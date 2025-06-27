SAS возобновляет маршрут Копенгаген-Мумбаи после 17-летнего перерыва

Скандинавские авиалинии (SAS) возобновят прямые рейсы между Копенгагеном и Мумбаи со 2 июня 2026 года, возобновляя связь, которой не было 17 лет. Маршрут будет работать пять раз в неделю с использованием широкофюзеляжных самолетов Airbus A330, оборудованных для дальних перелетов. По информации SAS, это решение является частью более широких усилий для улучшения сообщения между Северной Европой, Индией и несколькими основными трансатлантическими направлениями. Окончательное одобрение от органов гражданской авиации еще не ожидается.

Рейсы на этом маршруте структурированы для удобства как прямых пассажиров, так и путешествующих с пересадками через аэропорт Копенгагена. Время каждого рейса подобрано в соответствии со стандартными международными окнами для пересадок. Основные детали расписания таковы:

Вылеты из Копенгагена запланированы на раннее послеобеденное время с прибытием в Мумбаи незадолго после полуночи по местному времени.

Обратные рейсы вылетают из Мумбаи рано утром и прибывают в Копенгаген до полудня.

Время рейсов настроено так, чтобы пассажиры могли пересесть на другой самолет в большинство больших городов Европы или Северной Америки без необходимости ночевки.

Города, обычно имеющие пересадки через Копенгаген, включают Осло, Стокгольм и Торонто.

Этот маршрут сконфигурирован для удовлетворения потребностей как туристов, так и деловых путешественников.

Сразу после приземления в Мумбаи пассажиры оказываются рядом с шумными, старинными улочками, где прошлое и настоящее города смешиваются в шумном, красочном потоке людей и повседневной жизни. Эти улицы полны будничных сцен, оживленных киосков и мест, мимо которых местные проходят ежедневно, но туристы часто останавливаются, чтобы полюбоваться. Одним из первых зрелищ у набережной является Ворота Индии, большая арка колониальной эпохи, остающаяся популярным местом сбора. За несколько улиц расположена Художественная галерея Джахангир, где выставляются сменные экспозиции современного индийского искусства.

Пассажиры с пересадками в Копенгагене могут найти время для исследования локаций вблизи центра города. Дворец Амалиенборг, официальная резиденция датской королевской семьи, открыт днем и предлагает погрузиться в многовековую королевскую историю. Недалеко находится Круглая башня, обсерватория XVII века, известная своей спиральной дорожкой и видами на крыши города. Оба места легко доступны общественным транспортом или короткой прогулкой.

Королевская резиденция вблизи пересадок в аэропорту Копенгагена SEO Заголовки. Источник: unsplash

Возвращение этого маршрута предлагает путешественникам упрощенный вариант далекого путешествия между Скандинавией и Западной Индией, особенно для тех, кто предпочитает избегать многостоповых маршрутов. Для многих новый сервис может сократить общее время путешествия и снизить осложнения, связанные с пересадкой багажа или визовыми проверками во время долгих пересадок. Восстановление этого маршрута помогает вернуть связь, которой не хватало в сети SAS почти два десятилетия.