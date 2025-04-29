В России ''серьезно озаботились'' аналогом Starlink: кому поручен проект и насколько реально переплюнуть детище Маска?

В последнее время все чаще на российских узкоспециализированных площадках можно увидеть статьи, посвященные тому, что ВС РФ должны иметь такое средство коммуникации, как Starlink. Но военно-промышленный комплекс страны-агрессора больше озабочен тем, как уничтожить детище Илона Маска. Как же обстоят дела с его российским аналогом? Космическая сверхдержава не может повторить то, что удалось частной американской компании? Давайте разберемся.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

С 2022 года в России стали озвучивать идеи создания космического флота, который бы сбивал спутники Starlink, нарушая устойчивость сигнала, сейчас же стали говорить о возможностях РФ создать свой аналог этой спутниковой сети.

Так, компании "Бюро 1440" (бывший "Мегафон 1440") было поручено создание группировки российских спутников, которая к 2030 году может составить 292 космических аппарата и 91 на замену тем, которые отслужили свой срок. Стоимость проекта оценивают в 445 миллиардов рублей или почти 5 млрд долларов по неустойчивому курсу.

Стоит отметить, что "Бюро 1440" в 2023 году осуществило запуски первых тестовых спутников Rassvet, которые обеспечивают скорость передачи данных до 12 Мбит/с, с задержкой до 41 миллисекунды.

Что же, получается, в России впервые выполнение задачи было поручено компании с опытом работы и сносным бюджетом, что может говорить о вполне реальной перспективе появления у РФ своего аналога Starlink?

Забытые проекты

Еще в бытность главой "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продвигал проект глобальной спутниковой системы "Сфера", согласно которому на околоземной орбите должна быть создана армада из 638 космических аппаратов, из которых 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли.

По состоянию на 2021 год бюджет проекта озвучивался в астрономические 1,5 трлн рублей! Напомню, что в 2021 году в долларовом эквиваленте это было 60 миллиардов. То есть в 12 раз дороже, чем нынешний проект от "Бюро 1440".

К слову, бюджет SpaceX на запуск 12 тысяч спутников Starlink составлял около 10 млрд долларов. То есть 12 тысяч спутников за $10 млрд против 383 за $5 млрд и проекта из 638 спутников за $60 млрд.

Сразу бросается в глаза колоссальная разница в пропорции цена/количество, что наталкивает на мысль о крупном распиле средств, нежели действительно эффективном освоении бюджета. И ультрадорогая "Сфера", по своей концепции напоминающая более дешевый, но все равно чрезмерно дорогой проект "Бюро 1440", – это коррупционные яйца. Вот только Дмитрий Рогозин решил тряхнуть бюджет бесцеремонно и по-крупному, что в нынешних условиях так называемой "СВО" и санкций осуществить крайне затруднительно.

Пусковые и выпускающие возможности

Другой вопрос – это возможности запуска у России такого количества спутников до 2030 года. Например, США запустили в 2024 году 2 249 космических аппаратов, среди которых 1 941 – Starlink. На сегодняшний день спутниковая группировка Starlink уже превышает 8 тысяч аппаратов.

Россия же запустила за 2024 год 95 космических аппаратов разного назначения. И даже при таком колоссальном разрыве с США кажется, что за 5 лет с задачей вывода 338 спутников они, в принципе, справятся. Но тут на поверхность сразу же всплывают технологические возможности производства такого количества готовой продукции.

Практически в каждом заявлении о "русском Starlink" звучит и то, что в его наземных станциях, а также узлах сопряжения используются радиоэлектронные комплектующие исключительно российского производства. Это касается и космических аппаратов, которые собираются из узлов и элементов якобы исключительно российского производства.

Но это откровенная ложь. Ни одно российское изделие на сегодняшний день не может похвастаться электронной компоновкой исключительно производства РФ. Даже ряд российских экспертов ставят по сомнение слова "Бюро 1440". У России нет технологической возможности самостоятельно реализовать такой глобальный проект без западных технологий.

Наверное, именно поэтому "Бюро 1440", упоминая о "русском Starlink", зачастую приводит в пример тестовые аппараты, запущенные в 2023 году. То есть собранные еще на микроэлектронной базе до масштабных санкций против РФ 2022 года.

Более того, в последнее время значительно активизировался и упомянутый выше проект "Сфера", который сейчас активно лоббирует вице-премьер Денис Мантуров и "Роскосмос", а "Бюро 1440" находится под опекой Максута Шадаева, министра цифрового развития, и "Ростелекома".

То есть, помимо всех озвученных выше проблем, начинается еще и откровенная подковёрная борьба между как монополиями, так и министерствами. А это, как известно из богатейшей истории российских противостояний башен Кремля за корыто, заканчивается всегда одним…

Вывод

Активно обговариваемый сейчас "русский Starlink" пока никак себя еще не проявил даже на старте.

По сути, по состоянию на 2025 год говорить о некоем аналоге американской глобальной спутниковой системы не приходится, и не исключено, что сам проект попросту утонет в болоте технологической отсталости России, густо сдобренной коррупцией и внутренним противостоянием элит.

Можно подумать, такому развитию событий кто-то удивится.