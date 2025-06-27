Топ-12 отелей в Шотландии: крутой отдых для влюбленных и одиноких путешественников

Шотландия славится своими изумрудными долинами, изящными горными хребтами, зеркальными озерами и уютными островами, которые вместе создают идеальные условия для отпуска и роскошного размещения в живописных локациях. Отели Шотландии считаются одними из лучших в мире, предлагая различные варианты – от тихих коттеджей на волшебных побережьях до благородных замков с винтажной атмосферой.

В Шотландии есть множество отличных мест для проживания, соответствующих разным предпочтениям. Если ваши приоритеты являются гольф и изысканная кухня, обратите внимание на Gleneagles с его деревенским шармом. Для тех, кто ценит королевский шик и послеобеденный чай с ароматной выпечкой, обязателен визит в Balmoral в самом сердце Эдинбурга.

Если вы увлекаетесь средневековой романтикой, выбирайте отели в старинных замках в живописных местах. Источник: Freepik

Чтобы помочь вам решить, где провести лето, мы представляем список лучших отелей Шотландии с краткими обзорами, соответствующими ожиданиям даже самых требовательных путешественников. Эти заведения предлагают достаточно простора для неспешных прогулок, богатый ассортимент вкусной еды и напитков, а также близость к магазинам и галереям.

Если вы предпочитаете душевные посиделки у камина с тлеющими угольками, вам также есть интересные предложения. Без лишних слов приглашаем вас открыть первую популярную гостиницу в Шотландии с благородным названием.

Cameron House, Лох-Ломонд

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Лучшее место для отдыха в Шотландии с уединенной атмосферой – Cameron House, расположенный на живописных берегах Лох-Ломонда, состоящий из гармоничного архитектурного ансамбля башен и замков. Хорошее размещение в отеле можно забронировать от £340.

Номера располагают расслабляющей атмосферой с высокими кроватями и изысканными шторами с роскошными складками. Бархатные изголовья и теплые пледы в традиционную шотландскую клеточку придают нотку аристократической элегантности. Подушки вышитые цветочными узорами, что придает тонкий шарм.

Развлечения в Cameron House более чем достаточно:

Атмосферные прогулки по сельским пейзажам.

Рыбалка.

Гольф на двух специальных полях.

Посещение спа-центра с полезными омолаживающими процедурами.

Золотой лобби-бар приглашает насладиться бокалом соблазнительного коктейля с порцией невесомого десерта. Если предпочитаете более крепкие напитки, посетите Great Scots' Bar с широким алкогольным меню, насчитывающим более 300 видов виски, не говоря уже о других напитках.

Прекрасный отель в Шотландии тепло приветствует как одиноких путешественников, так и семьи с детьми. Для детей много пространства для развлечений – отель имеет бассейны и потрясающие водные горки в развлекательном центре. Юные путешественники также могут насладиться волшебной сказочной тропой.

После веселых активностей дети могут развить отличный аппетит, а опытные повара готовят для них вкусные блюда из специального меню. Дети также могут приобщиться к традиции послеобеденного чая с аппетитными печеньями и пирожными.

Бронирование : https://www.cameronhouse.co.uk/

: https://www.cameronhouse.co.uk/ Адрес : Loch Lomond, Alexandria G83 8QZ, Scotland

: Loch Lomond, Alexandria G83 8QZ, Scotland Телефон : +44 1389 310777

Sailing Loft, Эйлин Шона

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Остров Эйлин Шона идеально подходит для размещения в отеле в спокойной и несколько таинственной обстановке. Принадлежит известной Ванесси Брэнсон, увлекающейся искусством и организацией музыкальных событий, остров является домом для Sailing Loft, вдохновленного отелем El Fenn в Марракеше. Отпуск здесь стоит от £3000 в неделю.

Sailing Loft предлагает уютное размещение в оригинальном стиле, рассчитанное на четыре человека. Особенности включают:

Комфортная спальня с двумя массивными кроватями, пригодными для размещения детей.

Шикарная главная спальня с кроватью Hästens, обеспечивающая королевский опыт.

Хорошо оборудованная кухня с техникой.

Еженедельно в Village Hall проводятся сытные пабные вечера, где гости общаются с другими и местными шотландцами. Путешественники могут выбрать из широкого ассортимента премиальных вин, крафтового пива и янтарных виски.

Бронирование : https://www.eileanshona.com/

: https://www.eileanshona.com/ Адрес : Eilean Shona, Inner Hebrides, Scotland

: Eilean Shona, Inner Hebrides, Scotland Телефон : +44 1967 431249

Inver, Страчур

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Если вы устали искать лучшее место для отдыха в Шотландии, посетите Inver с его просторным расположением и великолепной кухней. Заведение делает акцент на экологичность и непринужденный стиль. Отдыхающие найдут здесь достойное размещение:

Две пастушьи хижины.

Четыре роскошных дома с панорамными окнами и изысканной отделкой деревом. Отель Inver предлагает изысканные блюда, приготовленные из местных фермерских продуктов. Источник: Freepik

Яркая жемчужина отеля – прекрасный ресторан с мебелью Ercole и сдержанным декором. Печь на дровах помогает создать уютную атмосферу. Здесь подают аппетитные блюда, приготовленные из фермерских продуктов. Вкусные деликатесы идеально дополняются очаровательными видами из окон на руины старинного замка Лахлан и блестящего озера Лох-Фейн. В отеле есть спа-центр и бассейн.

Бронирование : https://www.inverrestaurant.co.uk/

: https://www.inverrestaurant.co.uk/ Адрес : Strathlachlan, Strachur, Cairndow PA27 8BU, Scotland

: Strathlachlan, Strachur, Cairndow PA27 8BU, Scotland Телефон : +44 1369 860537

Lundies House

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Исследуя лучшие места для отдыха в Шотландии, внимание экспертов по путешествиям сразу привлекает Lundies House, роскошное поместье в викторианском стиле. Имение расположено в волшебном городке Тонг и принадлежит Андерсу Хоху и его жене Анне.

Маленький городок с его бунгало, барами и почтовым отделением живет тихой и размеренной жизнью. Подобная атмосфера царит в отеле, что лучше всего отражается на отдыхе гостей. Их не беспокоят излишняя суета и шум автомобилей, поэтому можно полностью погрузиться в мир релаксации.

Отель имеет четыре двухместных номера и VIP-номер с двумя спальнями и оборудованной кухней, идеальный для семейного отдыха. Номера гармонично сочетают элементы винтажного стиля:

Антикварная мебель, скрывающая много секретов.

Изысканные произведения искусства.

Книги писателей прошлого века на прикроватных прикроватных тумбочках.

Lundies House идеально подходит для пар и одиноких путешественников, поклонников активных развлечений и спокойного отдыха. Рядом находится спортивный комплекс с функциональным спортивным оборудованием.

Посещение топ-гостиницы в Шотландии может изменить ваши представления об идеальном отпуске в лоне девственной природы.

Бронирование : https://www.lundieshouse.com/

: https://www.lundieshouse.com/ Адрес : Tongue, Sutherland, Scotland

: Tongue, Sutherland, Scotland Телефон : +44 1847 611209

Killiehuntly Farmhouse

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Посетив Killiehuntly Farmhouse and Cottages, вы сможете уверенно ответить на вопросы, какие отели в Шотландии лучше всего. Эта постройка XVI века имеет приятную, домашнюю атмосферу с сельским акцентом. Забронировать отель для элегантного размещения от £240. Для гостей доступно роскошное размещение:

Четыре двухместных номера.

Два коттеджа с оборудованными кухнями.

Кроме того, над имением есть сеновал, который усиливает чувство пребывания в волшебном деревенском доме. Номера отличаются использованием элементов скандинавского и шотландского дизайна:

Кресла Bamse, украшенные милыми овечьими накидками.

Окна обрамлены шторами из натуральных тканей в пастельных цветах.

Деревянный пол в насыщенных тонах с легким скрипом досок.

Мягкие ковры сдержанного цвета с монограммными узорами.

Здесь вы не найдете клеточных мотивов или рогов животных, широко используемых в викторианских интерьерах, но, вероятно, они вам и не нужны.

Бронирование : https://www.killiehuntly.scot/

: https://www.killiehuntly.scot/ Адрес : Killiehuntly, Kingussie PH21 1NZ, Scotland

: Killiehuntly, Kingussie PH21 1NZ, Scotland Телефон : +44 1540 661619

Fife Arms

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Хорошие отели в Шотландии определяются несколькими критериями, и самый важный из них – отзывы посетителей. Fife Arms Hotel давно оправдал свой статус одного из рейтинговых заведений вблизи Брутона, Сомерсета.

Он был превращен из фермерского дома Дурсдейл в роскошный отель с высокой гастрономией и шотландским гостеприимством. Размещение оформлено в викторианском или фермерском стиле. Просторный двухместный номер можно арендовать по очень разумной цене, начиная от £450.

Что делать в отеле, гости выбирают самостоятельно, в зависимости от личных вкусов и предпочтений:

На досуге здесь можно заняться рыбалкой и пешими прогулками по живописным пейзажам.

Для новых эмоций и дегустации крутых напитков гости отправляются в коктейльный бар или виски-бар Fife Arms.

Лучший отель для отдыха в Шотландии приветствует гостей бесплатными завтраками в постель и парковкой с valet-сервисом. Если вы фанат изысканной кухни, посетите ресторан Fife Arms с большим количеством пикантных деликатесов и традиционным швейцарским фондю.

Бронирование : https://www.thefifearms.com/

: https://www.thefifearms.com/ Адрес : Mar Road, Braemar, Ballater AB35 5YN, Scotland

: Mar Road, Braemar, Ballater AB35 5YN, Scotland Телефон : +44 1339 720200

Ardfin, Остров Джура

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Топ-10 отелей Шотландии неизменно украшает непревзойденный Ardfin, расположенный на волшебных берегах южной оконечности острова Джура. Сюда любят приезжать ценители утонченного дизайна, гольфа и девственной природы.

Отель занимает 12 000 акров живописных земель и объединяет первоклассный сервис с шикарными спортивными удобствами. Здесь расположен один из лучших гольф-полов в мире, спроектированный Бобом Гаррисоном.

Отдыхающим один из популярных отелей Шотландии предлагают 13 номеров и два ресторана с удивительной кухней. Над украшением номеров работала известная лондонская дизайнер Луиза Джонс. Для оформления номеров она использовала:

Королевские обои.

Антиквариат.

Дорогие ткани.

Впечатляющие произведения искусства.

Хотите безусловной роскоши в райском уголке? Тогда Jura House с 10 спальнями, дорогой отделкой и эксклюзивной мебелью ждет вас. Спа-центр и бассейн отеля позволяют проводить время без лишних мыслей.

Бронирование : https://www.ardfin.com/

: https://www.ardfin.com/ Адрес : Jura Island, Scotland

: Jura Island, Scotland Телефон : +44 1496 820600

Gleneagles, Пертшир

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

Не нужно долго думать над вопросом, какой отель в Шотландии самый красивый. Ответ очевиден – лучшие заведения страны расположены в живописных локациях. К ним относится Gleneagles Hotel, находящийся в графстве Пертшир, в самом сердце Шотландии. Недавно он прошел полную реконструкцию. Простое размещение отеля уверенно заменили стильными интерьерами с дорогой мебелью и эффектной отделкой.

На территории отеля есть ресторан с богатым выбором вкусных блюд и спа-услуги с салонами по уходу за лицом и телом.

В одном из лучших отелей Шотландии много увлекательных развлечений:

Гольф на оборудованном поле.

Охота на птиц и оленей.

Стрельба с оттачиванием навыков попадания в "яблочко".

Поездки на внедорожниках Land Rover.

Верховая езда по сказочным местностям.

Посетите спа-центр Gleneagles для омолаживающих процедур и купание в бирюзовом бассейне.

Бронирование : https://www.gleneagles.com/

: https://www.gleneagles.com/ Адрес : Auchterarder, PH3 1NF, Scotland

: Auchterarder, PH3 1NF, Scotland Телефон : +44 1764 662231

Kinloch Lodge, Остров Скай

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

В топ-10 лучших отелей Шотландии эксперты по путешествиям всегда включают Kinloch Lodge, расположенный в южной части острова Скай. Он классифицируется как очаровательная роскошная гостиница в стиле загородного дома. Здесь царит непринужденная атмосфера безмятежности и спокойствия. Отдыхающим предлагается ухоженные и уютные номера с преобладанием пастельных оттенков.

Прогулки в Kinloch Lodge по-настоящему очаровательны. Источник: Freepik

Ресторан Kinloch Lodge предоставляет роскошные мясные и овощные блюда, которые дарят гостям море гастрономического удовольствия. Сочетание пикантного вкуса и изощренной эстетики делает их яркими кулинарными шедеврами. В отеле есть спа-центр, который приглашает в мир блаженства и полного релакса с использованием профессиональных продуктов.

В этих живописных землях прогулки становятся незабываемыми. Вам решать, предпочесть ли восхождение на горную вершину Куиллин, или увлекательную прогулку вдоль Лох-на-Дал.

Бронирование : https://www.kinloch-lodge.co.uk/

: https://www.kinloch-lodge.co.uk/ Адрес : Sleat, Isle of Skye IV43 8QY, Scotland

: Sleat, Isle of Skye IV43 8QY, Scotland Телефон : +44 1471 833333

Blair Old Mansion, Блэр Атолл

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Лучшие места для отдыха в Шотландии носят выразительный характер и расположены в волшебных природных уголках. Ярким примером такого заведения является Blair Old Mansion, расположенный на краю парка Кернгормс, вблизи горнолыжных курортов.

Для гостей подготовлено 26 номеров с дорогими обоями Farrow & Ball и блестящими ванными комнатами с новой сантехникой. Некоторые номера расположены в окруженном саду. В спа-центре есть бассейн и спа-центр с терапевтическими массажами и обертываниями.

Просторные гостиные украшены оригинальными произведениями искусства, а ресторан приглашает отведать вкусную шотландскую кухню от талантливого шеф-повара. Если вы ищете праздники вкусов, отправляйтесь в House of Bruar с широким ассортиментом потрясающих блюд и напитков.

Бронирование : https://www.blairatholl.com/

: https://www.blairatholl.com/ Адрес : Blair Atholl, Pitlochry, Scotland

: Blair Atholl, Pitlochry, Scotland Телефон : +44 1796 481207

Prestonfield House, Эдинбург

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Прекрасные места для отдыха в Шотландии приглашают ощутить все преимущества королевского отпуска в естественных локациях с особой аурой. На этот раз рассмотрим Prestonfield House, расположенный в Эдинбурге. Это шикарное имение XVII века, занимающее 20 акров живописных земель. Основные составляющие отеля магически привлекательны:

Яркие и стильные номера с винтажными элементами и дорогими драпировками из бархата, парчи и шелка.

Роскошные золоченые комнаты доступны с небольшой башни.

Ванные комнаты необычно оформлены и имеют ванны в форме колесниц, легко вмещающих двух человек.

В отеле есть ресторан, спа и бассейн, где гости проводят много времени. Просторная гостиная идеальна для коротких вечеров, а вечера проводятся в мечтах в готическом садовом чайном домике, созерцая звезды и наслаждаясь божественными ароматами.

Бронирование : https://www.prestonfield.com/

: https://www.prestonfield.com/ Адрес : Priestfield Rd, Эдинбург EH16 5UT, Scotland

: Priestfield Rd, Эдинбург EH16 5UT, Scotland Телефон : +44 131 225 7800

Forss House Hotel, Терсо, Кейтнесс

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Самые оцененные отели в Шотландии всегда имеют привлекательную энергию и необычный стиль декора. Так, Forss House Hotel очень популярен среди путешественников благодаря стильным интерьерам и магической ауре загородного поместья.

Отдыхающие могут выбрать помещение по своему вкусу в главном корпусе отеля или в трех лоджах, расположенных на его территории. Гости наслаждаются изысканным вкусом блюд, приготовленных из новых натуральных продуктов.

Развлечений также в изобилии, от рыбалки до гольфа. По желанию можно прогуляться по волшебному побережью или поплавать в море.

Адрес : Forss, Thurso KW14 7XY, Scotland

: Forss, Thurso KW14 7XY, Scotland Телефон : +44 1847 861201

Шотландия в 2025 году предлагает роскошный отдых с живописными пейзажами и уникальными гостиницами от уютных коттеджей до величественных замков. От Cameron House на Лох-Ломонде до Kinloch Lodge на острове Скай, эти топ-12 отелей обеспечивают комфорт, изысканную кухню и широкий выбор активностей, таких как гольф, рыбалка и спа-процедуры. Независимо от того, путешествуете ли вы сами, с любимым человеком или семьей, эти заведения создадут незабываемые впечатления.