Нетаньяху и Путин соревнуется, кто сильнее использует Трампа в своих целях

Путин добился негласного согласия Трампа на вооруженный нейтралитет и отмену сильной помощи Украине. Это развязала руки Путину для летнего наступления в Украине и варварских бомбардировок мирных городов Украины. Трамп упорно не замечает эскалации агрессии Путина, который пытается принудить Украину к капитуляции на его условиях. При этом циничный Трамп на саммите НАТО в Гааге не удержался и стал участливо расспрашивать президента Зеленского, как он чувствует себя в этой ситуации, когда уже США не помогают, а Европа еще долго раскачивается с помощью Украине.

Но Нетаньяху добился от Трампа большего, чем Путин. Ему удалось втянуть Америку и лично Трампа в войну против Ирана. Осмелевший Трамп забыл, что он "имиджевый миротворец", а не "поджигатель войны" смело сбросил на иранский ядерные объекты мощные бомбы и тут же объявил об окончании войны и перемири между Ираном и Израилем. При этом, Трамп забыл объявить о своем решении хитрому Нетаньяху и обматерил обоих -Израиль и Иран. Все это было сильным ударам по планам Нетаньяху и вполне удовлетворяла Иран и Россию.

Теперь очередь Трампа наказать подлого Путина, который нагло испытывает терпение Америки, показывает ее слабость в мире и не стесняясь издевается, как хочет, над легкомысленным 80-летним стариком-президентом США Трампом. Резко возросшая роль американских генералов в принятии важных решении (бомбардировка Ирана) позволит Трампу быть более адекватным в своих неряшливых отношениях с Путиным и начать серьезно давить на Кремль и лично на Путина для остановки военных действий и перемирия с Украиной. При этом, Америке даже не нужно ссориться с путинской Россией, а только восстановить военно-техническую помощь Украине.