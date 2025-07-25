Найкращі місця для відвідування в липні: топ-11 напрямків по всьому світу

Школа закінчилася, сонце світить майже щодня, дедалі більше цікавих подій і фестивалів організовується просто неба, і тому липень — ідеальний вибір для вашої подорожі, як у межах країни, так і за кордоном. Сьомий місяць року давно є провідним напрямком для відпусток, тож, звісно, варто бронювати авіаквитки та готелі якомога раніше. Куди найкраще поїхати в липні? Відкрийте нові напрямки або ті, про які ви навіть не думали, за допомогою наступного списку.

1. Квебек, Канада

Прогулянка в місті Квебек. Джерело: Pixabay

Посилання на туристичний сайт: http://www.quebec-cite.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Québec+City,+QC,+Canada

Одне з найкращих місць для відвідування в липні — східна канадійська провінція, яка є найближчим, що ви можете відчути Францію, не залишаючи Північну Америку. У Квебеку всюди чути французьку мову, можна насолоджуватися цією культурою та кухнею, а також вирушити досліджувати унікальну архітектуру, багату історію або просто шукати пригоди на природі.

До того ж важко уявити найкращу липневу відпустку без запальних фестивалів та інших цікавих подій просто неба. Наприклад, з 6 по 17 липня в Квебеку проходить музична подія Festival d'été Québec, де виступають відомі артисти. Інші події та активності включають:

піші прогулянки, каякінг або риболовля в Національному парку Гаспезі;

спостереження за китами вздовж легендарного Китового маршруту (можна побачити до 13 видів!);

"політ" над водою, деревами та сушею завдяки новому крісельному підйомнику Le Massif de Charlevoix завдовжки майже шість кілометрів.

Якщо ви хочете всеосяжного досвіду, Club Med Québec пропонує екскурсії з гідом для піших прогулянок і велотурів, професійно організовані заняття для дітей і краєвиди на навколишні гори та річку Святого Лаврентія. Рекомендуємо зупинитися в затишному бутік-готелі Auberge Saint-Antoine або провести відпустку на березі озера в Manoir Hovey, розташованому на 30 акрах землі.

2. Меріленд, США

Посилання на туристичний сайт: http://www.ococean.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Ocean+City,+MD,+USA

Куди найкраще поїхати в липні, якщо ви любите класичні приморські містечка? У цьому випадку Оушен-Сіті — чудове місце для літньої відпустки. Курортне місто розташоване на узбережжі Атлантичного океану і може похвалитися десятимильним громадським пляжем із ресторанами, аркадами та дерев’яною набережною, по якій так приємно гуляти ввечері. Тематичний парк Trimper Rides із численними атракціонами, каруселями та колесом огляду стане чудовим доповненням до сімейного відпочинку.

Також хороші місця для подорожей у липні обов’язково включають прогулянки. Наприклад, неподалік від Меріленда, Національний морський парк острова Ассатіґ пропонує кемпінги, піші стежки та можливість спостерігати за дикими кіньми, що вільно гуляють.

Ще одна ідея для липневої відпустки — мальовниче портове місто Сент-Майклс, розташоване за 85 миль на північний захід. Тут збереглися будинки, датовані серединою 1600-х років, а місцеві компанії пропонують оглядові круїзи для кращого знайомства з містом. Рекомендуємо зупинитися в готелі Inn at Perry Cabin, розташованому на березі річки Майлз. Курорт пропонує численні активності, такі як гольф, теніс і вітрильний спорт.

3. Бенд, Орегон, США

Посилання на туристичний сайт: http://www.visitbend.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Bend,+OR,+USA

Найкращі напрямки для подорожей у липні включають Орегон, штат на західному узбережжі Сполучених Штатів. Зокрема, варто відвідати місто Бенд, розташоване між високою пустелею та Каскадними горами. Найпопулярніші туристичні активності включають:

катання на човнах;

скелелазіння;

риболовлю;

піші прогулянки;

рафтинг на річці Дешут.

На початку липня проходить щорічний Літній фестиваль у Бенді, який включає живу музику, дитячу ігрову зону, торговельні магазини, смачну їжу та безліч веселих активностей. Для тих, хто шукає місце для відвідування в липні, до маршруту можна додати Bend Ale Trail. Уздовж цього маршруту розташовано 30 пивоварень, а також виробляються вино, сидр, інші спиртні напої та комбуча.

Варіанти розміщення в Бенді варіюються від кемпінгів до готелів і розкішних курортів на будь-який смак. Ви можете зупинитися в Juniper Preserve, забронювавши окремий котедж або, наприклад, дуплекс-резиденцію з великою головною спальнею.

4. Хорватія

Мальовнича Хорватія. Джерело: Pixabay

Посилання на туристичний сайт: http://www.visitcroatia.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Hvar,+Croatia

Узбережжя Хорватії вздовж Адріатичного моря простягається на понад 1100 миль, включаючи більше тисячі островів. Не дивно, що ця країна є одним із найкращих місць для відвідування в липні у світі.

Хвар

Цей острів привертає увагу мандрівників численними пляжами, лавандовими полями, виноробнями, а також культурними та історичними пам’ятками, які цікаво досліджувати. У середині липня на острові проходить Фестиваль лаванди з традиційною живою музикою, танцями, делікатесами та продуктами на основі цієї унікальної рослини. На острові Хвар є кілька чудових курортів, таких як п’ятизірковий Palace Elisabeth, Beach Bay Hvar або Villa Porta Maestra, заснована на стародавній римській віллі.

Цавтат

Це унікальне місце для відвідування в липні розташоване за межами Дубровника, приблизно за 120 миль на південь уздовж Адріатичного узбережжя. Цавтат має мальовничу набережну, оточену пальмами, численні кафе просто неба та ідеальні пляжі, що простягаються на понад п’ять миль. У центрі міста розташований чудовий готель Supetar Cavtat із власним рестораном, де подають смачну середземноморську кухню.

5. Колумбус, Огайо, США

Посилання на туристичний сайт: http://www.experiencecolumbus.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Columbus,+OH,+USA

Хороше місце для подорожей у липні — столиця штату, розташована на межі двох річок — Олентангі та Сайото. Сьомий місяць року важливий для Колумбуса, оскільки саме в цей час відбувається багато значних і цікавих подій, включаючи:

щорічний вуличний ярмарок Red, White & BOOM;

гучне святкування Дня незалежності з феєрверками та парадом;

Книжковий фестиваль у Колумбусі, який включає розмови з авторами та автограф-сесії;

Jazz & Rib Fest — із найкращою живою музикою та барбекю (і безкоштовним входом!).

Столиця штату пропонує різноманітні варіанти відпочинку. Тут багато парків, велосипедних і піших стежок, а також у Колумбусі розташований один із найвідоміших зоопарків у Сполучених Штатах.

6. Баффало, Нью-Йорк, США

Посилання на туристичний сайт: http://www.visitbuffaloniagara.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Buffalo,+NY,+USA

Напрямки для липневих відпусток не обходяться без знаменитого штату Нью-Йорк. Однак варто відвідати не лише столицю. Зокрема, рекомендуємо відвідати Баффало, місто на озері Ері та річці Ніагара, розташоване в західній частині штату. Серед розваг, доступних цього літа, і найкращих місць для відвідування в липні є такі:

The Taste of Buffalo — щорічний фестиваль, який святкує своє 40-річчя з їжею, вином і веселими активностями;

пошук вашого улюбленого варіанту всесвітньо відомих крилець на Wing Trail;

Музей AKG Buffalo з колекцією сучасного мистецтва;

набережна Баффало;

Ніагарський водоспад, розташований лише за 20 хвилин їзди.

Серед найпопулярніших готелів для розміщення — The Richardson, розташований на кампусі Національної історичної пам’ятки Richardson Olmstead.

7. Ешвілл, Північна Кароліна, США

Аппалачі супроводжують вас. Джерело: Pixabay

Посилання на туристичний сайт: http://www.exploreasheville.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Asheville,+NC,+USA

Куди поїхати в липні всією сім’єю? Ешвілл, Північна Кароліна, пропонує багато розваг і активностей для всіх вікових груп. Якщо ви любите адреналін, пригоди та нові враження, ось деякі місця для відвідування:

Парк пригод Asheville Treetops із зіплайнами, включно з KidZip, призначеним для дітей до десяти років;

спостереження за дикою природою Південних Аппалачів у їхньому природному середовищі в Природному центрі WNC;

гра в баскетбол на полі McCormick;

Національний ліс Пісга, головною особливістю якого є природна водяна гірка, що викликає захват як у дітей, так і у дорослих.

Крім того, найкращі місця для відвідування в Ешвіллі в липні включають маєток Балтімор. Для дітей є спеціальний аудіогід, озвучений Седріком, цуценям сенбернара Вандербільта з улюбленого фільму.

Ви можете зупинитися в історичному Omni Grove Park Inn, який пропонує фантастичні краєвиди на навколишні гори, приватне поле для гольфу, підземний спа-центр із двома басейнами та чудові ресторани на території. Інший варіант для найкращого місця для відвідування в липні — The Foundry, бутік-готель, розташований у колишньому сталеливарному заводі в центрі Ешвілла.

8. Сан-Дієго, Каліфорнія, США

Посилання на туристичний сайт: http://www.sandiego.org

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=San+Diego,+CA,+USA

Безліч активностей і розваг на свіжому повітрі, а також ідеальна погода роблять Сан-Дієго одним із найкращих місць для подорожей у липні у світі. Місто в Каліфорнії пропонує різноманітні варіанти розміщення — від котеджів на узбережжі до розкішних сучасних комплексів. Наприклад, ви можете забронювати номер у новому Margaritaville, розташованому в кварталі Gaslamp, або обрати Town and Country Resort, розташований за кілька хвилин від аеропорту, важливих пам’яток і прекрасних пляжів.

Хороше місце для відвідування в липні — острів Коронадо, відомий гучними святкуваннями Дня незалежності з парадами, феєрверками та шоу зі стрибків із парашутом. Якщо ви подорожуєте з дітьми, рекомендуємо відвідати такі локації та події:

Legoland у сусідньому Карлсбаді, де можна побачити мініатюрний Сан-Дієго, створений із понад п’яти мільйонів кубиків Lego;

Hotel del Coronado з веселими сімейними активностями, такими як школа серфінгу, кінопокази на пляжі та дитячі програми Ocean Explorers.

Починаючи з 21 серпня, у Дель-Мар проходять кінні перегони, а водночас розпочинається грандіозний ComicCon, що об’єднує шанувальників коміксів, фентезі тощо.

9. Аляска, США

Посилання на туристичний сайт: http://www.travelalaska.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Anchorage,+AK,+USA

Найбільший і найпівнічніший штат США має багато що запропонувати цілий рік, але Аляска є одним із найкращих напрямків для відвідування в липні завдяки теплій погоді та довгим дням. Є кілька способів дослідити величезну територію штату:

круїзи, які пропонують різноманітні маршрути на вибір (Disney Cruise Line, Ponant, Holland America Line);

подорожі залізницею, відомою своїми вагонами зі скляними куполами;

активні пригоди, що включають спостереження за дикою природою, рафтинг, піші прогулянки тощо;

автобусні тури, які дозволяють комфортно дістатися до популярного Національного парку Деналі.

Найкращий штат для відвідування в липні також організовує різні фестивалі, такі як Bear’s Paw в Ігл-Рівер із змаганнями, атракціонами, смачною їжею та живою музикою. Любителі риболовлі можуть відвідати курорт Salmon Falls у Кетчікані для пригодницьких активностей і знаменитих рибальських екскурсій.

10. Південна Дакота, США

Дедвуд Південна Дакота. Джерело: Pixabay

Посилання на туристичний сайт: http://www.travelsouthdakota.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Badlands+National+Park,+SD,+USA

Найкращі місця для сімейної відпустки в липні — це Національний парк Бедлендс і Національний меморіал Маунт-Рашмор у Південній Дакоті. Не забудьте зупинитися в Wall Drug, процвітаючому оазисі з численними магазинами, ресторанами, сувенірами, подарунками та безкоштовною крижаною водою, відомою своїми відновлювальними властивостями.

Щоб побачити антилоп, лосів, бізонів та інших фантастичних тварин, рекомендуємо відвідати Державний парк Кастера. Інші сімейні місця для відвідування в липні включають:

Національний ліс Блек-Гіллз із містечком золотої лихоманки Дедвуд;

зоопарк Великих рівнин;

Будинок метеликів і акваріум Сіу-Фоллс;

Національний парк Вінд-Кейв, де можна забронювати тури печерами.

Якщо ви хочете відчути максимальну єдність із природою, замість стандартного готелю краще забронювати місце для кемпінгу чи глемпінгу серед неймовірних пейзажів Південної Дакоти.

11. Род-Айленд, США

Посилання на туристичний сайт: http://www.visitrhodeisland.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Westerly,+RI,+USA

Цей штат, хоча й найменший, все ж здатний запропонувати мандрівникам найкращі місця для відпочинку в липні. Род-Айленд відомий своїм узбережжям, яке простягається майже на 400 миль. На півдні штату розташоване атмосферне місто Вестерлі, центр активності з концертами, прекрасними пляжами та різноманітними розвагами.

Щоліта три річки в центрі Провіденса освітлюються світлом від понад 80 багать у рамках щорічної події WaterFire. Також рекомендуємо відвідати Ньюпорт, який пропонує неперевершені морські краєвиди. Якщо ви плануєте провести більше часу в Род-Айленді, готелі Renaissance Providence Downtown Hotel або The Beatrice Boutique Hotel — чудовий вибір для розміщення.