звісно, ні. З нашим списком найкращих музеїв Лондона ви отримаєте лише найкраще з найкращого.

Незалежно від того, чи плануєте ви пізнавальну сімейну прогулянку, чи особливий романтичний досвід, топові музеї Лондона допоможуть уникнути пасток і насолодитися захопленням. М узеї Лондона розкидані по всьому місту, і хоча до деяких можна дістатися велосипедом, поєднати кілька може бути складно. Однак дешеві поїздки метро швидко проведуть вас через музеї, не витрачаючи багато грошей на транспорт.

Що означають найкращі музеї Лондона для відвідування? Це означає, що ми відібрали найцікавіші, популярні, круті, незвичайні та інтерактивні музеї Лондона, де ви знайдете не просто нудну історію чи науку, а зробите свою прогулянку освітньою пригодою в місті.

1. Науковий музей (Science Museum)

Зал технологій у Науковому музеї. Джерело: https://www.sciencemuseum.org.uk/

Ціни на квитки:

Безкоштовно для основних експозицій.

Деякі спеціальні виставки та IMAX: від £11 (дорослі), від £23 (сімейний квиток для 3 осіб).

Адреса: Exhibition Rd, South Kensington, London SW7 2DD, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.sciencemuseum.org.uk

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Science+Museum,+Exhibition+Rd,+South+Kensington,+London+SW7+2DD,+United+Kingdom

Південний Кенсінгтон є домом для Храму науки, що розкинувся на 7 поверхах величезної будівлі. Заходячи всередину, ви майже одразу відчуваєте захват від загальної картини, але коли заглиблюєтесь у деталі, захват лише зростає.

Медицина, технології — тут представлені всі їхні перші та найновіші розробки. Безліч практичних експонатів оживляють музей і підсилюють інтерес. Привітайтеся з штучною рукою XVI століття або станьте перед розрізом справжнього Boeing. Розгляньте божевільні винаходи, щоб урешті зрозуміти, що вони геніальні. Симулятор польоту перенесе вас у подорож між хмарами, але ваше серце може забитися швидше. Погляньте на телескоп Spacelab 2 3m для рентгенівських знімків, який став героєм космічних місій. Розміри зондів у натуральну величину можуть вас здивувати.

Якщо вам бракує адреналіну, прямуйте до музейного театру IMAX і досягайте зірок або занурюйтесь на дно океану в 3D.

Особливу увагу зверніть на виставку Information Age, яка буде особливо цікавою для підлітків, переконаних, що лише динозаври не мали смартфонів.

Навіть під дахом ваша подорож не закінчиться — відомий музей Лондона здивує вас і тут. Шукайте скарб на горищі, що складається з багатьох артефактів історії медицини.

У частині музею Dana Centre вхід лише для дорослих — це можливість взяти участь у наукових дискусіях, послухати лекції та отримати відповіді на свої запитання. Магазин музею не дозволить вам піти з порожніми руками, особливо якщо ви з дітьми. Чудова нагода прихопити щось на згадку.

2. Музей Горнімана (Horniman Museum)

Музей Горнімана. Джерело: https://www.horniman.ac.uk/

Ціни на квитки:

Безкоштовно для основних експозицій.

Акваріум: £5 (дорослі), £2.50 (діти).

Адреса: 100 London Rd, Forest Hill, London SE23 3PQ, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.horniman.ac.uk

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Horniman+Museum,+100+London+Rd,+Forest+Hill,+London+SE23+3PQ,+United+Kingdom

Круті музеї Лондона з кількома акваріумними резервуарами та ландшафтними садами. Антропологічні теми розкриваються візуально, інтерактивно та цікаво. Старовинний морж на п’єдесталі, що охороняє артефакти в галереї природознавства, познайомить вас із багатьма мешканцями різних екосистем, а сенсорні екрани біля понад 1500 музичних інструментів дозволять почути звуки афро-карибських і бразильських мотивів.

Окремою розвагою стане акваріум, розділений на 7 резервуарів, кожен із яких є окремим світом із унікальними мешканцями. Цей музей Лондона наповнений цікавими пропозиціями для сімей. Ви зможете досліджувати музей за допомогою природничої стежки, захопити дітей тематичними майстер-класами та зацікавити унікальною можливістю доторкнутися до експонатів.

3. Музей транспорту в Лондоні (London Transport Museum)

Ціни на квитки:

£24 (дорослі), безкоштовно (діти до 18 років).

Квиток діє протягом року.

Адреса: Covent Garden, London WC2E 7BB, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.ltmuseum.co.uk

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=London+Transport+Museum,+Covent+Garden,+London+WC2E+7BB,+United+Kingdom

Дуже видовищний музей у Лондоні, який демонструє професіоналізм і винахідливість у розкритті транспортної теми. Вас зустріне величезний екран і захоплююче відео з саундтреком, де головними героями є транспортні системи Нью-Йорка, Токіо, Парижа, Шанхаю, Нью-Делі та Лондона, які готують вас до двох запитань, що виникнуть трохи пізніше: як людина могла вигадати все це та вдосконалити, і що чекає нас далі?

Піднявшись ліфтом на другий поверх, на вас чекає 1800 рік — надзвичайно барвиста та цікава виставка експонатів, що починається з носилок. Дуже швидко ви перейдете до кінної упряжки, адже така цікавинка дійсно привертає увагу.

Подорож захопить першу пасажирську залізницю 1833 року, яка детально представлена на першому поверсі, де ви побачите паровий двигун метро та дерев’яний вагон, який через понад 50 років став електричним.

До моменту, коли ви дійдете до розвитку метро, захват уже буде на межі, але, як кажуть, що далі — то цікавіше. Не будемо спойлерити, але скажемо, що ігрова зона All Aboard для дітей — місце, де варто затриматися. Інтерактивність майданчика зашкалює, і дітям від 0 до 7 років навряд чи вдасться швидко покинути цю зону. Підлітків захопить симулятор Northern Line, де вони можуть керувати поїздом через тунель. Плакати лондонського транспорту стануть окремими експонатами для детального вивчення. Ті, хто хоча б трохи розбирається в дизайні, відчують усю цінність і талант. Один із найкращих музеїв Лондона, щоб побачити цікаві аспекти історії міста з іншого ракурсу.

4. Музей сера Джона Соуна (Sir John Soane’s Museum)

Ціни на квитки:

Безкоштовно для основного відвідування.

Спеціальні тури та виставки: від £15.

Адреса: 13 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3BP, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.soane.org

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Sir+John+Soane’s+Museum,+13+Lincoln’s+Inn+Fields,+London+WC2A+3BP,+United+Kingdom

Історію, яку просто необхідно побачити серед must-see музеїв Лондона, можна знайти в будинку сера Джона Соуна.

Талановитий відомий архітектор, який спроектував оригінальну будівлю Банку Англії, мав сильну пристрасть до домашнього оздоблення, історичних артефактів, архітектурних прикрас і технічних винаходів. Тож у XII столітті його будинок став унікальним музеєм, який зачаровує своєю фантастичною атмосферою.

Модифіковані пристроями для спрямування світла та розширення простору, кімнати мають приголомшливий вигляд і багато секретів. Деякі стіни просто розсуваються, відкриваючи колекцію картин під правильно заломленими променями денного світла. Сама колекція картин є цінною та унікальною. До неї входять такі імена, як Каналетто, Тернер, Хогарт.

Сніданкова кімната, трансформована опуклими дзеркалами, розташована під купольним склепінням.

Серед зібраних артефактів — саркофаг фараона Сеті I (1291–1278 до н.е.). Виготовлений із найтоншого шару алебастру, саркофаг виглядає майже прозорим.

Химерність талановитої уяви та вмілих рук розкривається в келії для уявного монарха Соуна, "Padre Giovanni".

Відкриття додаткових музейних кімнат у 2015 році, таких як спальня, ванна, книжковий коридор, молитовна та ранкова кімнати, дозволяє глибоко зануритися в історію міста. Обов’язково відвідайте один із найцікавіших must-visit музеїв Лондона — будинок сера Джона Соуна.

5. Британський музей (British Museum)

Галерея африканської історії та культури. Джерело: https://www.britishmuseum.org/

Ціни на квитки:

Безкоштовно для основних експозицій.

Тимчасові виставки: від £10–£20 (залежно від виставки).

Адреса: Great Russell St, Bloomsbury, London WC1B 3DG, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.britishmuseum.org

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=British+Museum,+Great+Russell+St,+Bloomsbury,+London+WC1B+3DG,+United+Kingdom

Скарбниця стародавніх артефактів із усього світу. Які дива тут тільки не знайдеш! Британський музей відомий своєю доступністю з 1759 року, і його колекція з 8 мільйонів експонатів досі вражає. Наберіться терпіння та часу, щоб усе оглянути.

Стародавні монети, медалі, книги та скам’янілості, успадковані від сера Ганса Слоуна, стали початком великого, безцінного сховища цього знаменитого лондонського музею. З часом Британський музей збагатився такими всесвітньо відомими експонатами, як Розеттський камінь (Стародавній Єгипет) і скульптури Парфенона з Акрополя (Афіни).

Ви здивуєтеся, дізнавшись, що, відвідавши Британський музей у Лондоні, ви станете одним із 6 мільйонів щорічних туристів, і ця цифра не зменшується. Галереї музею зручно поділені за територіальними межами та історичними періодами (Стародавній Іран, Китай із 5000 р. до н.е. чи Римська Британія). Обирайте ніші, які вас цікавлять і захоплюють. Для найнетерплячіших щоп’ятниці доступна 20-хвилинна екскурсія з гідом. Ви також можете розбити відвідування на кілька вихідних, щоб залишатися в тонусі.

Різноманітні безкоштовні заняття для дітей і цифрові майстер-класи допомагають зануритися в історію різноманітно, весело та, що найголовніше, доступно для всіх вікових груп.

Як діюча дослідницька організація, музей виглядає живим і продовжує розвиватися. На сьогодні ця скарбниця входить до найкрутіших музеїв Лондона.

6. Музей Вікторії та Альберта (Victoria and Albert Museum)

Ціни на квитки:

Безкоштовно для основних експозицій.

Спеціальні виставки: від £12–£20.

Адреса: Cromwell Rd, Knightsbridge, London SW7 2RL, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.vam.ac.uk

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Victoria+and+Albert+Museum,+Cromwell+Rd,+Knightsbridge,+London+SW7+2RL,+United+Kingdom

Місце в Лондоні, де ваша прогулянка буде легкою, розслабленою та вражаючою. Однак вона може зайняти цілий день. Музей демонструє понад 2,3 мільйона творів мистецтва, ремесел, дизайну, моди та текстилю в галереях, розкиданих на 7 поверхах.

Скарбниця краси, елегантності та естетичного задоволення наповнена артефактами кількох століть. Розкішні меблі, вишуканий скляний посуд, текстиль ручної роботи та одяг розкривають свої унікальні історії походження та життя.

Сім карикатур Рафаеля 1515 року представлені як гобелени для Сікстинської капели, скульптури періоду італійського Відродження, килим Ардебіля та безліч інших артефактів варті дослідження в одному з найкращих музеїв Лондона — Вікторії та Альберта.

Прекрасна половина людства любить затримуватися в галереях текстилю та моди, щоб помилуватися розкішними сукнями XVIII століття та новими колекціями сьогодення. Галереї вражають не лише живими експонатами — унікальні мозаїчні підлоги, архітектурні фантазії та вітражі слугують приголомшливим тлом і доповненням до антуражу.

Музей часто проводить приватні виставки із сучасними творами. Дуже захопливо та пізнавально простежити хід історії та розвиток технік і мистецтв.

Покращення одного з дуже цікавих музеїв Лондона триває, зокрема з додаванням галереї Sainsbury у 2017 році. Це зробило можливим ще один мальовничий вхід до музею через двір, викладений порцеляновою плиткою.

7. Музей природознавства (Natural History Museum)

Скелет динозавра. Джерело: https://www.nhm.ac.uk/

Ціни на квитки:

Безкоштовно для основних експозицій.

Спеціальні виставки: від £10–£20.

Адреса: Cromwell Rd, South Kensington, London SW7 5BD, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.nhm.ac.uk

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Natural+History+Museum,+Cromwell+Rd,+South+Kensington,+London+SW7+5BD,+United+Kingdom

Нагадуючи стіни Гоґвортсу, цікаві музеї Лондона наповнені такою ж магією та природними скарбами. Ви також можете зустріти аніматронних динозаврів, відчути справжній землетрус, вивчити величезну модель зародка та здивуватися кристалам, що світяться в темряві, серед довгих і похмурих коридорів музею.

Музей-замок поділений на зони, кожна з яких має свого головного героя або навіть кількох. Зелена зона є домом для опудала додо (вимерлого гігантського птаха) та поперечного розрізу величезної секвої. Порівняйте яйце колібрі з яйцем птаха-елефанта. Червона зона проведе вас на ескалаторі прямо через центр землі. "Скарбниця Землі" — це зона, яка розкриває таємниці геології та дорогоцінних знахідок. Музей природознавства також є діючим науковим центром, тому будівля завжди виглядає живою, а колекції та виставки регулярно поповнюються.

Триваючі конкурси, зокрема фотографії дикої природи та унікальні знімки тропічних метеликів, додають експозиціям різноманітності.

8. Національна галерея (National Gallery)

Ціни на квитки:

Безкоштовно для основної колекції.

Спеціальні виставки: від £10–£22.

Адреса: Trafalgar Square, London WC2N 5DN, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.nationalgallery.org.uk

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=National+Gallery,+Trafalgar+Square,+London+WC2N+5DN,+United+Kingdom

Прогулянка в серці Трафальгарської площі відкриє світ фундаментальної класичної художньої галереї. Понад 2000 всесвітньо відомих картин можна побачити тут, із зірковими підписами, такими як Леонардо да Вінчі, Ван Гог, Рембрандт, Мікеланджело, Тернер, Пікассо, Матісс і Сезанн.

Але ця прогулянка не здасться вам нудною. Прекрасна замкова архітектура музею з великим фонтаном посеред площі налаштує вас на захоплення та творчість, занурюючи в світ талантів і звільняючи вашу уяву. Музей відкритий для всіх, хто готовий оцінити та дізнатися багато цікавих фактів про створення та історію картин, які зберігаються як світова спадщина та цінні артефакти.

Як один із найкращих музеїв Лондона, Національна галерея є живим організмом, де можна побачити не лише класику, а й зіркові сучасні виставки, музичні концерти, майстер-класи та навіть курси з історії мистецтва. Звісно, приватні виставки та заняття з найкращими художниками нашого часу не безкоштовні, але якщо ви дійсно хочете дізнатися більше про твори, завжди доступні безкоштовні лекції без попереднього запису чи бронювання. З 1824 року до сьогодення Національна галерея залишається най доступнішим місцем для вивчення фундаментального мистецтва та найвідомішим музеєм Лондона.

9. Тейт Модерн (Tate Modern)

Тейт Модерн. Джерело: https://www.tate.org.uk/

Ціни на квитки:

Безкоштовно для основної колекції.

Спеціальні виставки: від £12–£25.

Адреса: Bankside, London SE1 9TG, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Tate+Modern,+Bankside,+London+SE1+9TG,+United+Kingdom

Мальовниче розташування на березі річки цього крутого музею в Лондоні, Тейт Модерн, зробить ваш вечір не лише пізнавальним, а й дуже романтичним. Прогулянка біля музею та панорама міста з бару для членів підкреслять захват після перегляду робіт сучасних гігантів, таких як Ворхол, Далі та Хокні.

Його важливість і перевагу над іншими галереями Лондона чудово демонструють 5 мільйонів щорічних туристів, які залишають один із дуже хороших музеїв Лондона в захваті.

Тейт Модерн, розташований у старій електростанції, є однією з чотирьох існуючих галерей Тейт у Великобританії. Його дизайн довірили Джайлзу Гілберту Скотту, який мав досвід будівництва великих споруд біля води. Після модернізації Лондон отримав прекрасний зразок сучасної архітектури з безцінним наповненням. Зібрані з багатьох країн, понад 800 робіт відомих художників постають перед своїми багатомільйонними глядачами, щоб забезпечити естетичне задоволення, їжу для роздумів і навчання ремеслу.

Музей підкреслює гендерну рівність, розділяючи свої сольні виставки порівну між чоловіками та жінками-творцями.

Фундаментальні знаменитості також представлені в роботах, підписаних Пабло Пікассо, Анрі Матіссом і Барбарою Хепворт.

Але лаври першості тут усе ж займають сучасні сенсаційні виставки.

10. Тейт Британія, Пімліко (Tate Britain, Pimlico)

Ціни на квитки:

Безкоштовно для основного входу.

Платні виставки: від £10–£22.

Вхід на вечірки: від £5–£15.

Адреса: Millbank, London SW1P 4RG, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.tate.org.uk/visit/tate-britain

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Tate+Britain,+Millbank,+London+SW1P+4RG,+United+Kingdom

Один із найпопулярніших музеїв Лондона, особливо в останню п’ятницю кожного місяця. Є багато способів відчути мистецтво, і цей музей у Лондоні має свій унікальний поворот. Черги вишиковуються, щоб потрапити на найкращі тематичні вечірки в храмі мистецтва. Музей висвітлює британський тренд, зосереджуючись на зірках, таких як Люсіан Фрейд, Френсіс Бекон і Вільям Хогарт. А для вечірок обираються топові теми, такі як мистецтво ЛГБТ чи дослідження мистецтва, з ліцензованими барами та музикою від запрошених діджеїв.

11. Музей квір-мистецтва (Queer Art Museum)

Ціни на квитки (станом на липень 2025):

Безкоштовно.

Адреса: Granary Square, King’s Cross, London N1C 4AA, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.queerbritain.org.uk

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Queer+Britain,+Granary+Square,+King’s+Cross,+London+N1C+4AA,+United+Kingdom

Дуже молодий, але вже сенсаційний музей, один із топ-15 must-see музеїв Лондона. Гранарі-Сквер у Кінгс-Кросс став домом для такої трендової та захоплюючої теми сьогодення. Боротьба за визнання себе розкривається тут у відвертому мистецтві з оголеною душею та болем, прихованим століттями.

Це справжній бум відвертості, і не лише на полотнах.

Один із експонатів — лист Елтона Джона до себе в підлітковому віці. Ви також можете доторкнутися до дверей камери з в’язниці Редінг, де Оскар Вайльд відбував покарання за свою творчість "Содом і Гоморра". Погляньте на відверту роботу Дункана Гранта, яка стала недавньою перлиною музею.

Усі зібрані твори показують гнилу сторону нерівності, біль неприйняття світом і заперечення себе. Історія та культура ЛГБТ-спільноти, що формується, об’єднана в боротьбі та мужності духу.

12. Лондонський Мітреум (London Mithraeum)

Ціни на квитки:

Безкоштовно (рекомендується попереднє бронювання).

Адреса: 12 Walbrook, London EC4N 8AA, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.londonmithraeum.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=London+Mithraeum,+12+Walbrook,+London+EC4N+8AA,+United+Kingdom

Відкритий у післявоєнні часи, підземний храм богу Мітрі став справжньою знахідкою та одкровенням в історії міста.

Храм, якому понад 2000 років, і його таємниці нарешті можна було дослідити та представити світу. Це один із найцікавіших підземель Лондона, які можна досліджувати абсолютно безкоштовно, торкаючись до артефактів їхніх настільки давніх предків, що населяли ці території пару століть тому. Храм Мітри обладнаний новими технологіями візуалізації, що робить його ще більш вражаючим і цікавим.

Дізнайтесь багато цікавих фактів про римську релігію, поклоніння богу Мітрі, детальні історії про ритуальні традиції, правила та артефакти, що їх підтримують. Важко повірити, що стіни, написи, знайдений посуд і статуетки можуть розповісти все це.

13. Музей комедії, Блумсбері (Comedy Museum, Bloomsbury)

Гарантоване захоплююче дозвілля. Джерело: Pexels

Ціни на квитки:

Безкоштовно.

Деякі заходи та виставки можуть бути платними: від £5–£10.

Адреса: The Undercroft, St George’s Church, Bloomsbury Way, London WC1A 2SR, United Kingdom

Посилання на сайт: http://www.museumofcomedy.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Museum+of+Comedy,+The+Undercroft,+St+George’s+Church,+Bloomsbury+Way,+London+WC1A+2SR,+United+Kingdom

Таємниці та історія британського гумору на полицях, у найяскравіших кольорах плакатів, книг, відео, аудіо та фотоконтенту. У такому унікальному музеї Лондона просто неможливо залишатися сумним. Будьте готові — ваші щоки болітимуть від неконтрольованого сміху через невимушену дурість і блазнювання.