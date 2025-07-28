Лучшие отели в квартале Маре в Париже: почувствуйте роскошный отдых каждой клеточкой
Если вы мечтаете о путешествии в Париж, чтобы увидеть аутентичную архитектуру и отправиться на шоппинг по различным предметам гардероба и сувенирам, не сомневайтесь и направляйтесь в район Маре. Он расположен в 4-м округе Парижа и имеет собственную богатую историю, включая знаменитый еврейский квартал.
Этот известный район славится атмосферными галереями и музеями, уютными ресторанами и роскошными отелями Маре. Здесь все способствует королевскому отдыху – от изысканного дизайна номеров до соблазнительной кухни.
Наш список лучших отелей района Маре в Париже также включает заведение, которое получило титул самого сексуального. Он вдохновил Франсуа Трюффо на создание фильма, получившего огромную популярность среди киноманов.
Sinful Paris
Отель Sinner Paris (ранее известный как Sinful Paris) остается открытым по состоянию на 2025 год и продолжает работать как один из самых известных и стильных отелей в районе Маре, Париж. Согласно актуальной информации, оно является популярным 5-звездным заведением, известным своим уникальным дизайном, современным шиком и провокационной атмосферой, сочетающей элементы исторического наследия с современными акцентами. Отель расположен в самом сердце Маре, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет исследовать модные бары, рестораны и бутики этого района.
Адрес : 116 Rue du Temple, 75003 Париж, Франция
Вебсайт : http://www.sinnerparis.com
Hotel Jacques de Molay
В самом сердце Парижа, прямо на площади Республики, удобно расположен отель Jacques de Molay. Он построен на историческом месте, где когда-то была часовня, поэтому имеет благородную атмосферу. Заведение занимает достойное место среди гостиниц Маре, Париж. Поблизости находятся знаменитый мост Помпиду и живописный канал Сен-Мартен.
Все номера отеля в Маре, Париж, Франция, элегантно меблированы качественной мебелью и практичной техникой. Благодаря бесплатному Wi-Fi, гости всегда могут проверить электронную почту и быть в курсе мировых новостей. Вы можете выбрать, куда пойти на досуге – в тренажерный зал или сауну. Расслабиться и отвлечься от грустных мыслей можно в уютном баре с бокалом соблазнительного коктейля и порцией фирменного десерта.
Адрес : 94 Rue des Archives, 75003 Париж, Франция
Вебсайт : http://www.hoteljacquesdemolay.com
Hotel Les Tournelles
Отель Les Tournelles расположен в центральной части района Маре, в нескольких шагах от площади Вогезов. Он имеет круглосуточную стойку регистрации. Станция метро Сен-Поль находится в пешей доступности.
Один из лучших отелей района Маре в Париже расположен в старом историческом здании, когда-то бывшем домом герцога Бедфорда. Известный регент Французского королевства имел репутацию тонкого эстета, отразившееся в архитектурном дизайне здания.
Все номера отеля оформлены со вкусом, элегантной мебелью и функциональной техникой. Они оснащены кондиционерами и ванными комнатами с душем, феном и косметикой люксовых брендов. Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля. Есть уютная библиотека-лаунж, круглосуточный бар самообслуживания и просторная комната для сытных завтраков, расположенная в подвале с поразительным каменным сводом.
Адрес : 16 Rue de Birague, 75004 Париж, Франция
Вебсайт : http://www.lestournelles.com
Hotel Jules & Jim
Если вам интересны отели в Маре, Париж, Франция, где созданы все условия для спокойного и мирного отдыха, выбирайте Jules & Jim. Он расположен в уединенном месте, и доступ возможен только через ресепшн, после чего вы попадете в секретный внутренний двор с пышным садом. В лобби отеля представлены отличные работы лучших фотографов Парижа.
Изюминкой вашего отдыха станет уникальное предложение отеля в Париже, Маре – полуторачасовая экскурсия с персональным гидом на стильном Citroën DS. Стоимость такой поездки составляет 190 евро для одного-трех отдыхающих. Во время путешествия вы можете насладиться удивительными пейзажами Парижа и увидеть город глазами местных жителей.
Адрес : 11 Rue des Gravilliers, 75003 Париж, Франция
Вебсайт : http://www.hoteljulesetjim.com
Hotel National Des Arts et Métiers
Один из лучших отелей района Маре в Париже мастерски воплотил концепцию использования экологических материалов и революционных архитектурных технологий.
Просторные и комфортные номера отеля имеют первоклассную отделку из тесаного камня и бесшовного мозаичного пола, высокопрочной стали и благородного дерева. Они оснащены минибаром для хранения охлажденных напитков, кофемашиной и роскошными кроватями для крепкого сна.
В некоторых номерах отеля (Париж, Франция, Маре) есть балкон с комфортной мебелью для отдыха на открытом воздухе. Так приятно наслаждаться великолепными видами романтического Парижа или живописного внутреннего двора отеля.
Лучшие отели в Париже идеально подходят для духовной перезагрузки и подзарядки. По желанию вы можете выбрать подходящий комплекс упражнений в тренажерном зале или пройти курс омолаживающих процедур в салоне красоты.
Адрес : 243 Rue Saint-Martin, 75003 Париж, Франция
Вебсайт : http://www.hotelnational.paris
Hotel de Jobo
Отели в районе Маре в Париже действительно прекрасны. Hôtel de Joséphine Bonaparte является исключением. Расположен в уютном районе 4-го округа Парижа и гармонично сочетает инновационную архитектуру с изысканными винтажными элементами.
Одной из ключевых особенностей отеля в районе Маре в Париже есть использование оригинального леопардового принта в дизайне интерьера. Если вы поклонник французской элегантности и романтики, это место вам понравится.
Популярные достопримечательности Парижа расположены неподалеку от заведения. Обязательно включите в свой список прогулок посещение загадочных Люксембургских садов с безупречно подстриженной зеленью, которую можно найти только во Франции.
Адрес : 10 Rue d'Ormesson, 75004 Париж, Франция
Вебсайт : http://www.hoteldejobo.paris
Villa Beaumarchais
Лучшие отели Маре характеризуются комфортной обстановкой и изысканным дизайном. Один из них, Villa Beaumarchais, приглашает путешественников ощутить все прелести королевского отдыха.
Номера четырехзвездочного отеля Маре, Париж, Франция, оснащены кондиционерами, имеют элегантные декоративные элементы и бесплатный доступ в Интернет. Изюминкой отеля есть просторный ресторан со стеклянной крышей и уютный бар с широким выбором коктейлей и закусок.
Отель Маре, Париж, Франция, окруженный великолепными художественными галереями и музеями, где можно провести досуг, окружены красотой: Each x Other, Michel Rein, Carnavalet, Galerie Liberal-Bruant. Вы можете поддерживать хорошую физическую форму в тренажерном зале.
Адрес : 5 Rue des Arquebusiers, 75003 Париж, Франция
Вебсайт : http://www.villabeaumarchais.com
Hotel Les Bains
Многие гостиницы в районе Маре в Париже были построены на месте других заведений, которые были очень популярны в предыдущие годы. Например, бутик-отель Les Bains расположен в здании, которое раньше было ночным клубом, регулярно посещавшим Мик Джаггер. Сегодня у него гламурная атмосфера, типичная для французской столицы. Заведение окружено художественными галереями, гостеприимными кафе и ресторанами с великолепной кухней.
Лучшие отели в Маре располагают роскошными бассейнами с бирюзовой водой. Hotel Les Bains с радостью поддерживает эту традицию. Если вы хотите испытать яркие эмоции под ритмы зажигательных танцев, направляйтесь в подземный ночной клуб отеля, который всегда громкий и многолюдный.
Адрес : 7 Rue du Bourg l'Abbé, 75003 Париж, Франция
Вебсайт : http://www.lesbains-paris.com
Hotel du Petit Moulin
Современная бутик-отель du Petit Moulin была построена на месте одной из старейших пекарен Парижа. Создатели отеля, Надя Мурано и Дэни Нурри, приложили много усилий, чтобы создать эффектный современный вид одного из самых стильных отелей в Маре.
Декоративное оформление отеля было доверено Кристиану Лакруа. Результаты его работы превзошли все ожидания учредителей отеля. В итоге номера были оформлены с органическим соединением спокойных тонов и насыщенных оттенков. Использовались популярные эффекты оптической иллюзии, сочетания винтажных элементов и модных тенденций. Многие номера украшены гламурными работами Лакруа.
Адрес : 29-31 Rue de Poitou, 75003 Париж, Франция
Вебсайт : http://www.hotelpetitmoulin.com
Pavillon de la Reine
Один из лучших отелей района Маре в Париже, Pavillon de la Reine, уютно расположен на одной из красивейших площадей Парижа. Он идеально дополняет архитектуру района и стал настоящим райским уголком в центре пульсирующей французской столицы.
Любитель среди лучших отелей Маре, этот отель привлекает гостей очаровательной атмосферой, которая приглашает насладиться приятным пребыванием в королевском комфорте. Шикарная пятизвездочная гостиница гармонично оформлена как снаружи, так и внутри.
Заведение окружено живописной территорией с пышной зеленью и элегантным фонтаном. Гости могут воспользоваться услугами консьержа, который может забронировать столики в ресторане или заказать билеты в оперу или театральную ложу. Pavillon de la Reine предлагает бесплатную частную парковку, просторный конференц-зал, уютную террасу и бесплатный Wi-Fi. Для незабываемой прогулки по городу можно арендовать велосипеды.
Адрес : 28 Place des Vosges, 75003 Париж, Франция
Вебсайт : http://www.pavillondelareine.com
Hotel Georgette
Список лучших отелей района Маре в Париже, Франция, обязательно включает в себя Georgette, расположенный вблизи Центра Жоржа Помпиду и легендарной площади Республики. Заведение с круглосуточной стойкой регистрации пронизано духом волшебной романтики.
Гости могут воспользоваться парковкой и услугами хранения багажа. Просторные и стильно оформленные номера имеют все для роскошного пребывания, от телевизоров с плоским экраном до бесплатных средств по уходу за телом и волосами.
Лучшие отели в Париже славятся своим непревзойденным шармом, где можно отдохнуть и полностью отвлечься от мирских забот. Забронируйте одноместный или двухместный номер заранее и угостите себя гламурным шиком. Желаем волшебного путешествия и множества положительных эмоций!
Адрес : 36 Rue du Grenier-Saint-Lazare, 75003 Париж, Франция
Вебсайт : http://www.hotelgeorgette.com