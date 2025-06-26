В Кремле нашли национальную идею для РФ

Пока все с 13 июня следили за израильско-иранской войной "путин" с мединским совершили 22 июня интервенцию в историю, готовясь к новому раунду переговоров с Украиной. Нового раунда не миновать, так как этого требует Трамп, а прямо отказать ему кремлёвцы не могут из-за риска нарваться на крупные неприятности. История с Ираном, который не спешил дать клятву США, что не будет обогащать уран, явно впечатлила их.

У кремлёвцев есть огромная экзистенциальная проблема – никто, в том числе Трамп, не принимает их формулу про "реалии на земле" как оправдание захвата 20% территории у Украины, а также Азовского и части Чёрного моря. Если её принять, то придётся отменить мораль и право в любых версиях, включая законы шариата, Буды и Навуходоносора, так как любой грабитель укажет на украденное и заявит – это моё, согласно реалиям на земле, как учат "путин", лавров, российская церковь, наука и государство.

С таким методом не смогут экзистенциально согласиться даже сами грабители, включая российских воров в законе. Сама формулировка "вор в законе" указывает на это, как и слово "крыса" на фене, которым обозначают тех, кто не чтит кодекс чести и обворовывает коллег по камере. Мораль и право чтут даже в тюрьме.

Поэтому "крысы" из кремля ищут, как можно оправдать массовые убийства украинцев и присвоение их имущества и земель. Ведь собственником каждого украденного метра земли является не только государство Украина, но также её граждане как физические лица и производные от них юридические лица. После оккупации Крыма кремлёвские "крысы" сами столкнулись с этой экзистенциальной проблемой в полный рост и были вынуждены организовать там переоформлением прав собственности на землю и недвижимость. Даже в самой РФ не действует правило "реалий на земле" и кремлёвские "крысы" не позволяют одним олигархам отнимать имущество у других олигархов, как показала история 2024 г. со стрельбой из-за маркетплейса Вайлдберрис (Wildberries) с участием кадырова.

Лавров с 2022 г. продаёт формулу "реалии на земле" в ООН и на других площадках, но никто не покупает. Даже китайские коммунисты. Только один Асад купил, но сейчас сам в прыймах в Москве. У кремлёвских "крыс" была надежда – может Трамп, как застройщик и торговец недвижимостью в суровом рынке Нью-Йорка, купит её в обмен на ржавые трубы "Северного потока", газ из Ледовитого океана и редкоземельные металлы со всей РФ. Но он, как говорится, поматросил и бросил.

Стив Виткофф дважды выслушивал такие предложения кремлёвцев, но в итоге с июня замерли даже переговоры о возврате с США к былому уровню дипотношений и возврате РФ зданий консульств. Кремлёвцы пробовали вякать про то, что мидовские здания в США – это их кровная и законная собственность, но Марк Рубио, похоже, указал им на "реалии на земле" и на что-то из международного права. Мог предложить и объявить войну США, если им что-то не нравится.

К 22 июня до кремлёвцев окончательно дошло, что Трамп не купит у них формулу про "реалии на земле" даже под соусом из газа и редкоземельных металлов. Поэтому Москве срочно нужна какая-то другая формула, почему она претендует на земли Украины, иначе кремлёвские "крысы" не смогут продолжать беседу с США. Если они в ближайшее время такую новую формулу не найдут, то исчезнет предмет беседы, и тогда РФ будут бомбить по формуле Линдси Грэма и по другим тоже.

В запасе у них есть ещё три формулы – о референдумах под дулом автомата, о едином народе и защите российского языка. С "референдумами" всё очевидно. С единым народом проблема – Трамп может назвать россиянцев "крысами", ворующими землю у братьев, а сие есть великое западло у всех народов.

Лавров может пробовать доказать, что россияне и украинцы – это не родные братья, а сводные и вообще из трансгендерной семьи, но Трамп ещё в день инаугурации заявил, что для него существуют только мужской и женский род. Может потребовать предъявить ту мать-героиню, которая родила беларуссов, русских и украинцев, и уточнить сколько было отцов. Один только викинг Рюрик, или половцы с печенегами тоже? Заодно спросить, кем доводятся россиянам чеченцы, ингуши, карелы и другие. Что, тоже братья, и ни одной сестры? Выглядит так, что РФ – это гей-клуб, куда Москва активно ищет новых членов, для чего и придумала БРИКС. С российско-русским языком тоже не всё так однозначно, как и с русской верой, чтобы лезть с этим к Трампу.

В силу таких неоднозначностей "путин" с мединским и совершили интервенцию в историю, поскольку нормы морали и права обычно выводят и основывают на истории. Поэтому кремлёвцы решили, что надо историю изменить так, чтобы в ней не было ни Украины, ни украинцев. Но поскольку отменить украинцев как этнос, а Украину как страну не смог даже "путин", когда читал на карте 1648 г. на латыни слово Украина и говорил, что его там нет, то теперь они пробуют отменить Украину как государство для обоснования территориальных захватов. Мол, не было никогда государства Украина, а следовательно, и быть не должно, и можно страну Украина захватывать. С 2014 г. пробуют даже создать консорциум по захвату Украины с венграми, поляками и румынами, но турок в него принципиально не зовут, чтобы не исчезла сама "историческая расея".

Так как Рюриковичи варяги, то "путину" с мединским пришлось их отложить, и с 22 июня сконцентрироваться на Переяславской раде. Мединский как персонаж с дипломом историка её отменил, а вместе с ней и государственность Украины. "Путин" это решение утвердил, сославшись, что когда-то сдал экзамен по истории для поступления в институт. В какой институт – не признался, и не признался какую историю сдавал. Явно историю СССР с древнейших времён, начиная с государств Урарту и Хорезма, притом, что история СССР началась только в 1922 г. и закончилась в 1991 г.

Отменять Переяславскую раду 1654 г., а вместе с ней и Украинскую революцию 1648 г. и государство Хмельницкого с его оригинальной сотенно-полковой административно-территориальной организацией им потребовалось, чтобы заявить – государство Украина появилась только в 1918 г. в результате происков Ленина и коммунистов.

С Лениным тоже не всё совпадает по фактам, но они ещё и забыли о таком украинском государстве как Киевское княжество, упразднённом лишь в 1471 г. Подозреваю, оба эти знатока истории, просто не знаю ничего о нём, а знатока Вассермана не спросили. Между тем, южной границей этого государства был город Олешье (Олешки) напротив Херсона, который московские оккупанты почему-то стали теперь называть Алешки. В общем, привет Потёмкину и "путину", советующемуся с духом Екатерины II на немецком языке.

К этой интервенции в историю мгновенно подключилась Юлия Латынина, которая в особо изощрённой форме стала утверждать с еврейской акцентуацией, что государство Украина не имеет права на существование. "Хорошая русская" Латынина потребовалась, чтобы придать интервенции видимость объективности. Мол, не только кремль, но и вся белопальтошная расея тоже считает, что государственность Украины фантом, а по сему давайте оперировать формулой "реалии на земле". В этом Латынину поддержал и тоже мгновенно профессиональный извращенец Арестович, специализирующийся в данный момент на пародировании рупоров кремля. В результате кремлёвцы сами уже не знают, радоваться или печалиться тому, что и Арестович озвучивает их нарративы.

Но верховным арбитром в истории для кремлёвцев сейчас является Трамп, а он требует от них просто перестать стрелять и лишь после этого начать переговоры об истории и о "реалиях на земле". Условие перестать стрелять очень не нравится кремлёвцам. Пока от жёсткого разговора о нём с Трампом их спасают Нетаньяху, устроивший войну с Ираном, и настроения в части правительств ЕС, что США должны сами разобраться с агрессией РФ и за свои деньги.

Трамп изящно разыграл Нетаньяху, а испанским социалистам объяснил в Гааге, если они не будут платить полноценные взносы в НАТО, то им придётся платить США через торговые пошлины. Формула Трампа, кто не платит в НАТО, будет платить мне, и пусть высчитает, что лучше. Как бизнесмен он также просил европейцев не превращать деловые совещания в митинговый пиар в стиле Демпартии, и провести саммит НАТО в рабочем режиме.

С Марком Рютте в этом у него полное взаимопонимание, а также с британцами и прифронтовыми государствами Европы. Так как Кая Каллас эстонка, то и с ней у Трампа тоже нашёлся общий язык по российскому вопросу. Орбан демонстрировать характер не стал, чтобы не ссориться с Трампом и не оказаться в полной изоляции. Мелони похвалила Трампа за решительность в израильско-иранской войне и посоветовала проявить такую же в отношении российско-украинской.

Если Мелони во всех отношениях вдохновляет Трампа на подвиги, то Нетаньяху висит на нём пудовой гирей. Нетаньяху получил от Трампа то, чего хотел – лавры победителя Ирана, и теперь время заплатить за это – уйти из Газы, Сирии и Ливана. Если он это не сделает, то Израиль и США будут вынуждены удалить Нетаньяху, в чём найдут поддержку не только у европейцев. Смена формата политического режима в Израиль может стать не менее актуальной, чем в Иране.

В кремле надеются, что Нетаньяху не будет спешить решать темы с Газой и Сирией, и теракт в церкви св. Ильи в Дамаска наводит на такие размышления, чем и будет отвлекать Трампа и США от российско-украинской войны. Кремлёвцы планируют под прикрытием Нетаньяху продолжить свои интервенции в историю для расширения захватов на земле и так прокантовать ещё с годик, перемежёвывая время бомбардировками Украины. Поэтому профессор Соловей опять перемещает транзит власти с осени 2025 г. на весну-лето 2026 г.

Похоже, в кремле, наконец, нашли настоящую национальную идею для РФ, которую настойчиво искали после оккупации Крыма. Идея простая – оттягивать, по возможности, на позже судный день для РФ. Но Трамп, вдохновлённый Мелони, может сократить число таких возможностей, а Европа всё активней формирует трибунал и готовится к суду над "исторической россией". На нём расеи припомнят всё.

Если бы кремлёвцы по-настоящему учили диалектику хотя бы по Марксу, если не по Гегелю и "Книге перемен", то знали бы, стратегия оттягивания имеет не только позитив, но и негатив. Негатив заключается в том, чем дольше оттягивать, тем жёстче будет переход количества в новое качество. Жёстче, как минимум потому, что число преступлений будет больше.