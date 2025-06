Пятизвездочные отели Лондона: как насладиться роскошью и комфортом в столице Великобритании

Лондон – один из самых популярных и красивых городов мира. Здесь есть все: от исторических достопримечательностей и музеев до современных развлечений и шопинга. Пятизвездочные отели Лондона – это отдельный мир, где вы почувствуете себя королевским лицом, погрузившись в изысканный дизайн, первоклассный сервис, отличную кухню, спа-центры, бассейны и тренажерные залы.

Как выбрать лучшую гостиницу среди такого разнообразия? Как не переплатить и не разочароваться в качестве? Как найти отель, который будет отвечать вашим вкусам и потребностям? Чтобы помочь с этим, мы подготовили список из топ-10 лучших пятизвездочных отелей Лондона, получивших высокие оценки от путешественников и экспертов. В этом списке вы найдете отели разных стилей, ценовых категорий и расположений, но объединены одной чертой – безупречным качеством и атмосферой роскоши.

The Londoner

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Современная гостиница с клубом, ресторанами, баром на крыше и спа-центром.

Адрес : 38 Leicester Square, London WC2H 7DX

: 38 Leicester Square, London WC2H 7DX Телефон : 020 7451 0101

: 020 7451 0101 Вебсайт : https://www.thelondoner.com/

: https://www.thelondoner.com/ Рейтинг : 4.5 ⭐

The Londoner – это целый городской курорт, где вы можете насладиться всеми прелестями жизни в столице Великобритании. Расположенный на площади Лестер, в самом сердце Лондона, The Londoner предлагает 350 роскошных номеров и люксов, включая потрясающие пентхаусы с панорамными видами на город. Все достопримечательности, музеи, театры, магазины и рестораны находятся в пешей доступности.

В The Londoner есть шесть концептуальных ресторанов и баров, лаундж на крыше, где можно насладиться изысканной едой и напитками с видами ночного Лондона. Релаксация и уход за здоровьем и красотой предлагает спа-центр с бассейном, тренажерным залом, клиникой суперпитания и салоном красоты. The Residence, частный клуб, доступный только для гостей отеля, предлагает приватность и эксклюзивность.

The Londoner совмещает современность и классику, роскошь и комфорт, разнообразие и индивидуальность. Это отель, который сделает ваше пребывание в Лондоне незабываемым.

The Guardsman

Отель с видом на Букингемский дворец. Источник: the Pixabay website

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Роскошный курортный отель с баром и видами на Букингемский дворец.

Адрес : 1 Vandon St, London SW1H 0AH

: 1 Vandon St, London SW1H 0AH Телефон : 020 7309 9200

: 020 7309 9200 Вебсайт : https://www.guardsmanhotel.com/

: https://www.guardsmanhotel.com/ Рейтинг : 4.8 ⭐

The Guardsman – самый интимный и элитный отель в Лондоне. Построенный в стиле частного клуба, расположен в пешей доступности от Букингемского дворца. Пейзажи поразят вас изысканностью королевской резиденции.

The Guardsman предлагает 53 номера и люксы, которые порадуют изысканным вкусом и комфортом. Наличие балконов и террас обеспечивает удивительные виды на город. В номерах есть кровати с пуховыми подушками, телевизоры с плоским экраном, минибары, кофеварки и ванные комнаты с душем и ванной.

В ресторане и баре The Guardsman предлагается вкусная еда и напитки британской и европейской кухни, а также фирменные коктейли и вина. Уютный приватный клуб The Residence поможет вам уединиться и расслабиться.

The Guardsman – это самый элитный отель, сочетающий традиции и современность, роскошь и комфорт, индивидуальность и сервис. Он подарит вам незабываемые впечатления от Лондона.

Pan Pacific London

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Роскошная гостиница с изысканным дизайном, тренажерным залом, клиникой и рестораном. Сочетает элегантную роскошь и высокий уровень комфорта, расположенный в пешей доступности от многих достопримечательностей.

Адрес : 80 Houndsditch, London EC3A 7AB

: 80 Houndsditch, London EC3A 7AB Телефон : 020 7118 6888

: 020 7118 6888 Вебсайт : https://www.panpacific.com/en/hotels-resorts/united-kingdom/london

: https://www.panpacific.com/en/hotels-resorts/united-kingdom/london Рейтинг : 4.7 ⭐

Pan Pacific London располагает 350 просторными номерами и люксами с балконами и террасами, оформленными с изысканным вкусом. Каждый номер оснащен кондиционером, телевизором, кофеваркой, феном, утюгом и ванной комнатой с туалетными принадлежностями.

Pan Pacific предлагает выбор из шести ресторанов и баров, подающих разнообразные кухни – от азиатской до европейской. Попробуйте фирменные блюда в Straits Kitchen, насладитесь коктейлем в Ginger Lily Bar, поужинайте на крыше в Orchid Lounge или закажите обслуживание в номер.

Pan Pacific предлагает бесплатный оздоровительный центр с панорамным крытым бассейном, саунами, процедурными кабинетами и тренажерным залом.

Pan Pacific London – это роскошная гостиница, которая подходит для любого события, от деловой поездки до романтического уикенда. Забронируйте номер в одном из лучших пятизвездочных отелей Лондона – Pan Pacific London – и удовлетворите все свои желания!

Vintry & Mercer

Лондонский Тауэр. Источник: the Pixabay website

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Стильный отель с фитнес-центром, баром и рестораном расположен в историческом районе Лондона, известном торговлей вином и текстилем.

Адрес : 19-20 Garlick Hill, London EC4V 2AU

: 19-20 Garlick Hill, London EC4V 2AU Телефон : 020 3908 8088

: 020 3908 8088 Вебсайт : https://www.vintryandmercer.com/

: https://www.vintryandmercer.com/ Рейтинг : 4.8 ⭐

Vintry & Mercer имеет 92 уютных номера и люксы. В номерах есть кровати с бархатными подушками, телевизоры, кофеварки, халаты и тапочки. В ванных комнатах есть души.

Vintry & Mercer предлагает вкусную еду и напитки в двух ресторанах и баре. Попробуйте средиземноморскую кухню в Vintry Kitchen, азиатскую кухню в ресторане Mercer Roof Terrace или коктейли в баре Do Not Disturb. Все приготовлено с любовью и качеством.

Vintry & Mercer – одна из лучших гостиниц Лондона, чтобы ощутить мир истории!

Shangri-La The Shard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Прекрасный отель с видами на город и реку Темзу, расположенный на верхних этажах небоскреба The Shard.

Адрес : 31 St Thomas St, London SE1 9QU

: 31 St Thomas St, London SE1 9QU Телефон : 020 7234 8000

: 020 7234 8000 Вебсайт : https://www.shangri-la.com/en/london/shangrila/

: https://www.shangri-la.com/en/london/shangrila/ Рейтинг : 4.6 ⭐

Shangri-La The Shard имеет 202 номера и люксы, каждый с панорамными окнами, телевизором, кофеваркой, биноклем и ванной комнатой с подогревом полов. Удивительные виды на такие достопримечательности, как Тейт Модерн, Шекспировский Глобус, рынок Боро и собор Святого Павла, порадуют глаз.

Shangri-La The Shard предлагает вкусную еду и напитки в трех ресторанах и барах. Наслаждайтесь изысканной кухней в ресторане TING, коктейлем в баре GONG или ужином на крыше в Bar 31 Lounge.

Shangri-La The Shard – пятизвездочный отель, который удовлетворит все ваши желания и потребности.

Rosewood London

Простой номер в 5-звездном отеле Лондона. Источник: the Pixabay website

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Элегантная гостиница с просторными номерами, рестораном, баром и красивым двориком, сочетающим элегантную роскошь, британское наследие и современный стиль.

Адрес : 252 High Holborn, London WC1V 7EN

: 252 High Holborn, London WC1V 7EN Телефон : 020 7781 8888

: 020 7781 8888 Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/en/london

: https://www.rosewoodhotels.com/en/london Рейтинг : 4.7 ⭐

Rosewood London располагает 306 уютными номерами и люксами, оборудованными кроватями с пуховыми подушками, телевизорами, кофеварками, душами и ваннами.

Rosewood предлагает три ресторана и бара с вкусной едой и напитками. Наслаждайтесь изысканной кухней в ресторане Mirror Room, коктейлем в баре Scarfes или ужином в Holborn Dining Room.

В Rosewood вы можете расслабиться и позаботиться о здоровье и красоте в спа-центре с саунами, процедурными кабинетами и тренажерным залом.

Rosewood London – элегантная пятизвездочная гостиница, которая идеально подходит для любого события и удовлетворяет все потребности и желания.

The Savoy

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Всемирно известная гостиница с классическим интерьером, ресторанами, баром и театром. Это символ роскоши и традиций в Лондоне, расположенный на берегу Темзы, у моста Ватерлоо и Трафальгарской площади.

Адрес : Strand, London WC2R 0EZ

: Strand, London WC2R 0EZ Телефон : 020 7836 4343

: 020 7836 4343 Вебсайт : https://www.thesavoylondon.com/

: https://www.thesavoylondon.com/ Рейтинг : 4.7 ⭐

The Savoy имеет 267 номеров и люксов, оформленных в классическом или ар-деко стиле с видами на реку или город. В номерах есть кровати с пуховыми подушками, телевизоры, кофеварки, халаты и тапочки.

Семь ресторанов отеля приятно удивят разнообразием кухни. Наслаждайтесь французской кухней в Savoy Grill, английской кухней в Simpson's in the Strand, азиатской кухней в Kaspar's Seafood Bar and Grill или чаем в Thames Foyer.

Массаж и парная в The Savoy – шикарный спа-центр с саунами, процедурными кабинетами и тренажерным залом.

The Savoy – роскошная пятизвездочная гостиница для любого события. Незабываемый уикенд гарантирован!

The Langham London

Спа-центры в лучших отелях Лондона. Источник: the Pixabay website

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Роскошный отель с историей, спа-центром, бассейном и рестораном со звездой Мишлен, расположенный в центре Лондона вблизи многих достопримечательностей.

Адрес : 1C Portland Pl, London W1B 1JA

: 1C Portland Pl, London W1B 1JA Телефон : 020 7636 1000

: 020 7636 1000 Вебсайт : https://www.langhamhotels.com/

: https://www.langhamhotels.com/ Рейтинг : 4.6 ⭐

The Langham London располагает 267 номерами и люксами с прекрасными видами, оформленными в классическом или ар-деко стиле. Номера оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания.

В The Langham London можно насладиться вкусной едой и напитками в семи ресторанах и барах. Изысканная еда и выдержанные напитки – ключ к идеальному вечеру.

Полный релакс ждет вас в спа-центре The Langham. Посетите сауну или процедурный кабинет или наслаждайтесь вкусным чаем или освежающим коктейлем в баре.

The Langham London – незабываемый опыт. Это одна из самых памятных пятизвездочных гостиниц столицы.

Montcalm Royal London House

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 из 5)

Современная гостиница, сочетающая современность, роскошь и удобство. Расположен в бывшем здании Королевской почты со спа-центром, бассейном, тренажерным залом и баром на крыше.

Адрес : Royal London House, 22-25 Finsbury Square, London EC2A 1DX

: Royal London House, 22-25 Finsbury Square, London EC2A 1DX Телефон : 020 3873 4000

: 020 3873 4000 Вебсайт : https://www.montcalmroyallondoncity.co.uk/

: https://www.montcalmroyallondoncity.co.uk/ Рейтинг : 4.4 ⭐

Montcalm Royal London House имеет 253 номера и люксы с балконами и террасами, оформленные в светлых тонах. Номера с кондиционером оснащены телевизором, кофеваркой, феном, утюгом и ванной комнатой.

Отель Montcalm Royal London House предлагает два ресторана и бар. Наслаждайтесь британской кухней в ресторане Burdock, международной кухней в ресторане Aviary или коктейлем в баре на крыше с панорамными видами на город.

Отель Montcalm Royal London House предлагает бесплатный спа-центр с бассейном, саунами, процедурными кабинетами и тренажерным залом.

Montcalm Royal London House – одна из лучших пятизвездочных гостиниц Лондона. Почувствуйте себя светским человеком и наслаждайтесь роскошью.

Sofitel London St James

Ресторан со звездой Мишлен в отеле Лондона. Источник: the Pixabay website

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Изысканный отель с французским шармом, спа-центром, тренажерным залом и рестораном. Расположен в лондонском районе Вест-Энд и отмечен звездой Мишлен.

Адрес : 6 Waterloo Pl, St. James's, London SW1Y 4AN

: 6 Waterloo Pl, St. James's, London SW1Y 4AN Телефон : 020 7747 2200

: 020 7747 2200 Вебсайт : https://www.sofitel-london-st-james.com/

: https://www.sofitel-london-st-james.com/ Рейтинг : 4.6 ⭐

Sofitel London St James располагает 183 номерами и люксами, оформленными в 2019 году французским дизайнером Пьером-Ивом Рошоном. Интерьер новых номеров сочетает британский дизайн в стиле Лондона 1960-х с современной французской элегантностью. Номера оснащены бесплатным Wi-Fi, письменным столом, кроватью Sofitel MyBed, ванной или дождевым душем, туалетными принадлежностями Diptyque, телевизором с плоским экраном и аудиосистемой iDock. Предоставляется подготовка кровати ко сну.

Sofitel London St James предлагает вкусную еду и напитки в трех ресторанах и барах. Наслаждайтесь изысканной кухней в Wild Honey St James, коктейлем в баре St James или ужином в ресторане The Balcon.

Расслабьтесь, сделайте массаж или потренируйтесь в Sofitel London St James с бесплатным спа-центром с саунами, процедурными кабинетами и тренажерным залом.

Sofitel London St James – изысканная гостиница, одна из лучших пятизвездочных отелей Лондона.

В этой статье мы рассмотрели топ-10 лучших пятизвездочных отелей Лондона, которые обрадуют вас качеством, сервисом, расположением и атмосферой. Выбирайте любой из них в зависимости от ваших вкусов, потребностей и бюджета и наслаждайтесь пребыванием в столице Великобритании. Мы желаем вам приятного путешествия и спокойного отдыха!