Монреаль, Торонто, Ниагарский водопад готовятся к открытию отелей в центральных локациях

IHG Hotels & Resorts впервые представляет бренд voco в Канаде, планируя открыть отели в трех известных городах: Монреале, Торонто и Ниагарском водопаде. Эти объекты должны открыться между 2026 и 2027 годами. Это первый случай, когда бренд voco появится на канадском рынке после ряда недавних подписаний сделок бренда в других международных локациях.

Три канадских проекта будут отличаться по формату и расположению, но имеют одинаковый график развития:

Монреаль : Новый отель на 55 номеров будет расположен вблизи центра города и Конференц-центра Монреаля.

: Новый отель на 55 номеров будет расположен вблизи центра города и Конференц-центра Монреаля. Торонто : Отель вблизи аэропорта включает 180 номеров, конференц-залы и фитнес-центр.

: Отель вблизи аэропорта включает 180 номеров, конференц-залы и фитнес-центр. Ниагарский водопад : Существующее здание в центральном туристическом районе будет превращено в гостиницу с 232 номерами и двумя соединенными башнями. Будущая гостиница voco Montreal откроется в центре города. Источник: IHG Hotels & Resorts

Планируемый отель voco Montreal будет в пешей доступности от La Grande Roue de Montréal, известного круглогодичного смотрового колеса на берегу реки. Рядом также расположен Place Jacques-Cartier, широкая пешеходная площадь, где часто проводятся публичные выступления и небольшие уличные рынки. Оба места находятся в районе Старого Монреаля и легко доступны без необходимости в местном транспорте или экскурсиях.

В Ниагарском водопаде будущий отель расположен неподалеку от Clifton Hill, известной городской улицы, соединяющей уличные аттракционы, заведения питания и смотровые точки вдоль реки. Еще одна достопримечательность поблизости – Niagara SkyWheel, которая предлагает панорамные виды на водопады и близлежащий район. Эти два места находятся в центральной туристической зоне города и доступны пешком от запланированного отеля voco.

Место для отеля возле Ниагарского колеса обзора и Клифтон-Хилл. Источник: unsplash

По информации IHG, отели voco используют гибкую модель развития, разрешающую как новое строительство, так и конверсию существующих зданий. Бренд уже превысил отметку в 100 действующих объектов по всему миру и продолжает расширяться. Открытие трех отелей в Монреале, Торонто и Ниагарском водопаде является частью более широкой экспансии бренда в городских направлениях Северной Америки и за ее пределами.