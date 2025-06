Топ-9 готелів на Барбадосі з розкішною природою та гламурною атмосферою. Відпустка босоніж на Карибському острові

Місця для проживання на Барбадосі наповнені сонцем, бірюзовими водами та білими пісками. Готелі пропонують комфортний відпочинок на Карибському острові та можуть похвалитися різноманітними атракціонами та активностями за межами їхніх стін. Ми склали список найкращих готелів Барбадосу, де високий комфорт поєднується з преміум-розкішшю, а навколишня краса іноді внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Район Бриджтауна вважається найкращим для проживання на Барбадосі. Тут готелі оточені історичною спадщиною, культурними розвагами, яскравими ринками та магазинами. Вулиці прикрашені дегустаційними залами рому та барвистими садами. Локації для зупинок поблизу села Батшеба вирізняються доступністю до садів Андромеди, тоді як готелі в районі Баджан пропонують кольорові фестивалі, нескінченні ріки рому та їжі, а також вражаючі костюми.

На сході острова можна дослідити культуру серфінгу та отримати незабутній досвід приборкання відкритих хвиль. Захід приваблює сім’ї та пари, які хочуть розслабитися в більш спокійних водах і скористатися широким спектром пропозицій "усе включено". Наш список найкращих готелів Барбадосу також включає місця для одинаків, які хочуть зануритися в глибоку культуру острова та його атмосферу в місцях відпочинку, де час уповільнив свій хід, дозволяючи зберегти справжню душу та красу острова. Чи то бутік-готель, чи то курорт – вибір за вами. З нашим оглядом у вас буде шанс точно влучити в ціль ваших бажань і мрій.

Гурмани мають бути готові, адже на Барбадосі можна насолоджуватися дегустаціями кави, рому, випічки, а також фруктів, які не є повсякденними: хлібним деревом, тамариндом і гуавою. Свіжий улов опиниться на вашому столі за пару годин разом із солодкою картоплею та маніоком. Ресторани в найкращих місцях для проживання на Барбадосі безпечно та смачно змусять вас закохатися в місцеву кухню та побалують делікатесами. Знайдіть своє особливе місце на острові в наших рекомендованих готелях Барбадосу для розкішної відпустки.

Розкішна зупинка на узбережжі Барбадосу – готель Coral Reef Club. Джерело: https://coralreefbarbados.com/

Coral Reef Club

Вінтажна пляжна садиба на Барбадосі, Coral Reef Club, прикрашена декором у стилі рифів, розкішними меблями в стилі ар-деко та атмосферою звуку прибою, що заповнює кожен відкритий простір. Певний романтизм творчого та старосвітського додає шарму та м’якості цьому невимушеному місцю відпочинку на Барбадосі.

Номери продовжують тему підводного Атлантиса, що піднявся з морського дна. Яскраві кольори коралового рифу можна знайти в меблях, на стінах або навіть на підлозі. Акценти делікатні, щоб не порушити гармонію потертих і коричневатих тонів плетених меблів. Розкішні люкси огортають вас балдахіном для сну, тоді як котеджі ведуть прямо до приватної ділянки саду. Вілли пропонують просторі приміщення, персональні особливості, такі як сад і басейн, а також підвищену приватність.

Варто відзначити майстерність шеф-кухаря в панорамній їдальні та професіоналізм міксологів у барі. Цей дует забезпечує смак буденного та додає яскравих відтінків до перебування в одному з найкращих розкішних готелів Барбадосу. Бар, прикрашений кріслами із зебровим принтом, проводить розважальні програми та живу карибську музику. Спа-програма включає кілька басейнів, масажі серед райського саду та чарівний павільйон для пар, де можна насолоджуватися різноманітними ритуалами та процедурами.

Готель пропонує пакет "Class A Arrival", який включає трансфер з аеропорту (на вибір транспорт), кошик із алкогольними напоями та квітами у вашому номері, а також продумані зручності, як-от закуски та спа-масаж після прибуття.

Coral Reef Club на Барбадосі – це готель, де картина раю оживає, дихає, випромінює аромат і огортає вас.

Найкрасивіша зупинка для відпустки на Барбадосі. Джерело: https://www.cobblerscove.com/

Cobblers Cove

Романтична привабливість Cobblers Cove нагадує сторінки глянцевих журналів. Його пляж із бірюзовими водами та рожевими парасольками, що гойдаються серед пишної зелені, готовий для вашої стрічки в соціальних мережах. Усамітнені та просторі апартаменти влаштовані так, щоб ви могли насолоджуватися спокоєм і ранковою йогою. Бананове листя та пальми створюють укриття від світу, надаючи всі його розкоші. Стримані відтінки меблів і хвилясті тканини створюють загальну гармонію в інтер’єрах, де ви є центром всесвіту. Незалежно від того, чи оберете ви багатокімнатний або багатоповерховий люкс, номер чи люкс у великій віллі, ви ніколи не почуватиметеся інакше, ніж на берегах Карибського моря.

Займіть своє рожеве крісло біля басейну або знайдіть затишний відокремлений куточок із книгою; ваш бажаний напій доставлять до вас, і ви загубитеся в моменті. Навряд чи ви довго залишитеся на шезлонгу, адже Cobblers Cove пропонує пригоди, які назавжди закарбуються у вашій пам’яті.

Створіть власну карту скарбів, щоб не пропустити жодної з захоплюючих активностей. Ви можете розпочати ранок із тренування або групового заняття йогою на сході сонця. Після смачного карибського сніданку прогуляйтеся садами до пальмового будинку. Якщо ви ніколи не грали в теніс, тут є шанс навчитися під керівництвом тренера. Обов’язковою на Барбадосі є прогулянка верхи по білому піщаному пляжу. У воді ви можете спробувати веслування на дошці, водні лижі, каякінг, снорклінг із ластами та навіть плавання з черепахами (у рятувальному жилеті). Cobblers Cove уособлює квінтесенцію готельного відпочинку на Барбадосі.

Елегантна та усамітнена зупинка на Барбадосі. Джерело: https://www.littlegoodharbourbarbados.com/

Little Good Harbor

Втечіть від суєти, залиште позаду норми етикету та претензійність на північно-західному узбережжі Барбадосу. Схований у прихованій перлині міста Шерманс у Сент-Люсі, Little Good Harbor пропонує відпочинок босоніж. Вас розмістять у маленькому, затишному та самодостатньому котеджі, де цілком можливий розслаблений відпочинок на узбережжі. Яскраво оформлені номери, прикрашені місцевими майстрами, поєднують плетені та плюшеві меблі. Тераси з різними краєвидами, включно з панорамами Карибського моря, доповнюють простір для відпочинку та відновлення. Усі люкси оснащені кухнями, де ви можете дотримуватися своїх дієтичних уподобань. Люкс із трьома спальнями розташований прямо біля води з власним доступом до саду та пляжу.

The Old Fort пропонує гастрономічний досвід на узбережжі з панорамними краєвидами бірюзових вод. The Fish Pot, прикрашений кораловим каменем із мистецькими акцентами, створює невимушену атмосферу, ідеальну для неквапливого сніданку ближче до полудня. Карибські та міжнародні страви, приготовані талановитим шеф-кухарем, дозволяють насолоджуватися делікатесами, які ще годину тому плавали в Карибському морі. Ваша вечеря на заході сонця буде чарівною, супроводжувана заспокійливим шумом хвиль і чудовим вибором ігристого вина до вашої трапези.

Little Good Harbor – ідеальний притулок для пар, які шукають приватності, і сімей, які прагнуть усамітнення та спокійної атмосфери.

Гламурна зупинка в готелі Sandy Lane Beach на Барбадосі. Джерело: https://sandpiperbarbados.com/

Kulik

Хоултаун на Барбадосі відомий своєю гамірною туристичною сценою та жвавою атмосферою. Sandpiper пропонує можливість відступити від метушні, зберігаючи при цьому доступ до численних зручностей. Хоча пляжна зона може залишатися гамірною, ви матимете власний розкішний простір, трохи піднятий над піском. Це дозволяє спостерігати за рухом вітрильників, не зазираючи через чиюсь голову. Тераса обладнана плюшевими шезлонгами та зонами відпочинку. Територія готелю прикрашена розкиданою садовою зеленню, що забезпечує відчуття приватності.

Для тих, хто прагне незабутнього досвіду, забронюйте люкс Kronschnep. Його вітальня може похвалитися панорамними краєвидами на море та приватним басейном, що гармонійно зливається з безкрайнім синім океаном. Двоповерхові люкси мають тераси на другому поверсі, що пропонують різні перспективи моря. Номери з доступом до саду випромінюють елегантність і яскравість, із принтами на подушках і узголів’ях, що занурюють вас у захоплюючу культуру острова. Ресторан під керівництвом шеф-кухаря Ендрю Джина та його талановитої команди пропонує кулінарну подорож із місцевих інгредієнтів поряд із імпортованими продуктами. Насолоджуйтесь кулінарними творіннями, які тішать як смак, так і око.

Поруч із готелем розташований спа-центр, що пропонує широкий спектр оновлювальних, терапевтичних і омолоджувальних процедур.

Kulik Hotel на Барбадосі уособлює один із найкращих досвідів відпочинку на острові, змушуючи вас прагнути повернутися з кожним візитом.

Мистецький підхід до зупинки на Барбадосі в готелі Colony Club. Джерело: https://www.sandylane.com/

Sandy Lane Beach

Одягнутися у ваш найкращий літній одяг – обов’язкова умова для відвідування одного з найгламурніших напрямків Барбадосу. Прогулюючись мармуровою терасою, прикрашеною брендовими подушками на кожному м’якому кріслі кремового та білого кольору, вас зустріне приголомшливий краєвид на воду та легкий бриз.

Західне узбережжя славиться своїми ідилічними пляжами, і пляж у Sandy Lane відповідає цій репутації. Атмосфера готелю створена для виконання всіх ваших бажань. Без необхідності дотримуватися жорстких планів, потурайте своїм примхам: учорашнє бажання зіграти в гольф сьогодні може змінитися неквапливою спа-сесією після ситного сніданку зі шведським столом. Спа-центр пропонує низку приємних і омолоджувальних процедур, щоб допомогти вам розслабитися, зарядитися енергією та освіжитися.

Бар із морозивом забезпечує грайливу втечу, пропонуючи трохи терапії для вашої внутрішньої дитини. Після того, як ви насолодитеся юнацькими радощами, настав час зосередитися на більш дорослих задоволеннях. Сім’ям не варто хвилюватися, адже клуб Treehouse Club пропонує заняття для дітей, поки дорослі досліджують різноманітні меню ресторанів і барів. Відпочиньте біля багаторівневого басейну з водоспадом і плюшевими шезлонгами, насолоджуючись освіжаючою пінья-коладою. Розкішні люкси та вілли Sandy Lane Hotel пропонують найкращий неопалладіанський карибський притулок, із тарифами від £737 за ніч.

Широкий краєвид на Карибське море з готелю Kulik на Барбадосі. Джерело: https://www.elegantresorts.co.uk/

Colony Club by Elegant Hotels

Після перетворення на розкішний напрямок, що приймає гостей із усього світу, Colony Club швидко заповнив свої 96 розкішних номерів і люксів. Готель пропонує безліч активностей і розваг, що задовольняють як тих, хто прагне відпочинку біля басейну, так і тих, хто хоче використати кожну мить життя. Ви можете зайнятися арт-терапією в клубі Cork and Canvas, де творчі душі збираються, щоб поділитися пристрастю до креативності та уяви. Спробуйте веслування на дошці, щоб осідлати хвилі та покращити баланс, або побалуйте себе спа-процедурами, які не лише борються з джетлагом, але й надають терапевтичні переваги, живлячи тіло, розум і душу, підвищуючи рівень енергії та когнітивні функції, поки ви відпочиваєте. Чи то плескання у водоспадах, прогулянки садами, чи дослідження місцевої культури на велосипеді в Хоултауні, тут є щось для кожного.

Насолоджуйтесь вишуканими стравами ресторану або смакуйте меню барбекю на пляжі з інгредієнтами, отриманими прямо з моря чи саду.

Colony Club by Elegant Hotels сяє своїм чотиридіамантовим рейтингом, обіцяючи найкращий готельний досвід на острові Барбадос у серці Карибів, із номерами від £376 за ніч.

Розкішна відпустка в Royal Fairmont Pavilion на Барбадосі. Джерело: https://www.elegantresorts.co.uk/

Fairmont Royal Pavilion

Протягом 80 років готель, що прикрашає західне узбережжя Барбадосу, приймає гостей. Хоча його назва та інтер’єр могли змінитися, атмосфера та дух теплоти залишилися незмінними. Те, що колись налічувало 12 номерів, тепер розширилося до 75, кожен із яких є розкішним притулком, прикрашеним майстерністю місцевих ремісників. Немає потреби змагатися за найкращий краєвид; кожен номер виходить на океан. Територія готелю нагадує розлогий райський сад, де пишна зелень тягнеться до неба, а доріжки ведуть до ландшафтних ставків, де лілії розквітають на світанку та засинають на заході сонця. Вирушайте в спеціальний ботанічний тур, щоб зануритися у світ рослин і отримати захоплюючі знання від експертів-гідів. Оберіть люкс на другому поверсі, щоб насолоджуватися додатковим простором і умебльованою терасою з трохи піднятим краєвидом на затоку Аллейн. На першому поверсі вийдіть прямо на пісок або пірніть в океан із вашого номера.

Готель зберігає старосвітську атмосферу завдяки ритуалу післяобіднього чаювання, доповненому смачними творіннями шеф-кухаря Тіма Палмера, які розширюють гастрономічні горизонти, включаючи баджанську кухню.

Fairmont Royal Pavilion чекає на вас серед 11 гектарів тропічних садів біля океану, за ціною від £967 за ніч.

Найкраща сімейна відпустка на Барбадосі в готелі Tamarind. Джерело: https://www.elegantresorts.co.uk/

Tamarind Hotel

Серед портфоліо Elegant Hotels Tamarind Hotel виділяється як один із найкращих сімейних курортів на Барбадосі. Розташований у затоці Пейнс, він є улюбленим місцем для сімей із маленькими дітьми, пропонуючи спокійну атмосферу та ніжні води, що омивають м’які піски, ідеальні для маленьких дослідників. Для більш авантюрних доступні каякінг і вітрильний спорт, а також можливості для дайвінгу для тих, хто достатньо сміливий, щоб відкрити яскравий підводний світ Барбадосу. Організовані дитячі активності знайомлять дітей із культурою острова, ремеслами та навіть місцевою говіркою. Маючи близько 100 номерів і люксів, інтер’єри Tamarind Hotel відображають барвистий підводний світ, що оточує Барбадос. Яскраві килими, принти та твори мистецтва створюють розкішний, але гармонійний притулок, де панує комфорт.

По всій території готелю гості знайдуть привабливі блакитні лагуни, оснащені обслуговуванням і барами. Охолоджені фрукти на шпажках забезпечують освіжаючий перекус, ідеальний для підзарядки перед наступною пригодою.

Насолоджуйтесь кулінарними шедеврами Барбадосу. Шеф-кухар готує спеціаліти, такі як летюча риба та роті, пропонуючи гостям повний смак баджанської кухні.

Tamarind Hotel – чудовий вибір для першого знайомства з Барбадосом, із середніми тарифами від £520 за ніч.

Коралова атмосфера в готелі The House на Барбадосі. Джерело: https://www.elegantresorts.co.uk/

Home by Elegant Hotels

Усамиітнений притулок "лише для дорослих" на Барбадосі чекає в Home by Elegant Hotels. Його спокійна атмосфера запрошує зняти взуття та повністю розслабитися протягом усієї відпустки. З усього 34 номерами гарантується персоналізоване розміщення та сервіс.

Смаковано оформлені номери з подушками у кораловому стилі, елегантними дзеркалами та затишними зонами відпочинку створюють гармонію комфорту та стилю. Готель пропонує пригоди для одиночних мандрівників і романтичні активності для пар.

Знайдіть своє місце під синьою парасолею на піщаному пляжі та насолоджуйтесь захоплюючим фільмом разом із іншими гостями, коли мінливі відтінки моря створюють замилуваний фон, посилюючи ваш релакс.

Скористайтеся великими блакитними лагунами, де можна потягувати коктейлі для дорослих і смакувати вишукані закуски. З програмою "усе включено" насолоджуйтесь пропозиціями італійських ресторанів і атмосферних барів. Чи то спа-процедури, чи верхова їзда, водні види спорту чи екскурсії, відпочинок у бібліотеці чи заняття у фітнес-клубі – кожен знайде щось для себе під час перебування, чи то сам, чи з партнером.

Home by Elegant Hotels прикрашає Барбадос і виділяється серед відпочинкових готелів своїм підходом для молодих душею.