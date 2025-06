П’ятизіркові готелі Лондона: як насолодитися розкішшю та комфортом у столиці Великої Британії

Лондон – одне з найпопулярніших і найкрасивіших міст світу. Тут є все: від історичних пам’яток і музеїв до сучасних розваг і шопінгу. П’ятизіркові готелі Лондона – це окремий світ, де ви відчуєте себе королівською особою, занурившись у вишуканий дизайн, першокласний сервіс, чудову кухню, спа-центри, басейни та тренажерні зали.

Як обрати найкращий готель серед такого розмаїття? Як не переплатити і не розчаруватися в якості? Як знайти готель, який відповідатиме вашим смакам і потребам? Щоб допомогти з цим, ми підготували список із топ-10 найкращих п’ятизіркових готелів Лондона, які отримали високі оцінки від мандрівників і експертів. У цьому списку ви знайдете готелі різних стилів, цінових категорій і розташувань, але об’єднані однією рисою – бездоганною якістю та атмосферою розкоші.

The Londoner

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Сучасний готель із клубом, ресторанами, баром на даху та спа-центром.

Адреса : 38 Leicester Square, London WC2H 7DX

: 38 Leicester Square, London WC2H 7DX Телефон : 020 7451 0101

: 020 7451 0101 Вебсайт : https://www.thelondoner.com/

: https://www.thelondoner.com/ Рейтинг: 4.5 ⭐

The Londoner – це цілий міський курорт, де ви можете насолодитися всіма принадами життя в столиці Великої Британії. Розташований на площі Лестер, у самому серці Лондона, The Londoner пропонує 350 розкішних номерів і люксів, включно з приголомшливими пентхаусами з панорамними краєвидами на місто. Усі визначні пам’ятки, музеї, театри, магазини та ресторани знаходяться в пішій доступності.

У The Londoner є шість концептуальних ресторанів і барів, лаундж на даху, де можна насолодитися вишуканою їжею та напоями з краєвидами нічного Лондона. Для релаксу та догляду за здоров’ям і красою доступний спа-центр із басейном, тренажерним залом, клінікою суперхарчування та салоном краси. The Residence, приватний клуб, доступний лише для гостей готелю, пропонує приватність і ексклюзивність.

The Londoner поєднує сучасність і класику, розкіш і комфорт, різноманітність і індивідуальність. Це готель, який зробить ваше перебування в Лондоні незабутнім.

The Guardsman

Готель із краєвидами на Букінгемський палац. Джерело: the Pixabay website

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Розкішний курортний готель із баром і краєвидами на Букінгемський палац.

Адреса : 1 Vandon St, London SW1H 0AH

: 1 Vandon St, London SW1H 0AH Телефон : 020 7309 9200

: 020 7309 9200 Вебсайт : https://www.guardsmanhotel.com/

: https://www.guardsmanhotel.com/ Рейтинг: 4.8 ⭐

The Guardsman – найінтимніший і елітний готель у Лондоні. Побудований у стилі приватного клубу, він розташований у пішій доступності від Букінгемського палацу. Краєвиди вразять вас вишуканістю королівської резиденції.

The Guardsman пропонує 53 номери та люкси, які порадують вишуканим смаком і комфортом. Наявність балконів і терас забезпечує дивовижні краєвиди на місто. У номерах є ліжка з пуховими подушками, телевізори з плоским екраном, мінібари, кавоварки та ванні кімнати з душем і ванною.

У ресторані та барі The Guardsman подають смачну їжу та напої британської та європейської кухні, а також фірмові коктейлі та вина. Затишний приватний клуб The Residence допоможе вам усамітнитися та розслабитися.

The Guardsman – це найелітніший готель, який поєднує традиції та сучасність, розкіш і комфорт, індивідуальність і сервіс. Він подарує вам незабутні враження від Лондона.

Pan Pacific London

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Розкішний готель із вишуканим дизайном, тренажерним залом, клінікою та рестораном. Поєднує елегантну розкіш і високий рівень комфорту, розташований у пішій доступності від багатьох пам’яток.

Адреса : 80 Houndsditch, London EC3A 7AB

: 80 Houndsditch, London EC3A 7AB Телефон : 020 7118 6888

: 020 7118 6888 Вебсайт : https://www.panpacific.com/en/hotels-resorts/united-kingdom/london

: https://www.panpacific.com/en/hotels-resorts/united-kingdom/london Рейтинг: 4.7 ⭐

Pan Pacific London має 350 просторих номерів і люксів із балконами та терасами, оформлених із вишуканим смаком. Кожен номер оснащений кондиціонером, телевізором, кавоваркою, феном, праскою та ванною кімнатою з туалетним приладдям.

Pan Pacific пропонує вибір із шести ресторанів і барів, які подають різноманітні кухні – від азійської до європейської. Спробуйте фірмові страви в Straits Kitchen, насолодіться коктейлем у Ginger Lily Bar, повечеряйте на даху в Orchid Lounge або замовте обслуговування в номер.

Для релаксу та догляду за здоров’ям і красою Pan Pacific пропонує безкоштовний оздоровчий центр із панорамним критим басейном, саунами, процедурними кабінетами та тренажерним залом.

Pan Pacific London – це розкішний готель, який підходить для будь-якої події, від ділової поїздки до романтичного вікенду. Забронюйте номер в одному з найкращих п’ятизіркових готелів Лондона – Pan Pacific London – і задовольніть усі свої бажання!

Vintry & Mercer

Лондонський Тауер. Джерело: the Pixabay website

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Стильний готель із фітнес-центром, баром і рестораном, розташований в історичному районі Лондона, відомому торгівлею вином і текстилем.

Адреса: 19-20 Garlick Hill, London EC4V 2AU

Телефон : 020 3908 8088

: 020 3908 8088 Вебсайт : https://www.vintryandmercer.com/

: https://www.vintryandmercer.com/ Рейтинг: 4.8 ⭐

Vintry & Mercer має 92 затишних номери та люкси. У номерах є ліжка з оксамитовими подушками, телевізори, кавоварки, халати та капці. Ванні кімнати оснащені душами.

Vintry & Mercer пропонує смачну їжу та напої в двох ресторанах і барі. Спробуйте середземноморську кухню в Vintry Kitchen, азійську кухню в ресторані Mercer Roof Terrace або коктейлі в барі Do Not Disturb. Усе приготовлено з любов’ю та якістю.

Vintry & Mercer – один із найкращих готелів Лондона, щоб відчути світ історії!

Shangri-La The Shard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Чудовий готель із краєвидами на місто та річку Темзу, розташований на верхніх поверхах хмарочоса The Shard.

Адреса : 31 St Thomas St, London SE1 9QU

: 31 St Thomas St, London SE1 9QU Телефон : 020 7234 8000

: 020 7234 8000 Вебсайт : https://www.shangri-la.com/en/london/shangrila/

: https://www.shangri-la.com/en/london/shangrila/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Shangri-La The Shard має 202 номери та люкси, кожен із панорамними вікнами, телевізором, кавоваркою, біноклем і ванною кімнатою з підігрівом підлоги. Дивовижні краєвиди на такі пам’ятки, як Тейт Модерн, Шекспірівський Глобус, ринок Боро та собор Святого Павла, порадують око.

Shangri-La The Shard пропонує смачну їжу та напої в трьох ресторанах і барах. Насолоджуйтесь вишуканою кухнею в ресторані TING, коктейлем у барі GONG або вечерею на даху в Bar 31 Lounge.

Shangri-La The Shard – п’ятизірковий готель, який задовольнить усі ваші бажання та потреби.

Rosewood London

Простий номер у 5-зірковому готелі Лондона. Джерело: the Pixabay website

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Елегантний готель із просторими номерами, рестораном, баром і красивим двориком, який поєднує елегантну розкіш, британську спадщину та сучасний стиль.

Адреса : 252 High Holborn, London WC1V 7EN

: 252 High Holborn, London WC1V 7EN Телефон : 020 7781 8888

: 020 7781 8888 Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/en/london

: https://www.rosewoodhotels.com/en/london Рейтинг: 4.7 ⭐

Rosewood London має 306 затишних номерів і люксів, обладнаних ліжками з пуховими подушками, телевізорами, кавоварками, душами та ваннами.

Rosewood пропонує три ресторани та бари зі смачною їжею та напоями. Насолоджуйтесь вишуканою кухнею в ресторані Mirror Room, коктейлем у барі Scarfes або вечерею в Holborn Dining Room.

У Rosewood ви можете розслабитися та подбати про здоров’я та красу в спа-центрі з саунами, процедурними кабінетами та тренажерним залом.

Rosewood London – елегантний п’ятизірковий готель, який ідеально підходить для будь-якої події та задовольняє всі потреби та бажання.

The Savoy

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Всесвітньо відомий готель із класичним інтер’єром, ресторанами, баром і театром. Це символ розкоші та традицій у Лондоні, розташований на березі Темзи, поблизу мосту Ватерлоо та Трафальгарської площі.

Адреса : Strand, London WC2R 0EZ

: Strand, London WC2R 0EZ Телефон : 020 7836 4343

: 020 7836 4343 Вебсайт : https://www.thesavoylondon.com/

: https://www.thesavoylondon.com/ Рейтинг: 4.7 ⭐

The Savoy має 267 номерів і люксів, оформлених у класичному або ар-деко стилі з краєвидами на річку чи місто. У номерах є ліжка з пуховими подушками, телевізори, кавоварки, халати та капці.

Сім ресторанів готелю приємно здивують різноманітністю кухні. Насолоджуйтесь французькою кухнею в Savoy Grill, англійською кухнею в Simpson’s in the Strand, азійською кухнею в Kaspar’s Seafood Bar and Grill або чаєм у Thames Foyer.

Масаж і парна в The Savoy – шикарний спа-центр із саунами, процедурними кабінетами та тренажерним залом.

The Savoy – розкішний п’ятизірковий готель для будь-якої події. Незабутній вікенд гарантовано!

The Langham London

Спа-центри в найкращих готелях Лондона. Джерело: the Pixabay website

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Розкішний готель із історією, спа-центром, басейном і рестораном із зіркою Мішлен, розташований у центрі Лондона поблизу багатьох пам’яток.

Адреса : 1C Portland Pl, London W1B 1JA

: 1C Portland Pl, London W1B 1JA Телефон : 020 7636 1000

: 020 7636 1000 Вебсайт : https://www.langhamhotels.com/

: https://www.langhamhotels.com/ Рейтинг: 4.6 ⭐

The Langham London має 267 номерів і люксів із чудовими краєвидами, оформлених у класичному або ар-деко стилі. Номери оснащені всім необхідним для комфортного перебування.

У The Langham London можна насолодитися смачною їжею та напоями в семи ресторанах і барах. Вишукана їжа та витримані напої – ключ до ідеального вечора.

Повний релакс чекає на вас у спа-центрі The Langham. Відвідайте сауну чи процедурний кабінет або насолоджуйтесь смачним чаєм чи освіжаючим коктейлем у барі.

The Langham London – незабутній досвід. Це один із найпам’ятніших п’ятизіркових готелів столиці.

Montcalm Royal London House

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 із 5)

Сучасний готель, який поєднує сучасність, розкіш і зручність. Розташований у колишній будівлі Королівської пошти з спа-центром, басейном, тренажерним залом і баром на даху.

Адреса : Royal London House, 22-25 Finsbury Square, London EC2A 1DX

: Royal London House, 22-25 Finsbury Square, London EC2A 1DX Телефон : 020 3873 4000

: 020 3873 4000 Вебсайт : https://www.montcalmroyallondoncity.co.uk/

: https://www.montcalmroyallondoncity.co.uk/ Рейтинг: 4.4 ⭐

Montcalm Royal London House має 253 номери та люкси з балконами та терасами, оформлені у світлих тонах. Номери з кондиціонерами оснащені телевізором, кавоваркою, феном, праскою та ванною кімнатою.

Готель Montcalm Royal London House пропонує два ресторани та бар. Насолоджуйтесь британською кухнею в ресторані Burdock, міжнародною кухнею в ресторані Aviary або коктейлем у барі на даху з панорамними краєвидами на місто.

Для здоров’я та краси готель Montcalm Royal London House пропонує безкоштовний спа-центр із басейном, саунами, процедурними кабінетами та тренажерним залом.

Montcalm Royal London House – один із найкращих п’ятизіркових готелів Лондона. Відчуйте себе світською людиною та насолоджуйтесь розкішшю.

Sofitel London St James

Ресторан із зіркою Мішлен у готелі Лондона. Джерело: the Pixabay website

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Вишуканий готель із французьким шармом, спа-центром, тренажерним залом і рестораном. Розташований у лондонському районі Вест-Енд і відзначений зіркою Мішлен.

Адреса : 6 Waterloo Pl, St. James’s, London SW1Y 4AN

: 6 Waterloo Pl, St. James’s, London SW1Y 4AN Телефон : 020 7747 2200

: 020 7747 2200 Вебсайт : https://www.sofitel-london-st-james.com/

: https://www.sofitel-london-st-james.com/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Sofitel London St James має 183 номери та люкси, оформлені у 2019 році французьким дизайнером П’єром-Івом Рошоном. Інтер’єр нових номерів поєднує британський дизайн у стилі Лондона 1960-х із сучасною французькою елегантністю. Номери оснащені безкоштовним Wi-Fi, письмовим столом, ліжком Sofitel MyBed, ванною або дощовим душем, туалетним приладдям Diptyque, телевізором із плоским екраном і аудіосистемою iDock. Надається підготовка ліжка до сну.

Sofitel London St James пропонує смачну їжу та напої в трьох ресторанах і барах. Насолоджуйтесь вишуканою кухнею в Wild Honey St James, коктейлем у барі St James або вечерею в ресторані The Balcon.

Розслабтеся, зробіть масаж або потренуйтеся в Sofitel London St James із безкоштовним спа-центром із саунами, процедурними кабінетами та тренажерним залом.

Sofitel London St James – вишуканий готель, один із найкращих п’ятизіркових готелів Лондона.

У цій статті ми розглянули топ-10 найкращих п’ятизіркових готелів Лондона, які порадують вас якістю, сервісом, розташуванням і атмосферою. Обирайте будь-який із них залежно від ваших смаків, потреб і бюджету та насолоджуйтесь перебуванням у столиці Великої Британії. Ми бажаємо вам приємної подорожі та спокійного відпочинку!