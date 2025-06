Топ-9 отелей на Барбадосе с роскошной природой и гламурной атмосферой.

Места для проживания на Барбадосе наполнены солнцем, бирюзовыми водами и белыми песками. Отели предлагают комфортный отдых на Карибском острове и могут похвастаться различными аттракционами и активностями за их стенами. Мы составили список лучших отелей Барбадоса, где высокий комфорт сочетается с премиум-роскошью, а окружающая красота иногда внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Район Бриджтауна считается самым лучшим для проживания на Барбадосе. Здесь гостиницы окружены историческим наследием, культурными развлечениями, яркими рынками и магазинами. Улицы украшены дегустационными залами рома и красочными садами. Локации для остановок вблизи села Батшеба отличаются доступностью садов Андромеды, тогда как гостиницы в районе Баджан предлагают цветные фестивали, бесконечные реки рома и еды, а также впечатляющие костюмы.

На востоке острова можно исследовать культуру серфинга и получить незабываемый опыт обуздания открытых волн. Мероприятие привлекает семьи и пары, желающие расслабиться в более спокойных водах и воспользоваться широким спектром предложений "все включено". Наш список лучших отелей Барбадоса также включает места для одиночек, которые хотят погрузиться в глубокую культуру острова и его атмосферу в местах отдыха, где время замедлило свой ход, позволяя сохранить настоящую душу и красоту острова. То ли бутик-отель, то ли курорт – выбор за вами. С нашим обзором у вас будет шанс точно попасть в цель ваших желаний и мечтаний.

Гурманы должны быть готовы, ведь на Барбадосе можно наслаждаться дегустациями кофе, рома, выпечки, а также фруктов, не повседневных: хлебным деревом, тамариндом и гуавой. Свежий улов окажется на вашем столе через пару часов вместе со сладким картофелем и маниоком. Рестораны в лучших местах проживания на Барбадосе безопасно и вкусно заставят вас влюбиться в местную кухню и побалуют деликатесами. Найдите свое особое место на острове в наших рекомендованных отелях Барбадоса для роскошного отпуска.

Роскошная остановка на побережье Барбадоса – отель Coral Reef Club. Источник: https://coralreefbarbados.com/

Coral Reef Club

Винтажная пляжная усадьба на Барбадосе, Coral Reef Club, украшена декором в стиле рифов, роскошной мебелью в стиле ар-деко и атмосферой звука прибоя, заполняющей каждое открытое пространство. Определенный романтизм творческого и старосветского придает шарму и мягкости этому непринуждённому месту отдыха на Барбадосе.

Номера продолжают тему подводного Атлантиса, поднявшегося с морского дна. Яркие цвета кораллового рифа можно найти в мебели, на стенах или даже на полу. Акценты деликатны, чтобы не нарушить гармонию потертой и коричневатой тонов плетеной мебели. Роскошные люксы окутывают вас балдахином для сна, тогда как коттеджи ведут прямо к приватному участку сада. Виллы предлагают просторные помещения, персональные особенности, такие как сад и бассейн, а также повышенную приватность.

Следует отметить мастерство шеф-повара в панорамной столовой и профессионализм миксологов в баре. Этот дуэт обеспечивает вкус обыденного и придает яркие оттенки к пребыванию в одном из лучших роскошных отелей Барбадоса. Бар, украшенный креслами с зебровым принтом, проводит развлекательные программы и живую карибскую музыку. Спа-программа включает в себя несколько бассейнов, массажи среди райского сада и волшебный павильон для пар, где можно наслаждаться различными ритуалами и процедурами.

Отель предлагает пакет "Class A Arrival", включающий трансфер из аэропорта (по выбору транспорт), корзину с алкогольными напитками и цветами в вашем номере, а также продуманные удобства, такие как закуски и спа-массаж по прибытии.

Coral Reef Club на Барбадосе – это отель, где картина рая оживает, дышит, излучает аромат и окутывает вас.

Самая красивая остановка для отпуска на Барбадосе. Источник: https://www.cobblerscove.com/

Cobblers Cove

Романтическая привлекательность Cobblers Cove напоминает странички глянцевых журналов. Его пляж с бирюзовыми водами и качающимися среди пышной зелени розовыми зонтиками готов для вашей ленты в социальных сетях. Уединенные и просторные апартаменты устроены так, чтобы вы могли наслаждаться спокойствием и утренней йогой. Банановые листья и пальмы создают укрытие от мира, придавая все его роскоши. Сдержанные оттенки мебели и волнистые ткани создают общую гармонию в интерьерах, где вы являетесь центром вселенной. Независимо от того, выберите ли вы многокомнатный или многоэтажный люкс, номер или люкс в большой вилле, вы никогда не будете чувствовать себя иначе, чем на берегах Карибского моря.

Займите свое розовое кресло у бассейна или найдите уютный уединенный уголок с книгой; ваш желанный напиток доставят к вам, и вы потеряетесь в моменте. Вряд ли вы долгое время останетесь на шезлонге, ведь Cobblers Cove предлагает приключения, которые навсегда запечатлеются в вашей памяти.

Создайте собственную карту сокровищ, чтобы не пропустить ни одну из увлекательных активностей. Вы можете начать утро с тренировки или группового занятия йогой на восходе солнца. После вкусного карибского завтрака прогуляйтесь по садам в пальмовый дом. Если вы никогда не играли в теннис, то есть шанс научиться под руководством тренера. Обязательным на Барбадосе является прогулка верхом по белому песчаному пляжу. В воде можно попробовать гребли на доске, водные лыжи, каякинг, снорклинг с ластами и даже плавание с черепахами (в спасательном жилете). Cobblers Cove олицетворяет квинтэссенцию гостиничного отдыха на Барбадосе.

Элегантная и уединенная остановка на Барбадосе. Источник: https://www.littlegoodharbourbarbados.com/

Little Good Harbor

Убегите от суеты, оставьте позади нормы этикета и претенциозность на северо-западном побережье Барбадоса. Спрятанный в скрытой жемчужине города Шерманс в Сент-Люсе, Little Good Harbor предлагает отдых босиком. Вас разместят в маленьком, уютном и самодостаточном коттедже, где вполне возможен расслабленный отдых на побережье. Ярко оформленные номера, украшенные местными мастерами, совмещают плетеную и плюшевую мебель. Террасы с разными видами, включая панорамы Карибского моря, дополняют пространство для отдыха и восстановления. Все люксы оснащены кухнями, где вы можете придерживаться своих диетических предпочтений. Люкс с тремя спальнями расположен прямо у воды с собственным доступом к саду и пляжу.

The Old Fort предлагает гастрономический опыт на побережье с панорамными видами бирюзовых вод. The Fish Pot, украшенный коралловым камнем с художественными акцентами, создает непринужденную атмосферу, идеальную для неторопливого завтрака ближе к полудню. Карибские и международные блюда, приготовленные талантливым шеф-поваром, позволяют наслаждаться деликатесами, еще час назад плававшими в Карибском море. Ваш ужин на закате будет волшебным, сопровождаемый успокаивающим шумом волн и великолепным выбором игристого вина к вашей трапезе.

Little Good Harbor – идеальное убежище для пар, ищущих приватности, и семей, стремящихся к уединению и спокойной атмосфере.

Гламурная остановка в отеле Sandy Lane Beach на Барбадосе. Источник: https://sandpiperbarbados.com/

Kulik

Хоултаун на Барбадосе известен своей шумной туристической сценой и оживленной атмосферой. Sandpiper предлагает возможность отступить от суеты, сохраняя при этом доступ к многочисленным удобствам. Хотя пляжная зона может оставаться шумной, вы будете иметь собственное роскошное пространство, немного приподнятое над песком. Это позволяет наблюдать за движением парусников, не заглядывая через чью-то голову. Терраса оборудована плюшевыми шезлонгами и зонами отдыха. Территория отеля украшена разбросанной садовой зеленью, что обеспечивает чувство приватности.

Для тех, кто стремится к незабываемому опыту, забронируйте люкс Kronschnep. Его гостиная может похвастаться панорамными видами на море и частным бассейном, гармонично сливающимся с бескрайним синим океаном. Двухэтажные люксы имеют террасы на втором этаже, предлагающие разные перспективы моря. Номера с доступом к саду излучают элегантность и яркость, с принтами на подушках и изголовьях, погружающих вас в увлекательную культуру острова. Ресторан под руководством шеф-повара Эндрю Джина и его талантливой команды предлагает кулинарное путешествие из местных ингредиентов наряду с импортируемыми продуктами. Наслаждайтесь кулинарными творениями, которые радуют как вкус, так и глаз.

Рядом с отелем находится спа-центр, который предлагает широкий спектр обновительных, терапевтических и омолаживающих процедур.

Kulik Hotel на Барбадосе олицетворяет один из лучших опытов отдыха на острове, заставляя вас стремиться вернуться с каждым визитом.

Художественный подход к остановке на Барбадосе в отеле Colony Club. Источник: https://www.sandylane.com/

Sandy Lane Beach

Одеться в вашу лучшую летнюю одежду – обязательное условие для посещения одного из самых гламурных направлений Барбадоса. Прогуливаясь мраморной террасой, украшенной брендовыми подушками на каждом мягком кремовом и белом кресле, вас встретит потрясающий пейзаж на воду и легкий бриз.

Западное побережье славится своими идиллическими пляжами, и пляж у Sandy Lane соответствует этой репутации. Атмосфера отеля создана для исполнения всех ваших желаний. Без необходимости придерживаться жестких планов, потакайте своим прихотям: вчерашнее желание сыграть в гольф сегодня может смениться неторопливой спа-сессией после сытного завтрака со шведским столом. Спа предлагает ряд приятных и омолаживающих процедур, чтобы помочь вам расслабиться, зарядиться энергией и освежиться.

Бар с мороженым обеспечивает игривый побег, предлагая немного терапии для вашего внутреннего ребенка. После того, как вы насладитесь юношескими радостями, пора сосредоточиться на более взрослых удовольствиях. Семьям не стоит беспокоиться, ведь клуб Treehouse Club предлагает занятия для детей, пока взрослые исследуют разнообразные меню ресторанов и баров. Отдохните у многоуровневого бассейна с водопадом и плюшевыми шезлонгами, наслаждаясь освежающей пенью-колодой. Роскошные люксы и виллы Sandy Lane Hotel предлагают лучший неопалладианский карибский приют с тарифами от £737 за ночь.

Широкий пейзаж на Карибском море из отеля Kulik на Барбадосе. Источник: https://www.elegantresorts.co.uk/

Colony Club by Elegant Hotels

После превращения в роскошное направление, принимающее гостей со всего мира, Colony Club быстро заполнил свои 96 роскошных номеров и люксов. Отель предлагает множество активностей и развлечений, удовлетворяющих как желающих отдыха у бассейна, так и тех, кто хочет использовать каждое мгновение жизни. Вы можете заняться арт-терапией в клубе Cork and Canvas, где творческие души собираются поделиться страстью к креативности и воображению. Попробуйте гребли на доске, чтобы оседлать волны и улучшить баланс, или побалуйте себя спа-процедурами, которые не только борются с джетлагом, но и дают терапевтические преимущества, питая тело, ум и душу, повышая уровень энергии и когнитивные функции, пока вы отдыхаете. То ли хлопанье в водопадах, прогулки по садам, то ли исследование местной культуры на велосипеде в Хоултауне, здесь есть что-то для каждого.

Наслаждайтесь изысканными блюдами ресторана или наслаждайтесь меню барбекю на пляже с ингредиентами, полученными прямо из моря или сада.

Colony Club by Elegant Hotels сияет своим бриллиантовым рейтингом, обещая лучший гостиничный опыт на острове Барбадос в сердце Карибов, с номерами от £376 за ночь.

Роскошный отпуск в Royal Fairmont Pavilion на Барбадосе. Источник: https://www.fairmont.com/en/hotels/barbados/fairmont-royal-pavilion.html

Fairmont Royal Pavilion

В течение 80 лет гостиница, украшающая западное побережье Барбадоса, принимает гостей. Хотя его название и интерьер могли измениться, атмосфера и дух теплоты остались прежними. То, что когда-то насчитывало 12 номеров, теперь расширилось до 75, каждый из которых роскошный приют, украшенный мастерством местных ремесленников. Нет нужды соревноваться за лучший вид; каждый номер выходит на океан. Территория отеля напоминает раскидистый райский сад, где пышная зелень тянется к небу, а дорожки ведут к ландшафтным прудам, где лилии расцветают на рассвете и засыпают на закате. Отправляйтесь в специальный ботанический тур, чтобы погрузиться в мир растений и получить увлекательные знания от экспертов-гидов. Выберите люкс на втором этаже, чтобы наслаждаться дополнительным пространством и меблированной террасой с чуть приподнятым видом на залив Аллейн. На первом этаже выйдите прямо на песок или нырните в океан из вашего номера.

Отель сохраняет старосветскую атмосферу благодаря ритуалу послеобеденного чаепития, дополненному вкусными творениями шеф-повара Тима Палмера, расширяющими гастрономические горизонты, включая баджанскую кухню.

Fairmont Royal Pavilion ждет вас среди 11 гектаров тропических садов у океана, по цене от £967 за ночь.

Лучший семейный отпуск на Барбадосе в отеле Tamarind. Источник: https://www.elegantresorts.co.uk/

Tamarind Hotel

Среди портфолио Elegant Hotels Tamarind Hotel выделяется как один из лучших семейных курортов на Барбадосе. Расположенный в заливе Пейнс, он является любимым местом для семей с маленькими детьми, предлагая спокойную атмосферу и нежные воды, омывающие мягкие пески, идеальные для маленьких исследователей. Для более авантюрных доступны каякинг и парусный спорт, а также возможности для дайвинга для тех, кто достаточно смел, чтобы открыть яркий подводный мир Барбадоса. Организованные детские активности знакомят детей с культурой острова, ремеслами и даже местным говором. Имея около 100 номеров и люксов, интерьеры Tamarind Hotel отражают красочный подводный мир, окружающий Барбадос. Яркие ковры, принты и произведения искусства создают роскошное, но гармоничное убежище, где царит комфорт.

По всей территории отеля гости обнаружат привлекательные голубые лагуны, оснащенные обслуживанием и барами. Охлажденные фрукты на шпажках обеспечивают освежающий перекус, идеален для подзарядки перед следующим приключением.

Наслаждайтесь кулинарными шедеврами Барбадоса. Шеф-повар готовит специалисты, такие как летучая рыба и рот, предлагая гостям полный вкус баджанской кухни.

Tamarind Hotel – отличный выбор для первого знакомства с Барбадосом, со средними тарифами от £520 за ночь.

Коралловая атмосфера в отеле The House на Барбадосе. Источник: https://www.elegantresorts.co.uk/

Home by Elegant Hotels

Уединенный приют "только для взрослых" на Барбадосе ждет в Home by Elegant Hotels. Его спокойная атмосфера приглашает снять обувь и полностью расслабиться в течение всего отпуска. Из всего 34 номеров гарантируется персонализированное размещение и сервис.

Вкусно оформленные номера с подушками в коралловом стиле, элегантными зеркалами и уютными зонами отдыха создают гармонию комфорта и стиля. Отель предлагает приключения для одиночных путешественников и романтические активности для пар.

Найдите свое место под синим зонтиком на песчаном пляже и наслаждайтесь увлекательным фильмом вместе с другими гостями, когда изменчивые оттенки моря создают восхищенный фон, усиливая ваш релакс.

Воспользуйтесь большими голубыми лагунами, где можно потягивать коктейли для взрослых и наслаждаться изысканными закусками. С приложением "все включено" наслаждайтесь предложениями итальянских ресторанов и атмосферных баров. То ли спа-процедуры, то ли верховая езда, водные виды спорта или экскурсии, отдых в библиотеке или занятия в фитнес-клубе – каждый найдет что-то для себя во время пребывания, будь то сам или с партнером.

Home by Elegant Hotels украшает Барбадос и выделяется среди отелей отдыха своим подходом для молодых душой.