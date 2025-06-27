Лучшие курорты с бунгало над водой: топ-14 мест для райского отпуска
Чтобы получить все преимущества необычного и по-настоящему незабываемого отдыха, следует выбрать роскошные бунгало над водой. Роскошные курорты предлагают проживание в просторных апартаментах с традиционными соломенными крышами, открытыми душами на открытом воздухе, доступом к пляжу и фантастическими панорамными видами. Гости получают все, что можно ожидать от идиллического отпуска мечты.
Бунгало над водой гарантируют максимальную приватность и возможность уединиться подальше от посторонних глаз, всего в шаге от бирюзовых прозрачных вод. Наибольшее количество таких курортов сосредоточено в Южной части Тихого океана, в частности, на Мальдивах, но иногда такие райские места появляются в совершенно неожиданных локациях, например, в Швейцарии.
Независимо от того, какой отпуск вы планируете – от романтического до семейного отдыха с множеством активностей – лучшие курорты по бунгало над водой в мире подарят вам незабываемые впечатления. Чтобы выбрать лучший вариант, рекомендуем ознакомиться со следующей подборкой и открыть для себя роскошные локации.
Likuliku Lagoon Resort – Архипелаг Маманука, Фиджи
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
Лучшие бунгало над водой в мире можно найти на Фиджи. Для этого стоит отправиться к пятизвездочному Likuliku Lagoon Resort, который предназначен исключительно для взрослых, так что вы можете рассчитывать на романтический, атмосферный отпуск без лишних забот.
Комплекс расположен на небольшом приватном острове в Южной части Тихого океана, окружен бирюзовой лагуной и белоснежными песчаными пляжами. Роскошные бунгало над водой, называемые "бурым", отражают ярко выраженную культуру Фиджи. Дома построены с использованием местных материалов и традиционных архитектурных принципов. Апартаменты включают в себя частные балконы, с которых можно нырнуть прямо в океан, наслаждаясь красотой коралловых рифов и наблюдая за активной тропической жизнью. Дополнительные романтические удобства включают частные бассейны и души под открытым небом.
Likuliku Lagoon Resort работает по системе "все включено", предлагая широкий спектр активностей на любой вкус, в частности:
- Снорклинг;
- Виндсерфинг;
- Океанские экскурсии на парусниках.
На территории отеля есть спа-центр, известный широким выбором косметических процедур и традиционных фиджийских массажей, а также тренажерный зал. Закуски и блюда входят в стоимость бронирования, но напитки оплачиваются дополнительно. Другие варианты досуга за дополнительную плату включают рыбалку, исследование местной флоры, например фиджийской гребенчатой игуаны, серфинг, разнообразные круизы и т.д.
- Бронирование : https://www.likulikulagoon.com/
- Адрес : Malolo Island, Mamanuca Archipelago, Fiji
- Телефон : +679 666 3344
Gili Lankanfushi, Мальдивы
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
Для роскоши и высококлассных удобств обратите внимание на лучшее место отдыха с виллами над водой, расположенное на райских Мальдивах. Gili Lankanfushi – это настолько ошеломляющая гостиница, что впечатления омрачят все ранее посещенные локации. Как только вы ступите в бунгало над водой, вам не захочется покидать роскошные апартаменты с современными удобствами. Дом с типичной соломенной крышей стоит на сваях над прозрачной бирюзовой водой. Внутри виллы гости обнаружат огромные окна от пола до потолка с фантастическими видами, комфортную кровать с плюшевой постелью и балдахином, а также глубокую ванную. Снаружи бунгало есть частный бассейн, терраса и гамак над водой.
Если этого недостаточно, забронируйте самую большую в мире виллу над водой – Private Reserve, расположенную в 500 метрах от главного курорта над отдельной частью лагуны. Апартаменты предоставляют следующие удобства:
- Террасы открытого плана;
- Кинотеатр;
- Бескрайний бассейн;
- Спа-павильон с парной и сауной;
- Тренажерный зал.
Особенностью объекта является горка, ведущая с верхнего этажа прямо к водам Индийского океана.
Независимо от выбранного варианта размещения вы получите максимальное удовольствие и релаксацию. Кроме того, для гостей доступен личный ассистент – Mr. Friday, названный в честь помощника Робинзона Крузо, готов помочь в любое время. Другие удобства включают: спа, несколько вариантов питания и многочисленные развлекательные активности, такие как бесплатная йога ежедневно, дайвинг, велопрогулки на бамбуковых велосипедах и разнообразные водные виды спорта.
- Бронирование : https://www.gili-lankanfushi.com/
- Адрес : Lankanfushi Island, North Malé Atoll, Maldives
- Телефон : +960 664 0304
Four Seasons Resort Bora Bora, Французская Полинезия
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)
Среди лучших курортов с бунгало над водой в мире – Four Seasons Bora Bora, расположенный на острове Бора-Бора. Этот комплекс во Французской Полинезии привлекает пары, планирующие романтический побег, но не только они хотят увидеть невероятную красоту острова и погрузиться в теплые воды кристально чистой лагуны.
Эксклюзивный курорт предлагает максимальную приватность, а также потрясающие виды на гору Атеману с пляжа и бунгало над водой. Апартаменты с соломенными крышами оформлены в типичном полинезийском стиле с вулканическими каменными стенами, тиковыми и другими натуральными материалами. Отдохните на комфортной кровати king-size, понежьтесь в элегантной ванной для двоих с видом на горы или медитируйте на частной террасе, выходящей к воде – варианты досуга практически неограничены. Для максимальных привилегий забронируйте частное бунгало с бассейном и на 1000 квадратных футов больше, чем стандартный люкс.
Если вы захотите выйти за пределы бунгало, проведите время у бескрайнего бассейна или посетите защищенную лагуну, окруженную прекрасным пляжем. На территории отеля есть также полноценный спа-центр Te Mahana, где можно насладиться процедурами, использующими местные ингредиенты, любуясь прекрасными видами на пышную зеленую долину.
Этот ошеломляющий курорт с виллами над водой подходит не только для романтического отдыха, но и для отпуска с детьми. Для младших гостей доступен клуб Kids for All Seasons. Пока дети развлекаются, взрослые могут провести время наедине или посетить один из четырех ресторанов с изысканной кухней, где подают вкусные блюда.
- Бронирование : https://www.fourseasons.com/borabora/
- Адрес : Motu Tehotu, Bora Bora, French Polynesia
- Телефон : +689 40 60 31 23
Ayada Maldives, Мальдивы
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Среди лучших мест из бунгало над водой в мире, конечно, Мальдивы. Этот оазис для райского отдыха является домом для многих курортов, в том числе роскошного Ayada Maldives, расположенного на частном острове.
Вы можете остановиться в одном из люксов или бунгало над водой; апартаменты включают террасы с частным бассейном и просторную гостиную. Гости также могут воспользоваться услугами личного батлера, который поможет всем вопросам.
Сама гостиница окружена пышной зеленой растительностью и девственницами коралловыми рифами, где, если повезет, можно даже заметить дельфинов. Среди удобств, которые предлагает Ayada Maldives :
- Бескрайний бассейн;
- Турецкий хаммам;
- Спа-зона с сауной и парной и т.д.
Если вы хотите получить незабываемый опыт завтрака, рекомендуем заказать еду, поданную на плавающем подносе прямо к вашему частному бассейну.
На территории есть несколько ресторанов с изысканной кухней, а среди самых популярных вариантов досуга – дайвинг и снорклинг, наблюдение за дельфинами, лодочные круизы и многое другое. Курорт идеально подходит не только для романтического, но и для семейного отдыха, ведь младшие гости могут развлекаться в детском клубе ZUZUU, пока взрослые наслаждаются спа-процедурами или отдыхом у бассейна.
- Бронирование : https://www.ayadamaldives.com/
- Адрес : Maguhdhuvaa Island, Gaafu Dhaalu Atoll, Maldives
- Телефон : +960 684 4444
Aitutaki Lagoon Resort and Spa, Острова Кука
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Aitutaki Lagoon Resort and Spa – это не только один из лучших курортов с виллами над водой в мире, но и единственный на островах Кука, который может похвастаться роскошными бунгало с прямым доступом к великолепной лагуне. Конечно, вы можете рассчитывать на фантастические панорамные виды из террас и окон и наслаждаться незабываемыми закатами.
Помимо доступа к снежно-белому пляжу, комплекс предлагает различные развлекательные активности и мероприятия под открытым небом, в частности:
- Дайвинг;
- Катание на каяках;
- Экскурсии по мелководью между многочисленными островками.
На территории есть прекрасный ресторан, который предлагает инновационные блюда, которыми можно наслаждаться, любуясь видами на лагуну. Гости также могут погрузиться в атмосферу региона во время шоу, посвященного культуре Островов Кука, с песнями, барабанами и энергичными танцами. Следует помнить, что курорт доступен только для взрослых, поэтому это отличный выбор для романтического отпуска, медового месяца.
- Бронирование : https://www.aitutakilagoonresort.com/
- Адрес : Aitutaki, Cook Islands
- Телефон : +682 31 201
Tikehau Pearl Beach Resort, Французская Полинезия
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)
Расположенный на небольшом острове в атолле Тикехау, к северо-западу от Таити, Tikehau Pearl Beach Resort предлагает одни из лучших бунгало над водой в мире. Вы можете наслаждаться не только современными удобствами, но и прямым доступом к воде. Варианты размещения включают в себя бунгало или премиум-люксы. Апартаменты оформлены в аутентичном полинезийском стиле с натуральными материалами, такими как бамбук и местная древесина, а крыши покрыты кокосовой соломой. Кроме того, надводные люксы имеют стеклянный пол, через который видны тысячи рыб, носящихся в потрясающей бирюзовой лагуне.
Среди самых популярных гостей для гостей:
- Снорклинг;
- Катание на каяках;
- Велопрогулки;
- Дайвинг-экскурсии;
- Глубоководная рыбалка;
- Пляжный волейбол и т.д.
Курорт предлагает ресторан, который предлагает полинезийскую и европейскую кухню. Еще одной особенностью является роскошный спа-центр, расположенный в отдельном бунгало на пляже. Здесь вы можете попробовать процедуры, основанные исключительно на натуральных продуктах, таких как масло для массажа, мякоть кокоса для скрабов или морские водоросли для обертываний.
- Бронирование : https://www.tikehauppearlbeach.com/
- Адрес : Tikehau Atoll, French Polynesia
- Телефон : +689 40 96 23 00
Six Senses Laamu, Мальдивы
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Для лучшего отдыха в бунгало над водой в мире рекомендуем остановиться в Six Senses Laamu. Этот роскошный комплекс расположен на атолле Лаама в глубине Индийского океана и является одним из самых отдаленных курортов на Мальдивах, поэтому вы можете рассчитывать на максимальную конфиденциальность и спокойствие. Все усилия, чтобы добраться до Six Senses Laamu, достойны того, ведь гости найдут первоклассный сервис, современные удобства и райские апартаменты.
Наслаждайтесь каждым днем отпуска, занимаясь снорклингом, катанием на катамаранах или пикником на безлюдном острове. Личный батлер поможет организовать все ваши активности и позаботится обо всех мелочах. На территории есть несколько вариантов питания, которые предлагают изысканные блюда и освежающие напитки, гармонично сочетающиеся с фантастическими закатами на фоне.
- Бронирование : https://www.sixsenses.com/en/resorts/laamu
- Адрес : Olhuveli Island, Laamu Atoll, Maldives
- Телефон : +960 680 0800
Constance Halaveli, Мальдивы
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Самые красивые бунгало над водой в мире можно найти в середине Индийского океана, на Северном атолле Ари. Constance Halaveli – это тропический курорт на Мальдивах, тон которому задает сочетание кристально чистой бирюзовой воды, глубокой зеленой растительности и мягкого песка. Бунгало над водой построены из натуральных материалов и предлагают просторные, стильно оформленные номера.
Настоящей изюминкой курорта есть роскошный спа-центр, расположенный над лагуной. Здесь можно попробовать ряд расслабляющих и оздоровительных процедур с использованием натуральных органических продуктов. Для более активных гостей доступны дайвинг и снорклинг, исследование красочной морской жизни в глубинах лагуны. После насыщенного дня отправляйтесь в один из ресторанов или баров на территории, которые предлагают широкий выбор изысканных блюд и эксклюзивный винный список. Пока взрослые наслаждаются спа-процедурами, дети могут провести время в Constance Club.
- Бронирование : https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/maldives/halaveli/
- Адрес : Halaveli Island, North Ari Atoll, Maldives
- Телефон : +960 666 7000
InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, Бора-Бора
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
Пребывание в InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa непременно подарит каждому гостю незабываемые впечатления. Это один из самых романтичных курортов в мире с бунгало над водой; рай для влюбленных, желающих побаловать себя. Роскошный пятизвездочный комплекс также предлагает поразительные виды, которых можно ожидать от тропического острова: сверкающая на солнце бирюзовая вода, яркая зеленая растительность и величественная гора Отемана – идеальный фон для идиллического отпуска.
Особого внимания заслуживают бунгало над водой. Просторные апартаменты возвышаются над яркой лагуной, красоту которой можно созерцать только в солнцезащитных очках. Внутри гости найдут кровати king-size, большие гостиные и окна от пола до потолка. Внешне бунгало располагают террасами над водой с бассейнами и комфортными зонами отдыха. Если вы хотите получить лучшие виды на гору Атеману и лагуну, рекомендуем забронировать одну из вилл Teremoana.
Когда вы решите покинуть свой рай, обязательно посетите спа-центр Thalasso площадью 43 000 квадратных футов с процедурами, вдохновленными полинезийскими методами и питательными веществами из океана. Во время массажа или скраб вы можете наблюдать за тропическими рыбами через стеклянный пол. Когда проголодаетесь, выбирайте из трех ресторанов, каждый из которых предлагает изысканную кухню.
- Бронирование : https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/bora-bora/bobpb/hoteldetail
- Адрес : Motu Piti Aau, Bora Bora, French Polynesia
- Телефон : +689 40 60 76 00
Taj Exotica Resort & Spa, Мальдивы
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Taj Exotica Resort & Spa расположен на живописном острове Эмбудху Финола в одной из самых больших лагун на Мальдивах. Этот комплекс особенно популярен среди молодоженов, которые планируют праздновать медовый месяц или просто хотят уединиться и расслабиться в компании друг друга.
Гости могут остановиться в лучших бунгало над водой в мире, с частными бассейнами, ванными комнатами с панорамными видами на океан и типичными соломенными крышами. Кроме того, к услугам гостей личный батлер.
На территории есть несколько вариантов питания, которые предлагают свежие морепродукты и фирменные коктейли с видом на Индийский океан и захватывающие закаты. Проведите время на пляже, отправляйтесь в одну из ежедневных экскурсий курорта, например романтический круиз, и позвольте себе расслабиться в полноценном спа-центре Taj.
- Бронирование : https://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-exotica-maldives/
- Адрес : Emboodhu Finolhu, South Malé Atoll, Maldives
- Телефон : +960 664 2200
Misool Eco Resort, Индонезия
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Любители дайвинга, прежде всего, должны обратить внимание на этот популярный курорт с виллами над водой. Misool Eco Resort, спрятанный среди незаселенных островов архипелага, расположен в морской охранной зоне площадью более 450 квадратных миль, окружен заповедниками скатов и акул. Курорт находится в 12 милях на лодке от ближайшего поселения и в более чем 100 милях от ближайшего порта, поэтому это отличный выбор для тех, кто хочет отойти от суеты, сосредоточившись на отдыхе и компании друг друга.
Варианты размещения включают в себя лучшие бунгало над водой в мире, из которых можно нырнуть или поплавать даже под домом. Каждый из коттеджей оснащен гамаками, встроенными в кабаны, а также лестницей, ведущей к лагуне.
Особенностью курорта является большой дайвинг-центр, поэтому гости могут нырять ежедневно с гидом, а также стоит забронировать подводную экскурсию на закате или после наступления темноты.
- Бронирование : https://www.misoolecoresort.com/
- Адрес : Raja Ampat, West Papua, Indonesia
- Телефон : +62 821 4400 8800
Cayo Espanto, Белиз
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
Cayo Espanto расположен на небольшом частном острове площадью в четыре акра, поэтому доступен только на лодке, за короткую поездку от материкового Белиза. Курорт имеет всего семь лучших вилл над водой. В частности, вы можете остановиться в Casa Ventanas, которая расположена у причала, окруженная Карибским морем со всех сторон. Внутри есть даже пол со стеклянными панелями, чтобы наблюдать за красочными рыбами, носящимися вокруг.
Если вы хотите получить максимум привилегий и конфиденциальности, вы можете забронировать весь остров. Однако даже если вы забронируете только одну виллу, вам не придется беспокоиться о толпах с таким малым количеством апартаментов. Личный батлер и даже мастер по дайвингу к вашим услугам, а по прибытию на остров вас встретит весь персонал курорта.
- Бронирование : https://www.cayoesparto.com/
- Адрес : Cayo Espanto, Belize
- Телефон : +1 888 666 4282
Pangkor Laut Resort, Малайзия
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)
Этот потрясающий курорт с роскошными бунгало над водой расположен на частном острове всего в трех милях от западного побережья Малайзии. Находясь в элегантных виллах, гости Pangkor Laut Resort наслаждаются удивительными видами, а также высококлассными удобствами, а вода вокруг имеет фантастический глубокий зеленый оттенок благодаря обилию тропической растительности. Все люксы включают в себя большие ванны, шезлонги и частный балкон.
Большая часть острова покрыта тропическими джунглями, прекрасным пляжем, омываемым Изумрудным заливом, и живописными скалистыми выступами. Если вы планируете изучить окрестные ландшафты, персонал поможет организовать различные экскурсии. В частности, вы можете посетить восстановленный голландский форт и китайский храм Даоса Фу Лин Конг, построенный на склоне холма.
После долгой прогулки обязательно посетите спа-центр отеля – лучший способ расслабиться и отдохнуть с процедурами, направленными на снижение стресса, омоложение, детоксикацию и релаксацию.
- Бронирование : https://www.pangkorlautresort.com/
- Адрес : Pangkor Laut Island, Perak, Malaysia
- Телефон : +60 5 699 1100
The Hotel Palafitte – Monruz, Швейцария
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Когда вы думаете о бунгало над водой в мире, первыми в голову приходят Мальдивы или Бора-Бора, но Швейцария может вас действительно удивить. Hotel Palafitte расположен в регионе Трех озер над водами Невшателя. Этот уникальный комплекс – единственный в Европе, предлагающий размещение над водой с роскошными удобствами и фантастическими видами. Все апартаменты расположены в шахматном порядке на берегу озера, каждый дом предлагает панорамные виды, даже когда вы принимаете ванну. В то же время вы можете рассчитывать на максимальную приватность, ведь ни одно из окон не выходит на другие номера.
Для гостей Hotel Palafitte доступны разнообразные активности, в частности:
- Экскурсии в виноделия;
- Уроки парусного спорта;
- Пешие прогулки по тропам и т.д.
В отеле есть ресторан, где предлагается сменное сезонное меню с блюдами, приготовленными из свежих местных продуктов.
- Бронирование : https://www.palafitte.ch/
- Адрес : Route des Gouttes-d'Or 2, 2000 Neuchâtel, Switzerland
- Телефон : +41 32 723 11 11
El Dorado Maroma, Мексика
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Среди лучших бунгало над водой в мире – надводные дома в El Dorado Maroma, курорте, расположенном в Мексике. Вы можете выбрать из 30 эксклюзивных вилл под соломенными крышами, возвышающимися над глубокими синими волнами теплого Карибского моря. Роскошные апартаменты стеклянные полы, элегантная мебель и просторные террасы, а также частный бассейн. Бунгало подняты над водой на сваях и расположены рядом с потрясающим девственным пляжем Марома. Виллы оснащены следующими ключевыми удобствами:
- Джакузи;
- Душ на открытом воздухе;
- Лестница, ведущая прямо к воде;
- Два шезлонга.
В стоимость бронирования также включены услуги батлера, ежедневные завтраки, подаваемые в номер, закуски и напитки перед ужином. Курорт предназначен только для взрослых, поэтому вы гарантированно получите спокойный, романтический отпуск.
Находясь в El Dorado Maroma, обязательно посетите The Overwater Grill, даже если не голодны. Главная особенность этого ресторана – стеклянный пол, а само здание возвышается над водой. Не беспокойтесь о том, сколько блюд и коктейлей заказывать, ведь курорт работает по системе Gourmet Inclusive : еда, напитки и активности включены в стоимость проживания.
- Бронирование : https://www.eldoradosparesorts.com/resorts/el-dorado-maroma
- Адрес : Carretera Cancún-Tulum Km. 55.3, Playa del Carmen, Мексика
- Телефон : +52 984 206 3470
Angsana Velavaru, Мальдивы
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Среди топ-16 курортов в мире с бунгало над водой ведущее место занимает Angsana Velavaru. Пятизвездочный комплекс расположен на волшебном атолле Южный Нилендхе, Мальдивы, предлагая звездный сервис и удобства мирового класса, лучшие виды.
Вы можете выбрать одну из 34 уникальных вилл InOcean, стоящих на крепких сваях над водой. В зависимости от расположения бунгало, они предлагают потрясающие виды на восход или закат, частные бескрайние бассейны, гамаки над водой, открытую просторную террасу и лаундж на крыше. Чтобы исследовать удивительные коралловые рифы, достаточно взять минимальное снаряжение для дайвинга и прыгнуть в воду прямо с вашей террасы.
Курорт работает по системе "все включено", и гости могут выбрать из пяти оптимальных пакетов, чтобы удовлетворить ваши потребности в отпуске. Обязательно закажите плавающий завтрак, который доставляется в ваш частный бассейн. Вы получите не только вкусную, свежую еду, но и фотографии, достойные социальных сетей.
- Бронирование : https://www.angsana.com/en/properties/maldives/velavaru
- Адрес : Velavaru Island, South Nilandhe Atoll, Maldives
- Телефон : +960 676 0028
Роскошные бунгало над водой – это идеальный выбор для незабываемого отпуска, будь то романтический побег или семейный отдых. От Likuliku Lagoon Resort на Фиджи до Hotel Palafitte в Швейцарии, эти курорты предлагают максимальную приватность, бирюзовые воды и широкий спектр активностей, таких как дайвинг, снорклинг и романтические круизы. С современными удобствами, спа-центрами, изысканной кухней и панорамными видами, эти 14 курортов обеспечивают райский отдых в 2025 году.