Стабильные путешествия по Уэльсу: T4 меняет оператора в сентябре

С сентября 2025 года Celtic Travel возьмет на себя управление маршрутом TrawsCymru T4, соединяющим Мертир-Тидфил и Ньютаун, поскольку Stagecoach прекращает обслуживать этот маршрут. Этот маршрут работает уже более десяти лет, соединяя города Центрального Уэльса, которыми пользуются как местные жители, так и путешественники. Смена оператора происходит одновременно с подготовкой Stagecoach к запуску нового маршрута X4 между Мертиром и Кардиффом.

Хотя оператор меняется, маршрут останется активным без перерывов. Transport for Wales подтвердил, что расписание будет пересмотрено, а новые автобусы ожидаются в начале 2026 года. Для путешественников, передвигающихся по Уэльсу общественным транспортом, это обеспечивает непрерывный доступ к сельским районам, которые иначе трудно добраться без автомобиля.

На северном конце маршрута, в Ньютауне, есть собственные достопримечательности. Галерея Oriel Davies представляет современное искусство с акцентом на местные и региональные темы. За несколько минут ходьбы от центра города расположена Dolerw Park, тихое зеленое пространство на берегу реки, популярное среди любителей прогулок. Эти места легко доступны автобусом, что делает T4 удобным сообщением для исследующих города вне основных железнодорожных маршрутов.

Прибывающие в Мертир-Тидфил общественным транспортом окажутся в городе, где наследие и природа находятся в пределах легкой досягаемости. Замок Cyfarthfa, имение XIX века, расположенный в общественном парке, предлагает исторические выставки. За небольшим расстоянием от города открывается Национальный парк Баннау Брихейниог, широко известный как Брекон-Биконс с широкими холмами, открытыми тропами и живописными видами окружающей местности. Путешественники могут легко добраться до парка из Мертира без автомобиля или долгих объездов.

Пешеходные тропы вблизи маршрута T4 через Баннау. Источник: unsplash

Если вы путешествуете по Центральному Уэльсу, продолжение работы T4 означает, что у вас есть надежный и простой способ передвижения между городами. Без необходимости переключаться между разными видами транспорта этот маршрут упрощает доступ к культурным и природным достопримечательностям на пути. Смена оператора приносит не только непрерывность, но и потенциальные улучшения сервиса в ближайшие месяцы. Для тех, кто путешествует без автомобиля, такой маршрут делает спонтанные или бюджетные путешествия гораздо более реалистичными.