Найкращі музеї Рима: від терм і крипти до стародавнього міста та шедеврів світового мистецтва

У італійській столиці є тисячі пам’яток. Серед них — численні найкращі музеї Рима. Вони допоможуть відчути дух і культуру Вічного міста, відкрити деякі таємниці минулого. Найкращі музеї Рима, Італія, — це не просто місця з важливими артефактами та цінними об’єктами, а простори з дивовижною історичною та культурною спадщиною не лише цього регіону, а й усього світу. Не дивно, що відвідування цього міста приносить надзвичайний культурний досвід. Тут так багато дивовижних речей, що важко вибрати, які римські музеї відвідати. Цей гід проведе вас через найвідоміші та найзначущі, а також деякі недооцінені скарби Вічного міста.

1. Терми Діоклетіана

Стародавній Рим. Джерело: https://en.wikipedia.org/

Цей незвичайний музей розташований на території стародавніх римських терм. Серед подібних пам’яток це найбільший і найкраще збережений об’єкт. Громадські терми дозволяють познайомитися з життям стародавніх римлян і демонструють архітектурні досягнення Римської імперії. Вони були побудовані в 306 році н.е. Будівництво тривало вісім років, у результаті терми займали площу 13 гектарів між пагорбами Квірінал і Вімінал. Вони могли вмістити близько 300 осіб одночасно, але з занепадом імперії були покинуті. Сьогодні туристи можуть оглянути різні терми, колекції стародавніх римських скульптур, античні рельєфи, надгробні стели та інші артефакти.

2. Капітолійські музеї

Ці відомі музеї на Капітолійському пагорбі вважаються найстарішими у світі та мають найбільшу колекцію римських і грецьких артефактів у місті. Початком їх створення став 1471 рік, коли римляни отримали в подарунок групу бронзових статуй від Папи Сікста IV. Цей комплекс художніх і археологічних музеїв містить численні унікальні римські написи, статуї та артефакти. Не пропустіть можливість побачити легендарну бронзову статую вовчиці, яка годувала засновників Рима — братів Ромула і Рема, знамениту статую вмираючого галла та кінну статую Марка Аврелія. Основна частина музею розташована в будівлі XVII століття, а інша частина — у сусідньому Палаццо деї Консерваторі, де представлені ранні римські та грецькі роботи, а також галерея сучасного мистецтва з колекцією творів Рубенса, Караваджо, Тіціана та інших відомих майстрів.

3. MAXXI

Місто Рим демонструє цим музеєм, що може пишатися не лише стародавньою культурою. Він створений, щоб показати найкраще з римського мистецтва XXI століття. Сама будівля музею, спроектована архітекторкою Захою Хадід, викликає захоплення своїми складними об’ємами, вигнутими стінами та перехресними рівнями. Музей пропонує різноманітні виставки італійських і зарубіжних художників. Але це не лише найвідоміший музей сучасного мистецтва в Римі, а й платформа для культурних експериментів, конференцій та освітніх проєктів. Щовівторка MAXXI пропонує безкоштовний вхід для перегляду постійної колекції. Також проводяться різні тимчасові виставки, зокрема у співпраці з MoMA у Нью-Йорку. Ви можете відвідати музей із гідом або самостійно, а також завітати до місцевої книгарні та кафе.

4. Галерея Боргезе

Відвідайте галерею та прекрасний сад навколо неї. Джерело: Image Waldo Miguez/Pixabay

Вілла Боргезе в районі Кампо Марціо — ще один із найкращих музеїв Рима з вражаючою колекцією творів мистецтва. Кардинал Чіпіоне Боргезе був завзятим любителем мистецтва і заклав основу для майбутньої колекції чудових робіт італійських і європейських художників ще в XVII столітті. У 20 залах виставлені шедеври Тіціана, Рубенса, Караваджо, Берніні, Рафаеля, Белліні та інших відомих майстрів. Колекцію музею можна оглянути за один день, оскільки акцент тут не на кількості, а на якості експонатів.

Галерея Боргезе оточена красивим парком, де можна покататися на велосипеді чи сегвеї. У високий сезон квитки до цього та подібних хороших музеїв Рима слід бронювати за кілька місяців.

5. Національна галерея сучасного мистецтва

Колекція цього художнього музею налічує близько 20 тисяч картин, скульптур, інсталяцій, фільмів та інших шедеврів, що належать найвідомішим іменам в історії світового мистецтва останніх двох століть. Музей розташований у парку Вілли Боргезе та входить до списку найкращих музеїв Рима, які варто відвідати любителям мистецтва. Тут можна помилуватися роботами Моне, Сезанна, Ван Гога, Модільяні, Де Кіріко, Дега та інших видатних італійських і зарубіжних художників. Кожен візит до музею унікальний, адже крім постійної колекції тут часто проводяться тимчасові виставки та заходи. Після прогулянки 75 залами ви можете насолодитися кавою в кафе delle Belle Arti на території, а потім продовжити досліджувати мистецтво в Галереї Боргезе, прогулятися парком або відвідати зоологічний сад Biopark di Roma неподалік.

6. Маттатойо Тестаччо

Колишній головний бойня Рима, розташований у районі Тестаччо, тепер є унікальним культурним простором. Масивний комплекс промислових будівель знайшов нове втілення як головний центр сучасного мистецтва, театру, музики та кулінарного мистецтва. Тут розміщені кілька інститутів і цікавих музеїв Рима, включаючи Римську академію образотворчих мистецтв і музей сучасного мистецтва MACRO Testaccio. Проводяться передові художні практики, експериментальні виставки, концерти, гастрономічні заходи та різноманітні перформанси. Для справді захопливого досвіду відвідайте різні фестивалі та інтерактивні виставки вуличного мистецтва в районі Тестаччо, відомого своєю жвавою нічною атмосферою та автентичною римською атмосферою.

7. Скудерія дель Квірінале

Цей музей проводить виставки найвідоміших художників. Джерело: Image Scuderiequirinale.it

Цей простір площею 1500 квадратних метрів був перетворений на галерею в 1999 році. Спочатку він належав до стаєнь Квірінальського палацу, офіційної резиденції короля Італії. Сьогодні ця триповерхова будівля з широкими сходами та просторими залами входить до топ-10 музеїв Рима і стала місцем для шедеврів італійського та світового мистецтва. Тут виставлялися роботи Фріди Кало, Пікассо, Хірошіге та Матісса. Це досить популярна пам’ятка, тому квитки варто купувати заздалегідь, інакше доведеться чекати в черзі в пікові години. Після огляду колекцій на 2-му та 3-му поверхах завітайте до кафе на антресолях і відвідайте сувенірний магазин на першому поверсі перед відходом.

8. Крипта капуцинів

Серед найкращих музеїв Рима цей, мабуть, найбільш суперечливий. Ця унікальна пам’ятка не так добре відома, як інші популярні туристичні місця італійської столиці. Але насправді вона цілком заслужено входить до списку обов’язкових для відвідування музеїв Рима. Крипта розташована під церквою Санта-Марія-делла-Кончеціоне біля площі Барберіні. По суті, це серія невеликих каплиць із тьмяним освітленням і незвичайним, навіть моторошним декором, зробленим із кісток кількох тисяч монахів-капуцинів, які жили в XVI–XIX століттях. Складні візерунки на стелях і стінах із черепів і кістяні люстри створені не стільки для того, щоб налякати відвідувачів, скільки щоб нагадати про швидкоплинність життя та його неминучий кінець. Проте це не видовище для слабкодухих. Після крипти варто відвідати Музей капуцинів, щоб дізнатися більше про їхній орден і створення крипти.

9. Чентрале Монтемартіні

Один із найунікальніших і найкрутіших музеїв Рима, відомий незвичайним поєднанням стародавнього римського мистецтва та промислової архітектури. Тут представлена чудова колекція античних артефактів і скульптур. Як і багато найкращих музеїв Рима, він розташований у будівлі, яка спочатку призначалася для інших цілей. Це була перша громадська електростанція, обладнання якої тепер слугує особливим тлом для творів мистецтва. Контраст промислового середовища з барвистими мозаїками в головному залі, вражаючою статуєю Афіни та іншими шедеврами Стародавньої Греції та Риму створює незвичайну атмосферу і змушує задуматися про природу краси та швидкість технологічного прогресу.

10. Музей-будинок Хендріка Андерсена

Це прихована перлина серед найкращих музеїв Рима для любителів історії та мистецтва. Неокласична вілла розповідає своїм гостям про життя та творчість норвезько-американського скульптора Хендріка Андерсена. З 1999 року вона приймає відвідувачів як музей. Гості можуть відвідати будинок, де жив Андерсен, його студію, побачити скульптури та картини, створені ним, і дізнатися про його ідеї та архітектурні плани для Міста Світла. Тут також є багато особистих речей Андерсена, таких як частини його листування з письменником Генрі Джеймсом. Цей музей найкраще відвідувати з екскурсією.

11. Остія Антика

Музеї просто неба — це культурна особливість Рима. До них належить цей унікальний археологічний об’єкт недалеко від міста. Колись це було стародавнє портове місто, жвавий торговий центр, який зрештою спорожнів і зник під мулами річки Тибр. Його руїни добре збереглися і були відновлені, щоб продемонструвати повсякденне життя стародавніх римлян. Тут можна побачити, як виглядали житлові комплекси, крамниці, храми, терми і навіть театр. Багато будівель досі мають оригінальні фрески та мозаїки.

Остія Антика розташована за межами міста, але до неї легко дістатися метро. Цікавіше та інформативніше буде замовити екскурсію з Рима.

12. Музей поліцейських автомобілів

Колекція цього музею сподобається любителям автомобілів. Джерело: Image Poliziadistato.it

Не лише більшість мандрівників, а й багато жителів Рима ніколи не чули про це місце. Цей музей у Римі розташований далеко від популярних маршрутів у районі Тор Марансіа і присвячений італійським поліцейським транспортним засобам. Музей зібрав колекцію транспортних засобів, які використовувала італійська поліція за останні 60 років і раніше. Тут є цікаві зразки автомобілів, велосипедів і скутерів. У музеї представлені легендарні машини, такі як повоєнні джипи, Ferrari 250 GTE 1962 року, оригінальні моделі Fiat і Lancia, мотоцикли Guzzi Stradale або гоночні Alfa Romeo. Інша частина музею присвячена шоломам, пам’ятним речам і спорядженню, яке використовували поліцейські протягом багатьох років.