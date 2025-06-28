Топ-12 лучших отелей в Алгарве Португалия: роскошные интерьеры, королевская кухня и развлечения на любой вкус
Алгарве – это потрясающий край золотых песков и бирюзовых вод Атлантического океана, нежно ласкающих прибрежные скалы. Когда речь идет об отдыхе, здесь нет скучных оттенков – лишь первоклассные удобства роскошных отелей, изысканная кухня от талантливых шеф-поваров и увлекательные перехватывающие дыхание развлечения.
Очаровательную атмосферу для отдыхающих создают уютные пляжи в рыбацких селениях и изумрудные виноградники с сочными ягодами, купающимися в теплом и светлом солнце. Лучшие гостиницы в Алгарве приглашают путешественников в другое измерение с роскошными интерьерами, кулинарными шедеврами, оживленными дискотеками и увлекательным серфингом.
Для гостей нашего ресурса мы подготовили список отличных отелей в Алгарве, раскрывая все секреты отдыха с португальским акцентом. Мы верим, что среди этих вариантов вы обязательно найдете самый подходящий по атмосфере и перечень предлагаемых услуг.
Наш обзор охватывает как многоэтажные отели, так и бутик-заведения с уютной атмосферой. Как эксперты по путешествиям, мы всегда обращаем внимание на следующие аспекты:
- Особенности дизайна интерьеров.
- Расположение отелей относительно моря и достопримечательностей Алгарве.
- Уровень сервиса и дополнительные бонусы для гостей.
- Наличие сертификатов подтверждающих постоянное развитие заведения.
Мы внимательно следим за новинками и регулярно обновляем наши списки, чтобы у наших читателей всегда была актуальная подробная информация о новых заведениях и гостиницах с опытом.
Casa Brava
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Casa Brava Guest House, лучшее место для отдыха в - Алгарве, расположен в живописной местности Баррокал, между бирюзовыми волнами Атлантики и холмами Серра. Отель возник как небольшая каменная ферма, окруженная пышным садом с оливковыми и пробковыми деревьями.
Его владельцы, Марк и Жюли Пинто, тщательно восстановили его с аутентичными нюансами. Теперь гости могут насладиться просторными спальнями и стильными ванными комнатами с королевскими удобствами.
Отдыхающих привлекает изысканный декор номеров в минималистическом стиле. Владельцы отеля предпочитают экологичность и использование натуральных материалов. В номерах есть мыло из оливкового масла и свечи без вредных добавок.
Дополнительные услуги отеля включают: элитное "наполнение" номеров:
- Наличие спутникового телевидения и увлекательной литературы для чтения.
- Продуманный дизайн номеров с использованием бытовой техники и практичных устройств – стиральная машина, холодильник, утюг и фен.
- Наличие машины для заваривания ароматного чая и кофе.
Изюминкой Casa Brava уютный дворик с печью на дровах, где гости всегда чувствуют тепло и домашний уют.
7 причин посетить Casa Brava этим летом:
- Наслаждайтесь органическим веганским завтраком на свежем воздухе в дворике с гамаками.
- Расслабьтесь у бассейна с бокалом нежного вина или поплавайте в бирюзовой воде бассейна.
- Прогуляться по живописному саду с фруктами и овощами, которые используются для приготовления роскошных обедов и ужинов.
- Посетите лаундж, оформленный в средиземноморском стиле, с большим количеством вкусных десертов и коктейлей.
- Поучаствовать в частных органических и веганских ужинах.
- Организовать пикники с витаминными соками, ароматными закусками и фирменным мороженым.
- Смотреть ночное звездное небо через телескоп.
Актуально! Casa Brava предлагает забронировать размещение по доступной цене от $115 за ночь. Гостям предлагаются аппетитные завтраки за €12.50 на человека.
- Бронирование : https://www.casabrava.pt/
- Адрес : Barrocal, Algarve, Portugal
- Телефон : +351 289 791 233
Bela Vista
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
Вблизи живописного пляжа Прайя-де-Роша расположен отличный отель Алгарве – Bela Vista. Это роскошная вилла с эксклюзивными витражными окнами, плиткой с авторскими узорами и деревянной лестницей с оригинальными резными элементами.
Руководство доверило оформление гостиницы известному португальскому дизайнеру Граси Витербо, и они не ошиблись. Его мастерство заключается в умелом использовании ярких тонов, от глубочайшего голубого до солнечно-желтого.
Номера с современными телевизорами, минибарами и сплит-системами дарят чувство гармонии с собой и окружением. Благодаря бесплатному Wi-Fi вы всегда можете оставаться на связи с миром.
Отель предлагает различные варианты досуга:
- Купание в бирюзовом бассейне, обрамленном благородными пальмами.
- Посещение спа-центра L'Occitance, делящегося секретами обаяния с гостями.
- Ресторан с кулинарными шедеврами и приятным музыкальным сопровождением. Здесь можно отведать роскошные блюда с мясом, овощами и букетом пикантных специй, приготовленные с любовью доброжелательными шеф-поварами.
Дополнительные преимущества для путешественников, чтобы полностью погрузиться в роскошную атмосферу:
- Бесплатная парковка.
- Обходительные услуги консьержа.
- Вкусные завтраки доставлены прямо в номер.
- Круглосуточная стойка регистрации.
- Прекрасные променады вдоль пляжа Прайя де Роша, где ждут гостеприимные рестораны с роскошной кухней. Попробуйте соблазнительную рыбу в The Irish Rover Bar and Grill, и ее вкус будет долго напоминать вам о солнечной Португалии.
Важно! Бронирование двухместного номера будет стоить £235, включая завтрак.
- Бронирование : https://www.belavistahotel.pt/
- Адрес : Praia da Rocha, Портимао, Алгарве, Португалия
- Телефон : +351 282 450 480
Casa Mãe
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
В волшебном городке Лагуш расположен Casa Mãe, одна из самых популярных отелей Алгарве. Он идеально подходит для отдыха влюбленных и пар, предлагая открытый бассейн и пляж поблизости для обильного купания.
При оформлении номеров дизайнеры не сдерживали свое воображение. Отель предлагает путешественникам как просторные номера с антикварной мебелью и винтажной атмосферой, так и современные люксы с футон-кроватями и терракотовым полом. Для комфорта гостей каждый номер оснащен массивной кроватью с гипоаллергенными подушками, столом и шкафом.
Гости могут полностью расслабиться благодаря первоклассному сервису, включающему:
- Бесплатная парковка.
- Возможность заказать трансфер в аэропорт.
- Круглосуточную стойку регистрации.
- Бесплатный Wi-Fi в номерах и близлежащих зонах.
Отдыхающие удовлетворены континентальными завтраками, поданными в ресторане с дружеской атмосферой. Для любителей растительной пищи шеф-повара готовят вегетарианские завтраки с большим количеством витаминных блюд и напитков. Также можно заказать американский или безглютеновый завтрак. Гости могут поддерживать форму в тренажерном зале с оборудованием.
Расположение Casa Mãe, одного из лучших отелей Алгарве, очень удачное. Рядом есть много интересных мест для посещения, включая церковь Санта-Мария, интерактивный музей Lagos Ciência Viva Center и первый европейский рынок рабов. Аэропорт расположен в 63 километрах от отеля.
Актуально! В Casa Mãe можно забронировать номер с роскошными удобствами от €287. Цены варьируются в зависимости от размера апартаментов и дополнительных удобств.
- Бронирование : https://www.casa-mae.com/
- Адрес : Rua do Jogo da Bola 41, 8600-315 Лагос, Португалия.
- Телефон : +351 282 770 680
Martinhal
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
Хорошие отели в Алгарве, Португалия, приглашают как одиноких путешественников, так и семьи с детьми ощутить роскошный отдых. Martinhal, райский оазис близ одноименного пляжа, является одним из таких отелей. Он тепло приглашает гостей забронировать соответствующее размещение среди следующих вариантов:
- Хорошо оборудованные номера с телевизорами, холодильниками и сплит-системами.
- Роскошные апартаменты с самообслуживанием, балконом и поразительными видами на сад.
- Таунхаусы и виллы с частными ванными комнатами, кухнями и бассейнами.
На территории курорта разбросаны 5 бассейнов с зеркальными водными поверхностями.
Martinhal предлагает увлекательные варианты досуга:
- Киновечера в синей комнате с игровыми консолями.
- Игра в теннис на красиво обустроенных кортах с искусственным покрытием.
- Рыбалка в живописных местах Атлантики.
- Посещение фитнес-центра с современным оборудованием.
- Прогулки или велопоездки в прекрасных окрестностях.
- Уроки серфинга от опытных мастеров волн.
- Игры на открытом воздухе в мини-теннис и футбол.
Пляж Martinhal предлагает отличную еду и напитки в ресторане Terraço. Если вы поклонник средиземноморской кухни, посетите ресторан Dunas. А если вам нравится "темпераментная" итальянская кухня с идеальным балансом специй и приправ, посетите итальянский ресторан Os Gambuzinos, который предлагает отличный ассортимент кулинарных шедевров.
Одна из лучших гостиниц в Алгарве уделяет много внимания маленьким гостям. Здесь есть 3 детских клуба с увлекательными активностями и консьерж, который помогает решать все текущие вопросы, связанные с отдыхом юных путешественников.
Актуально! Для отдыха в Martinhal не требуются астрономические суммы. Вы можете забронировать номер от £140, включая вкусные завтраки, которые можно заказать прямо в номер.
- Бронирование : https://www.martinhal.com/
- Адрес : Quinta do Martinhal, 8650-385 Sagres, Portugal
- Телефон : +351 282 240 200
Morgado do Quintão
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Топ-10 отелей в Алгарве украшает яркая жемчужина Morgado do Quintão, известная португальская винодельня. Тщательно унаследованная четвертым поколением владельцев, страстно любящих свое дело, она предлагает 3 коттеджа и 4 спальни в просторном гостевом доме, недавно отреставрированном.
Путешественники находят комфорт в светлых номерах с преобладанием пастельных цветов и деревенской теплотой. В номерах с большими кроватями специально отсутствуют телевизоры, чтобы гости не отвлекались на тревожные новости и мирскую суету. Это совершенно компенсируется романтическими бассейнами с небесно-голубыми водами.
Главной изюминкой отеля является старое оливковое дерево, под тенью которого регулярно производятся шикарные ужины с дегустациями изысканных вин собственного производства.
Актуально! Morgado do Quintão приглашает забронировать коттедж с тремя спальнями от £255 за ночь, включая вкусный завтрак. Единственное условие – размещение бронируется как минимум на 3 ночи.
- Бронирование : https://www.morgadodoquintao.com/
- Адрес : Lagoa, Algarve, Portugal
- Телефон : +351 282 341 393
Vila Monte
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Хотите открыть самую крутую гостиницу в Алгарве? Многие путешественники считают таким заведением Vila Monte. Он отличается волшебным экстерьером с апельсиновыми деревьями на прилегающей территории и дорогой внутренней отделкой.
Гости могут выбрать из 55 номеров с изящным дизайном, высокими потолками, покрытыми камышом и оригинальными каминами с грилями. Досуг никогда не бывает скучным благодаря важным элементам отеля:
- 2 бассейна с водяной поверхностью, сверкающей на солнце.
- Теннисный корт с хорошим покрытием.
- Тренажерный зал с функциональными тренажерами.
- Кинотеатр под открытым небом для просмотра крутых фильмов.
Прекрасная кухня Vila Monte добавляет ярких и вкусных красок для отдыха гостей. Автобус доставляет гостей на пляж, что является дополнительным плюсом.
Актуально! Проживание в двухместном номере для путешественников стоит £255, включая вкусный завтрак.
- Бронирование : https://www.vilamonte.com/
- Адрес : Sitio dos Caliços, 8700-069 Moncarapacho, Portugal
- Телефон : +351 289 790 790
Vila Vita Parc
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)
Определить лучшую гостиницу в Алгарве непросто, учитывая широкий спектр удобств и развлечений, которые предлагает каждый. Однако, если вы ищете роскошь в каждой детали, посетите Vila Vita Parc. Он излучает невесомую атмосферу легкости и покоя, без лишних забот и проблем.
Отель расположен в живописной парковой зоне с экзотическими растениями, раскинувшимися на 20 гектарах. Недалеко от него находятся золотой пляж и благородная скала, омываемая водами Атлантического океана.
Несколько построек содержат гостевые номера с шикарными интерьерами. Поклонники королевского шика могут насладиться виллами с бассейнами. Впечатляющая инфраструктура Vila Vita Parc включает:
- 3 открытых бассейна.
- Спа с бассейном.
- Развлекательные клубы для детей и подростков.
- Фитнесс-центр с новейшим оборудованием.
- 3 поля для гольфа.
- Бассейны для детей.
Одним из любимых занятий гостей является плавание на приватной яхте вдоль живописного побережья. Рыбалка и водные виды спорта доступны по желанию.
Ресторан Ocean, возглавляемый шеф-поваром Гансом Нойнером, приглашает гостей в мир кулинарных деликатесов со звездой Мишлен. Приятным бонусом для гостей есть изысканные вина из собственных виноградников отеля.
Соблазнительная португальская кухня из фермерских продуктов идеально приготовлена в Adega. А поклонникам острой пищи стоит посетить Mizu с японскими суши и теппаньяками. При необходимости уютный зал отеля может принимать яркие празднества, конференции или деловые встречи.
Актуально! Vila Vita Parc предлагает бронирование комфортабельного размещения от £187 за ночь, что является доступной стоимостью для роскоши такого масштаба.
- Бронирование : https://www.vilavitaparc.com/
- Адрес : Rua Anneliese Pohl, Alporchinhos, 8400-450 Porches, Portugal
- Телефон : +351 282 310 100
Vila Joya
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
В списке самых оцененных отелей в Алгарве эксперты по путешествиям всегда включают Vila Joya. В Гале царит приятная домашняя атмосфера благодаря практичному дизайну номеров и вежливому сервису.
Преимущества отеля не заставляют себя долго искать:
- Изысканная еда из ресторана с 2 звездами Мишлен.
- Питание в отеле Бесплатные завтраки для гостей.
- Бесплатный доступ в Интернет.
- Большой бассейн с блестящей водной поверхностью.
- Бесплатная парковка и услуги консьержа.
Рестораны Pedras Amarelas, São Domingos и Os Salgados расположены вблизи Vila Joya, предлагая вкусные морепродукты.
- Бронирование : https://www.vilajoya.com/
- Адрес : Estrada da Galé, 8200-416 Albufeira, Portugal
- Телефон : +351 289 591 795
W Algarve
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
В живописном городке Албуфейра, близ пляжа Эваристо, расположен популярный португальский отель с оригинальным названием W Algarve. Его двери всегда приветливо открыты для гостей, стремящихся к новым открытиям и приключениям. Размещение здесь комфортно, с продуманно разработанными удобствами:
- Номера с современными телевизорами, сейфами и стильными ванными комнатами с биде, феном и удобствами всегда готовы для гостей.
- Некоторые апартаменты располагают собственной кухней с духовкой, холодильником, кофеваркой и посудомоечной машиной. Свежее белье и полотенца дополняют приятный отдых.
Путешественники высоко оценивают удобства лучшего отеля для посещения в Алгарве.
- Открытый бассейн.
- Терраса для приятного досуга.
- Бесплатная частная парковка.
- Фитнес-центр с тренажерами.
Отель окружен волшебным садом с экзотическими растениями. Чтобы снять усталость, накопившуюся за день, можно расслабиться в уютном баре с огромным выбором коктейлей и авторских закусок с португальским акцентом.
Ресторан W Algarve предлагает пикантную португальскую и итальянскую кухню. Изысканные веганские и безлактозные деликатесы доступны в дополнение к основному меню.
Для малышей есть комфортная детская площадка. По желанию можно арендовать велосипед или автомобиль для незабываемых путешествий изумрудными холмами и солнечными долинами Португалии.
- Бронирование : https://www.marriott.com/hotels/travel/faowh-w-algarve/
- Адрес : Estrada da Galé, Sesmarias, 8200-385 Albufeira, Portugal
- Телефон : +351 289 372 300
Conrad Algarve
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)
Самые крутые отели в Алгарве отличаются оригинальным видом и элегантными интерьерами. Их список традиционно включает в себя Conrad Algarve со 154 стильными и ухоженными номерами. Заведение построено в стиле португальского дворца XVIII века с яркими мавританскими деталями. Проведите лучший отпуск вашей жизни, посетив лучшие локации отеля:
- Ресторан Heinz Beck Gusto из непревзойденной фаготели карбонара.
- Спа с профессиональными мастерами, которые используют продукты Intraceuticals и Aromatherapy Associates для терапевтических и расслабляющих процедур.
- Бассейны с нежно-голубыми водами.
Для молодых путешественников Conrad Algarve предлагает детские клубы с веселыми активностями и образовательными занятиями. Для взрослых очень популярны экскурсии по живописным пейзажам, дегустации вин и кулинарные мастер-классы.
- Бронирование : https://www.conradalgarve.com/
- Адрес : Estrada da Quinta do Lago, 8135-106 Almancil, Portugal
- Телефон : +351 289 350 700
Grand House Algarve
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Один из шикарных отелей в Алгарве, который стоит посетить – Grand House Algarve. Его спроектировал известный архитектор швейцарского происхождения Эрнесто Корроди. Заведение имеет 31 спальню с приятным дизайном.
Дружественный ресторан и бар Grand House Algarve приглашают насладиться вкусной едой. Отель предлагает очаровательные виды на реку Guadiana и город с его оживленными улицами. Вблизи отеля находится пляжный клуб, где можно наслаждаться жизнью и вкусными деликатесами на берегу моря.
- Бронирование : https://www.grandhousealgarve.com/
- Адрес : Av. da República 171, 8900-203 Villa Real de Santo Antonio, Portugal
- Телефон : +351 281 530 290
Iberostar Selection Lagos Algarve
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
На западном побережье Алгарве, на тихих окрестностях Лагуша, раскинулась высоко оцененная гостиница Iberostar Selection Lagos Algarve. Его номера выходят на живописный пляж Мэйа. Отель предлагает просторные люксы с частными бассейнами и двухместные номера с балинезийскими кроватями и террасами.
Отель приглашает организовать насыщенный досуг в следующих локациях:
- Тренажерный зал с современным оборудованием.
- Спа с магической атмосферой и терапевтическими процедурами для поддержания красоты и здоровья.
- 4 бассейна для приятного отдыха.
Для детей есть детский клуб с веселыми развлечениями. Ресторан лучшего места для отдыха в Алгарве предлагает аппетитную португальскую кухню по системе шведского стола.
- Бронирование : https://www.iberostar.com/en/hotels/algarve/iberostar-selection-lagos-algarve/
- Адрес : Estrada da Meia Praia, 8600-315 Лагос, Португалия
- Телефон : +351 282 249 650
Алгарве в 2025 году приглашает на роскошный отдых с золотыми пляжами, бирюзовыми водами и лучшими гостиницами, от Casa Brava до Conrad Algarve. Эти топ-12 заведений предлагают изысканные интерьеры, королевскую кухню, как в ресторане Heinz Beck Gusto, и разнообразные развлечения – от серфинга до детских клубов. Независимо от того, путешествуете ли вы сами, с любимым человеком или семьей, эти отели обеспечат незабываемые впечатления с португальским шармом.