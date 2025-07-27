Недооцененные направления для путешествий по миру: топ-14 локаций, о которых вы никогда не думали

Рим, Париж, Лондон, Мальдивы и ряд других локаций постоянно возглавляют списки самых посещаемых направлений в мире. В то же время, существует множество недооцененных мест для отдыха, о которых вы, возможно, даже не слышали. Следующий список поможет вам выбрать необычное направление для вашего следующего путешествия, которое подарит незабываемые впечатления.

1. Монголия

Фантастическая природа Монголии. Источник: Pixabay

Список недооцененных направлений включает эту особую страну, расположенную на востоке Центральной Азии. Монголия - это девственные степи, где можно найти стада величественных лошадей, приветливых кочевников, традиционные юрты и многое другое.

Эта страна, не входящая в список самых посещаемых, становится доступнее благодаря новому международному аэропорту, постоянному развитию инфраструктуры и большому количеству интересных экскурсий, позволяющих познакомиться с уникальным туристическим направлением в Центральной Азии.

Следует провести по меньшей мере несколько дней в столице, Улан-Баторе, где есть много достопримечательностей. Они расположены близко друг к другу, что делает их обзор удобным. После шумной столицы насладитесь пребыванием в национальном парке Горхи-Терель. Это недооцененное место отдыха позволяет прогуляться по живописным тропам среди горных хребтов, дыша свежим воздухом. Если хотите ощутить настоящую атмосферу Монголии, рекомендуем переночевать в аутентичной юрте. Не удивляйтесь, если местные пастухи приедут поздороваться.

2. Сребреник, Босния и Герцеговина

У Боснии и Герцеговины есть все основания возглавлять список самых недооцененных направлений в Европе и даже в мире. Эта страна, расположенная на Балканском полуострове, полна особых волшебных городов. В частности, к северу от Сараево расположен Сребреник. Этот "королевский город" может похвастаться идеально сохранившейся средневековой крепостью Боснии. Здание, датируемое XII веком, наполнено легендами и мифами. Кто знает, может быть, вам удастся разгадать один из них?

Красивые недооцененные места для посещения включают в себя вершину Маевицы, которая предлагает фантастические панорамные пейзажи. Также стоит посетить озеро Ингрем, открытое относительно недавно, чтобы погрузиться в романтическую атмосферу.

Кроме всего этого, Сребреник предлагает эклектичные кофейни, вкусную еду и элегантные мечети, от которых перехватывает дыхание.

3. Куэнка, Эквадор

Ночные прогулки в Эквадоре. Источник: Pixabay

Третий по величине город в Эквадоре является несправедливо недооцененным туристическим направлением. Куэнка может похвастаться огромным культурным наследием. В 1999 году исторический центр этого города в Эквадоре был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальной архитектурной красоте.

Куэнка является домом для художников, ремесленников и многих других художников, ежегодно представляющих свои работы на Bienal de Cuenca, городском фестивале искусств. Здесь можно узнать о традиционных ремеслах, таких как изготовление знаменитой панамской шляпы Монте-кристи, а также посетить многочисленные мастерские, чтобы своими глазами увидеть процесс работы.

Куэнка, самое недооцененное место отдыха в Эквадоре, достойна поездки к Андским горам.

4. Кабо-Рохо, Пуэрто-Рико

Отпуск в Карибском бассейне – это белые песчаные пляжи и прозрачное бирюзовое море. Город, расположенный на юго-западном побережье Пуэрто-Рико, может предложить все это.

Кабо-Рохо, недооцененное туристическое направление, расположено в трех часах езды от Сан-Хуана. Яркий город с расслабленной атмосферой позволяет отдохнуть и забыть о шумных мегаполисах. Здесь есть много хороших пляжей на выбор, в частности:

Пляж Комбате с природным заповедником, отделяющим пляжную зону от города;

Буйе, где можно встретить коней;

Бокерон — целая деревня с атмосферными ресторанами и барами на побережье.

Помимо больших курортов, вы можете остановиться в уютных семейных отелях, таких как Combate Beach Resort, или выбрать роскошный Cuatro Casitas. Не забудьте понаблюдать за закатом на побережье Пуэрто-Рико, попивая освежающий мохито из маракуи.

5. Гиппсленд, Австралия

Лучшие неизвестные места отдыха в мире сосредоточены в Австралии. В частности, Гиппсленд расположен в восточной части Виктории, примерно в 4–5 часах от Мельбурна. Эта "страна чудес" включает девственные участки белых песчаных пляжей, альпийские дороги, плодородные сельскохозяйственные угодья и извилистые водные пути.

Гиппсленд сильно пострадал от масштабных лесных пожаров 2019-2020 годов. Более 400 тысяч гектаров земли были сожжены, а местная популяция дикой природы была уничтожена. Конечно, глобальная пандемия нанесла еще один удар по туристической индустрии. Несмотря на медленный темп, восстановление города было стабильным.

Сегодня эта жемчужина Австралии, которая входит в рейтинг самых недооцененных мест для путешествий, предлагает множество природных достопримечательностей и уникальных локаций для посещения. Гиппсленд также известен качественными местными продуктами – органическими фруктами, сырами, мясом из свободного выгула, винами и свежими морепродуктами. Это лучшее время для посещения Австралии!

6. Плимут, Англия

Если бы этот город был меньше, он был бы отличным выбором для однодневной поездки, если бы больше — его было бы невозможно пропустить. Возможно, именно средний размер Плимут сделал одним из недооцененных мест для посещения в мире, но это точно несправедливо.

Любите искусство? Тогда обязательно посетите недавно открытую галерею The Box, где можно увидеть работы местных художников. Интересуетесь архитектурой? Вас поразит реконструированный Market Hall, известный своим "художественным куполом". Хотите поплавать? Едва ли есть лучший бассейн, чем Tinside Lido, расположенный на вершине Плимут-Хоу. Это недооцененное направление отдыха входит в топ-10 открытых бассейнов в Европе. Цените качественный алкоголь? В историческом центре города расположена старейшая винокурня Англии, производящая великолепный джин. Чтобы сделать ваши выходные в Плимуте лучшими, рекомендуем остановиться в Bistrot Pierre B&B, уютном бутике-отеле типа "кровать и завтрак".

7. Озеро Бакалар, Мексика

Идеальное место для уединения. Источник: Pixabay

Во время путешествия на остров Юкатан в Мексике туристы обычно выбирают популярные города Канкун и Тулум. В то же время, озеро Бакалар — недооцененное место для путешествий, которое часто игнорируют, но зря. "Лагуна семи цветов" известна своими чистыми голубыми водами, павлинами и полями незабудок. Наслаждайтесь девственной красотой этого удивительного уголка Мексики, как можно дальше от толп.

Деятельность варьируется от наблюдения за колониями птиц, катания на байдарках и плавания в хрустальных сенотов до отдыха на белых песчаных пляжах. Для проживания лучше выбрать один из эко-отелей. К примеру, рекомендуем забронировать номер в волшебном и уютном Boca de Agua, расположенном в частном природном заповеднике.

8. Берлингтон, Вермонт

Берлингтон – очаровательный университетский городок с прекрасной набережной для романтических прогулок. Однако это совершенно недооцененное место для путешествий, особенно с точки зрения гастрономического туризма. В 2023 году пять шеф-поваров Вермонта и рестораны стали полуфиналистами престижной премии James Beard. Было бы ошибкой не попробовать здесь креативную и вкусную еду и напитки:

мороженое из тахини от шеф-кондитера Аманды Уилдермут в ресторане средиземноморской кухни Honey Road;

крафтовое пиво в экспериментальной пивоварне Foam Brewers;

необычная острая брюссельская капуста, культ которой отражен в меню шеф-повара Моджо Генси-Дэвиса, работающего в May Day.

Берлингтон предлагает отличные возможности для гастрономического туризма и развлечений.

9. Сан-Томе и Принсипи

Список лучших недооцененных мест для путешествий в Африке включает в себя эти вулканические острова в Гвинейском заливе. Вместе Сан-Томе и Принсипи составляют вторую по величине страну на континенте, но они остаются неспетыми природными жемчужинами, которые никогда не попадают в списки популярных направлений.

Биосферный заповедник ЮНЕСКО демонстрирует настоящие природные чудеса, например когда чистые, теплые воды встречаются с пышными тропическими лесами. У островов также богатый культурный и исторический фон. В частности, Сан-Томе и Принсипи является крупнейшим в мире производителем какао.

Если вы планируете провести здесь больше времени, рекомендуем остановиться на ночь в традиционных плантациях Рокас или дождаться открытия отреставрированного курорта Bom Bom, расположенного на северной оконечности Принсипи между побережьем и тропическим лесом.

10. Турку, Финляндия

Уютный Турку. Источник: Pixabay

Два финских города давно конкурируют между собой. Однако Турку, историческая столица страны (до 1812 года), является действительно недооцененным местом для посещения, которое не менее впечатляюще, чем Хельсинки.

"Париж Финляндии" наполнен средневековыми достопримечательностями, такими как собор и замок, а также является центром экологических инноваций. Турку получил это прозвище благодаря обилию уютных кафе и ресторанов, а также волшебной набережной вдоль реки Аура.

Если вы хотите познакомиться с старейшим городом Финляндии и понять актуальность звания "лучшие недооцененные европейские направления", рекомендуем отправиться на тур, включающий дегустацию местных продуктов и прогулку на электрической лодке по реке Аура.

11. Брей, Ирландия

Начиная с 1854 года, Брей, расположенный всего в двадцати милях от Дублина, стал очень популярен благодаря появлению железной дороги. Город даже называли "ирландским Брайтоном". Однако с течением времени эта популярность уменьшилась. Сегодня одна из самых недооцененных локаций для посещения – это миля викторианской набережной, вдоль которой расположены многочисленные рестораны и кафе. Также стоит прогуляться по широкой эспланаде, ведущей от гавани к живописному прибрежному холму. Вершина Брей-Гед высотой 800 футов стоит часового подъема на скалистую вершину ради невероятных панорамных пейзажей.

12. Карпатос, Греция

Лучшие пляжи Карпатоса. Источник: Pixabay

Пока туристы пытаются найти место для наблюдения за закатом на Санторини или толкаются на переполненных пляжах Миконоса, местные направляются к почти секретному и недооцененному месту в мире. Четырехчасовая поездка на пароме от Родоса приведет вас к крошечному острову Додеканес Карпатос. Вы гарантированно влюбитесь в это уникальное место со многими девственными, почти безлюдными пляжами, омываемыми чистыми бирюзовыми водами, которые привлекают средиземноморских тюленей, также любящих греться на солнце. Обязательно посетите горную деревню Олимпос, чтобы отведать аутентичную местную еду в одной из таверн. Здесь можно почувствовать особую атмосферу Греции, будто застывшую во времени, ведь единственными транспортными средствами являются ослы, а женщины одеты в традиционную красочную одежду.

13. Восточные нагорья, Зимбабве

Большинство туристов предпочитают посещать широко разрекламированные водопады Виктория и национальный парк Хванге. Однако в Зимбабве есть и другие лучшие недооцененные места отдыха.

На восточной границе страны расположена очень красивая локация, которая все еще относительно неизвестна. Восточные нагорья включают три хребта:

Ньянга – самая высокая вершина в регионе;

Горы Бвумба, покрытые туманом;

Многообразие с крутыми холмами и живописными тропинками.

Здесь также расположен самый высокий водопад Зимбабве, Мутарасе. Лучший способ оценить величие этого природного чуда — прокатиться на соплайне.

14. Ломбок, Индонезия

Живописные виды островов. Источник: Pixabay

Одним из самых популярных направлений для летнего отдыха является, безусловно, Бали, чьи пляжи могут быть переполнены. Удивительно, что так мало людей выбирают остров Ломбок, расположенный совсем рядом, для своего отпуска. Одно из самых недооцененных мест для посещения в мире, Ломбок, как и Бали, предлагает необыкновенные белые песчаные пляжи, но здесь больше буйволов, чем людей. Живописные террасные рисовые поля также редко видят туристы, пытающиеся сделать удачное фото для соцсетей.

Кроме красивых пляжей, еще одна недооцененная достопримечательность — величественная гора Ринджани, которая предлагает фантастические виды, но может быть несколько сложной для подъема. Для тех, кто не планирует покорять вершины, посещение водопадов и пышных тропических лесов – отличный выбор.