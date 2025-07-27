Путешествия на паровозах из Лондона открывают доступ к скрытым ландшафтам Британии.

Между августом и октябрем 2025 года из Лондона в разные уголки Англии отправятся однодневные путешествия на паровозах. Эти планируемые путешествия будут проходить в определенные даты и включать прибрежные и сельские маршруты, которые будут обслуживаться историческими локомотивами. Каждая поездка начинается в Лондоне ранним утром, предусматривает время для посещения пункта назначения и возвращения в город вечером.

Маршруты охватывают несколько живописных и исторически значимых направлений, в частности:

Cumbrian Mountain Express - суббота, 2 августа и 11 октября

- суббота, 2 августа и 11 октября West Somerset Steam Express - суббота, 9 августа и 13 сентября

- суббота, 9 августа и 13 сентября Dorset Coast Express - четверг, 14 августа

- четверг, 14 августа Swanage Belle - среда, 10 сентября

- среда, 10 сентября Cumbrian Coast Express - суббота, 20 сентября

- суббота, 20 сентября Peak Forester - воскресенье, 19 октября

Эти разные локации предоставляют путешественникам возможность исследовать разнообразные ландшафты и исторические железные дороги Англии.

Путешественники также смогут посетить конкретные достопримечательности и пешеходные маршруты во время этих экскурсий. Путешествие в Свонедж предлагает возможность подняться на Баллард-Даун, откуда открываются широкие виды на море и сельскую местность. Маршрут в Карлайл включает время для исследования моста Иден и участков тропы Адрианового вала, которая начинается вблизи города и простирается через северную Англию. На маршруте в Дорсет пассажиры могут прогуляться вдоль пляжа Чесил, длинной и впечатляющей галечной формации, соединяющей остров Портленд.

West Somerset Steam Express открывает доступ к нескольким природным объектам, в частности к национальному парку Эксмур, который граничит с городом Майнхед. Пешеходы также могут пройти по частям Юго-Западной прибрежной тропы с этого же места, наслаждаясь видами со скал и прибрежными пейзажами. Путешествующие по маршруту Peak Forester могут исследовать известняковое ущелье Матлок-Бат или насладиться видами с канатной дороги Heights of Abraham, оба из которых расположены недалеко от железнодорожных остановок.

Тропинки на вершинах скал открывают впечатляющие прибрежные виды. Источник: unsplash

Эта обновленная серия поездок на паровозах предлагает больше, чем просто исторический опыт. И гости Лондона, и местные путешественники получают более легкий доступ к сельским и прибрежным районам, к которым трудно добраться без автомобиля. Сочетая исторические железные дороги с известными природными локациями, эти маршруты предлагают простой способ насладиться однодневными поездками через несколько графств.