AirAsia Malaysia начнет операцию двух новых прямых маршрутов в Понтианак, столицу провинции Западный Калимантан в Индонезии, в сентябре 2025 года. Рейсы будут отправляться из Куала-Лумпура и Кучинга, что сделает AirAsia единственной авиакомпанией, обеспечивающей международное авиасообщение с этим городом. Это развитие является частью более широкой экспансии авиакомпании на вторичные направления по всей Индонезии.

Новые маршруты увеличивают общее количество индонезийских направлений AirAsia до 17 и отражают постоянные усилия по улучшению регионального авиасообщения. Помимо расширения выбора путешествий, прямые маршруты, как ожидается, снизят потребность в стыковочных рейсах в пределах Индонезии. Пассажиры могут рассчитывать на несколько практических улучшений:

Быстрый доступ к западному Борнео

Упрощенные маршруты путешествий

Меньше пересадок при планировании трансграничных поездок Малайзия и Индонезия открывают новые прямые авиарейсы для упрощения путешествий в Борнео

Прибывающие в Понтианак найдут несколько достопримечательностей в пределах легкой досягаемости от города. Таман Алун Капуас расположен на берегах реки Капуас, имеет открытые зеленые зоны и является популярным местом для вечерних прогулок и социальных встреч. Защищенный лес Гунунг Амбаванг, расположенный неподалеку от города, предлагает доступ к естественным тропам и местной дикой природе. Пантай Джунгкат, расположенный вдоль побережья, предлагает тихую пляжную атмосферу с мягкими водами и возможностями наблюдать традиционные рыболовные практики.

Маршрут между Кучингом и Понтианаком также улучшает доступ для индонезийских посетителей в части Саравака. Центр дикой природы Семенггох, расположенный примерно в 20 километрах от Кучинга, известен своей программой реабилитации орангутанов. Пещера Фейри вблизи Бау дает возможность исследовать большие природные пещеры, образованные в известняковых скалах. Посетители могут также добраться до Национального парка Бако на лодке от причала Кампунг Бако, где тропы и лесные среды являются домом для нескольких местных видов.

Прямые перелеты делают Национальный парк Бако более доступным. Источник: unsplash

Эти дополнительные рейсы способствуют более легкой трансграничной мобильности и отвечают растущему интересу к менее посещаемым региональным направлениям. Возможность путешествовать напрямую между городами, такими как Понтианак и Кучинг, сокращает время в пути и уменьшает сложность планировки. Это развитие является значительным улучшением в вариантах авиапутешествий на Борнео, облегчая доступ в регион как для местных, так и для международных путешественников.