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Война в Украине

Частая атака дронов на Одессу, вызывающая обеспокоенность

Александр КоваленкоАлександр Коваленко

Частая атака дронов на Одессу, вызывающая обеспокоенность
Частая атака дронов на Одессу, вызывающая обеспокоенность

Сегодня днём РОВ осуществили налёт на Одесскую область, буквально час назад…

Дюжина дронов, но днём. Не 30 и не 50, но есть моменты, которые вызывают обеспокоенность. А именно то, что в целом, вот уже как почти неделю РОВ не проводили массовых, централизованных налётов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".

Кто-то может парировать, как же так, 26 июля был массированный налёт – 208 дронов. Вот только 208 это не массированный, концентрированный налёт в 400, 500 и более дронов. А теперь к сути в цифрах, которые никогда не врут.

По дронам конкретизация с цифрами.

В ночь на 19 июля РОВ применили 344 дрона Shahed-136/"Гербера"/"Пародия". Неиспользованными, ориентировочно, оставалось более 160 дронов.

В ночь на 20 июля РОВ применили 57 дронов, накопление более 150 или 310 по итогу двух суток.

В ночь на 21 июля РОВ применили 426 дрона. Ориентировочно запас – около 100.

В ночь на 22 июля – 42 дронов, накопление за сутки более 160, суммарно за двое суток – более 260.

В ночь на 23 июля – 71 дрон, накопление за сутки более 130, суммарно за трое суток – около 500.

В ночь на 24 июля – 107 дрон, накопление за сутки более 100, суммарно за четверо суток – около 600.

В ночь на 25 июля – 63 дрона, накопление за сутки около 140, суммарно за пять суток – около 750.

В ночь на 26 июля – 208 дронов, накопление за сутки около нуля, суммарно за шестые сутки сохраняется в пределах 750, а по итогу суточного производства более 950 дронов.

В ночь на 27 июля – 83 дрона, накопление за сутки более 120, суммарно за седьмые сутки – более 1 100.

К концу 27 июля, посредством производства у РОВ будет накопленный потенциал в 1 300 дронов.

Это говорит о том, что угроза массированного, концентрированного налёта РОВ становится всё более и более гипертрофированной! Или РОВ настоятельно накапливают дроны, для куда более масштабного террора под определённую дату, например – 24 августа, или в ближайшее время мы увидим рекордный массированный налёт.

Источник:Telegram

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