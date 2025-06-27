Новые отели в Джидде (Саудовская Аравия) для повышения удобства путешествий возле Спортивного города имени короля Абдаллы

IHG Hotels & Resorts планирует открыть две новые гостиницы в северной части Джидды, в Спортивном городе имени короля Абдаллы, к 2028 году в сотрудничестве с Koushan Real Estate Development Company. Этот проект представит в Саудовской Аравии первые отели брендов Kimpton и EVEN Hotels, добавив в общей сложности 585 номеров. Расположенные вблизи запланированного стадиона для Чемпионата мира по футболу 2034 года, эти отели будут способствовать амбициям Саудовской Аравии по развитию туризма и обслуживанию притока путешественников с местных и мировых рынков.

Kimpton будет акцентировать современный дизайн и ориентироваться на гостей, которые ищут стильный образ жизни. EVEN Hotels будет ориентирован на гостей, заботящихся о здоровье, предлагая:

Специальные фитнес-зоны в номерах,

Здоровое питание

Функции, предназначенные для улучшения общего самочувствия гостей.

Расположенные в северной части Джидды, отели обеспечивают быстрое сообщение с:

Международным аэропортом имени короля Абдулазиза,

Основными транспортными магистралями,

Ключевыми дорожными сетями.

Это делает отели удобной базой для посетителей, прибывающих на мероприятия, деловые поездки или отдых.

"Мы рады снова сотрудничать с Koushan Real Estate Development Company, чтобы представить Kimpton и EVEN Hotels в таком культовом и стратегически важном месте, как Спортивный город имени короля Абдаллы. Мы с нетерпением ждем создания незабываемых впечатлений, объединяющих здоровье, культуру и искреннее гостеприимство", — Хайтам Маттар, управляющий директор IHG Hotels & Resorts, Индия, Ближний Восток и Африка.

Благодаря этому проекту путешественники получат более легкий доступ к нескольким уникальным локациям в районе Джидды. Одним из примечательных мест является Набережная Джидди, современный прибрежный променад, известный пешеходными дорожками и семейными открытыми просторами. Аквариум Факиех – это место, куда приходят посмотреть живые морские шоу и разнообразные морские создания Красного моря. Кроме того, мечеть Аль-Рахма, построенная над водой, предлагает спокойную атмосферу и является популярной остановкой для любителей архитектуры и фотографии.

Новые отели также обеспечат легкий доступ к нескольким недавно созданным развлекательным зонам в северной Джидде. К ним относятся City Walk Jeddah, сезонная площадка с открытыми художественными экспозициями и продуктовыми рынками; Парк принца Маджида, один из самых больших зеленых просторов города с рекреационными удобствами для всех возрастов; и Jeddah Superdome, большая крытая арена, где круглогодично проводятся концерты, выставки и спортивные мероприятия. Эти достопримечательности станут доступнее для гостей во время ключевых городских событий.

Самая большая арена в мире. Источник: https://jeddahsuperdome.com/

Поскольку Джидда расширяет свою роль как туристического направления, выходя за пределы религиозного туризма, такие проекты как этот предоставляют путешественникам разнообразные варианты проживания, отвечающие их интересам. Будь то отдых с акцентом на здоровье, семейные развлечения или доступ к культурным достопримечательностям, новые отели отражают переход к современному, ориентированному на путешественников гостеприимства в Саудовской Аравии.

Детали проекта

Отели : Kimpton и EVEN Hotels

: Kimpton и EVEN Hotels Спортивный город имени короля Абдаллы , северная Джидда

, северная Джидда Открытие : 2028 год

: 2028 год Количество номеров : 585

: 585 Партнер : Koushan Real Estate Development Company

: Koushan Real Estate Development Company Особенности : Kimpton: современный дизайн, стильный образ жизни. EVEN Hotels: фитнес-зоны в номерах, здоровое питание, велнес-услуги.

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Ключевые достопримечательности поблизости

Набережная Джидды : Пешеходные дорожки, семейные просторы.

: Пешеходные дорожки, семейные просторы. Аквариум Факиех : Живые морские шоу, морские создания Красного моря.

: Живые морские шоу, морские создания Красного моря. Мечеть Аль-Рахма : Плавучая мечеть с потрясающей архитектурой.

: Плавучая мечеть с потрясающей архитектурой. City Walk Jeddah : Сезонные художественные экспозиции и продуктовые рынки.

: Сезонные художественные экспозиции и продуктовые рынки. Парк принца Маджида : Большое зеленое пространство с рекреационными удобствами.

: Большое зеленое пространство с рекреационными удобствами. Jeddah Superdome : Концерты, выставки, спортивные мероприятия.

Ключевые преимущества

Удобное расположение у аэропорта и основных транспортных путей.

Доступ в Спортивный город имени короля Абдаллы и стадион ЧМ-2034.

Стильные и велнесориентированные варианты проживания.

Легкий доступ к культурным и развлекательным достопримечательностям Джидды.

Новые отели Kimpton и EVEN Hotels от IHG в Спортивном городе имени короля Абдаллы, которые откроются в 2028 году, предлагают путешественникам современные и удобные варианты проживания в Джидде. С 585 номерами, ориентированными на стиль и здоровье, эти отели идеально подходят для посетителей событий, деловых поездок или отдыха. Близость к Набережной Джидде, Аквариуму Факиеху и Jeddah Superdome делает их прекрасной базой для исследования города, активно развивающегося как туристическое направление.