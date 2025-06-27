Новые прямые рейсы в Ла-Пальму расширяют доступ из Великобритании на Канарские острова.

Регулярные прямые рейсы из Великобритании в Ла-Пальму начнутся в 2026 году. Jet2 подтвердила, что рейсы из аэропорта Манчестера стартуют 3 апреля, а из лондонского аэропорта Станстед – 26 октября. Полеты будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и каждую пятницу, и будут продолжаться круглый год. Это первый случай, когда планируемые беспересадочные рейсы между Великобританией и Ла-Пальмой станут доступными для путешественников.

До сих пор посетителям из Великобритании обычно приходилось производить пересадку через материковую Испанию или другие Канарские острова, чтобы добраться до Ла-Пальмы. Благодаря прямым рейсам время в пути и количество пересадок сократятся. Лондонский аэропорт Станстед будет единственным пунктом вылета в южной Англии, предлагающим этот маршрут. Расписание рейсов позволяет планировать как короткие поездки, так и более длительные пребывания, включая путешествия в менее загруженные периоды года.

В Санта-Крус-де-ла-Пальма посетители могут попасть на площадь Пласа-де-Эспанья, центральную площадь, окруженную административными зданиями, которую часто используют в качестве места встреч местные жители. Через несколько улиц, на пересечении Calle Anselmo Pérez и O'Daly, крытая лестница соединяет верхний и нижний уровни города, обеспечивая проход через густо застроенные жилые районы с видом на гавань.

Во внутреннем городе Лос-Льянос-де-Аридано, на западной стороне Ла-Пальмы, Avenida Doctor Fleming – это пешеходная зона, где люди ходят мимо небольших кафе и отдыхают на скамейках. Местные используют ее как ежедневный путь между магазинами, что делает ее более практичным проходом, чем достопримечательностью. Рядом расположена открытая булыжная зона, известная как Пласа-де-Лос-Куатро-Каминос, обозначающая пересечение нескольких улиц и часто используемая жителями для неформальных мероприятий или отдыха в тени в течение дня.

Побережье Тасакорте расположено под вулканическими склонами. Источник: unsplash

Эти рейсы упрощают доступ в Ла-Пальму, не изменяя медленного ритма острова. Они могут подойти путешественникам, которые предпочитают избегать людных курортных зон и ищут более спокойную среду. Хотя варианты маршрутов остаются ограниченными, наличие фиксированных прямых рейсов открывает остров для посетителей, по которому раньше было трудно до него добраться. Путешественники, привыкшие к более развитым островам, могут столкнуться с другими стандартами транспорта и удобствами.

Детали рейсов

Авиакомпания : Jet2

: Jet2 Начало рейсов : Из Манчестера: 3 апреля 2026 года Из Лондона Станстед: 26 октября 2026 года

: Частота : Дважды в неделю (понедельник, пятница), круглый год

: Дважды в неделю (понедельник, пятница), круглый год Направление : Ла-Пальма, Канарские острова.

: Ла-Пальма, Канарские острова. Особенности : Первые прямые рейсы из Великобритании в Ла-Пальму

Ключевые достопримечательности Ла-Пальмы

Санта-Крус-де-Ла-Пальма : Пласа-де-Эспанья, крытая лестница с видом на гавань.

: Пласа-де-Эспанья, крытая лестница с видом на гавань. Лос-Льянос-де-Аридано : Пешеходная Avenida Doctor Fleming, Пласа-де-Лос-Куатро-Каминос.

: Пешеходная Avenida Doctor Fleming, Пласа-де-Лос-Куатро-Каминос. Тасакорте : Побережье под вулканическими склонами.

Ключевые преимущества

Прямые рейсы из Манчестера и Лондона в Станстед без пересадок.

Доступ к спокойному острову с менее туристической атмосферой.

Удобное расписание для коротких или длительных поездок.

Возможность исследовать живописные места, такие как Пласа-де-Эспанья и вулканические виды.

Новые прямые рейсы от Jet2 в Ла-Пальму в 2026 году открывают более легкий доступ к этому спокойному Канарскому острову из Великобритании. Начиная с апреля из Манчестера и октября из Лондона Станстед, путешественники смогут наслаждаться живописными местами, такими как побережье Тасакорте и пешеходные зоны Лос-Льянос-де-Аридано, избегая суеты популярных курортов. Эти рейсы идеально подходят для тех, кто ищет тихий отдых с подлинной атмосферой.